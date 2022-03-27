Как успешно продать бизнес — 5 главных рекомендаций от корпоративного юриста

Ранее мы разбирали, что есть 2 основных способа купли-продажи бизнеса: продажа бизнеса как компании вместе с используемым в бизнесе имуществом (под имуществом понимается всё, что можно оценить, в том числе долги и права требования) и продажа бизнеса как имущественного комплекса без компании.
В этой статье разберём основные юридические рекомендации, значительно повышающие успешность продажи бизнеса.
Рекомендация 1: необходимо надлежащим образом оформить всё принадлежащее бизнесу имущество и грамотно отразить его на балансе
Довольно часто, особенно в интернет-бизнесе, владельцы/менеджмент бизнеса не оформляют надлежащим образом принадлежащее бизнесу имущество — чаще всего, это касается, конечно же, интеллектуальной собственности.
Для того, чтобы интеллектуальная собственность в виде, например, программного обеспечения, видео-, аудио-, графического и иного контента была надлежащим образом оформлена в бизнесе, необходимо, в первую очередь, оформить передачу исключительного права на объект интеллектуальной собственности от его АВТОРА к компании (или ИП).
В теории это звучит довольно просто, однако на практике часто возникают проблемы.
Так, самой распространённой ошибкой бизнеса является оформление с автором интеллектуальной собственности не договора авторского заказа или договора об отчуждении исключительного права, а договора оказания услуг или договора подряда, которые не содержат элементы первых двух договоров (одного из них).
После получения денег за создание объекта интеллектуальной собственности и его передачи заказчику, автор объекта интеллектуальной собственности может пропасть, так и не передав заказчику главный актив — исключительное право на объект интеллектуальной собственности. А именно это право и составляет главную ценность и именно на основании его приобретения объект интеллектуальной собственности ставится на баланс (как собственность бизнеса).
Если исключительное право на объект интеллектуальной собственности не было передано автором в пользу компании (или ИП), то ценность владения таким объектом стремится к нулю.
Конечно, впоследствии в суде можно будет попробовать доказать, что правоотношения между автором интеллектуальной собственности и заказчиком (компанией или ИП) подразумевали передачу исключительного права, но в отсутствии соответствующих формулировок в договоре или переписке сторон, это будет сделать крайне сложно.
Вторая частая ошибка, которую бизнес допускает при оформлении интеллектуальной собственности, заключается в следующем: бизнес заказывает разработку программного обеспечения, дизайна, логотипа, контента и т.д. у агентства (компании), но при этом не контролирует, обеспечивает ли такое агентство приобретение исключительного права на интеллектуальную собственность у своих сотрудников — авторов объектов интеллектуальной собственности.
Иными словами, должна обеспечиваться и оформляться вся цепочка передачи исключительного права на объект интеллектуальной собственности — от автора (сотрудника агентства) к агентству и затем от агентства к автору.
Для того, чтобы обеспечить реализацию такой цепочки заказчик (бизнес) может сделать 2 главные вещи: (1) затребовать у агентства договоры/акты приёма-передачи исключительного права от автора (сотрудника) к агентству, (2) включить в договор заверения (гарантии) и суровую неустойку за их нарушение (если такая цепочка агентством не будет соблюдена).
После того, как исключительное право надлежащим образом получено и оформлено бизнесом (компанией или ИП), необходимо дать поручение бухгалтеру, чтобы он грамотно отразил указанное имущество на балансе бизнеса.
От грамотного оформления объектов интеллектуальной собственности и отражения из на балансе бизнеса напрямую зависит капитализация бизнеса и его привлекательность в глазах потенциальных покупателей бизнеса и (или) его потенциальных инвесторов.
Рекомендация 2: если из бизнеса выходит кто-то из его участников (акционеров, соучредителей), то оформить это необходимо юридически и экономически грамотно
При выходе тех или иных участников из бизнеса (если бизнес оформлен в виде ООО) необходимо соблюсти ряд важных аспектов.
Поскольку при выходе из компании её участник получает право на получение действительной стоимости его [бывшей] доли в компании, а действительная стоимость доли может оцениваться совершенно по-разному (в судах немало споров между бывшими бизнес-партнёрами по этому поводу), то такую выплату лучше всего оформить посредством отдельного договора между компанией и вышедшим участником.
В таком договоре необходимо закрепить размер действительной стоимости доли вышедшего участника и указать, что "стороны определили указанную действительную стоимость доли на основе взаимных договорённостей с учётом всех обстоятельств, имеющих место, и не имеют впредь каких-либо возражений, претензий и предложений по её изменению (переоценке)".
Рекомендация 3: поскольку в бизнесе есть много "подводных камней", которые не всегда можно выявить сразу, то лучше использовать в сделке купли-продажи бизнеса заверения
Заверения — это юридический инструмент, предусмотренный ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, который можно использовать в любых договорах. Особенно он полезен в сделках купли-продажи бизнеса.
Суть заверений заключается в том, что продавец бизнеса по угрозой применения к нему санкций заверяет покупателя, что с бизнесом в тех или иных аспектах всё в порядке и он соответствует ожиданиям покупателя. Заверения позволяют значительно повысить доверие покупателя к бизнесу и самой сделке купли-продажи.
Рекомендация 4: при продаже бизнеса в рассрочку лучше использовать обратный опцион, который позволит вернуть бизнес в случае неисполнения покупателем своим финансовых обязательств
Об обратных опционах подробно я рассказывал здесь.
Суть обратного опциона заключается в том, что в случае продажи бизнеса как компании (100 процентов доли в уставном капитале ООО) в рассрочку, при нарушении покупателем графика оплаты покупателем, 100-процентная доля в компании быстро и во внесудебном порядке (с помощью нотариуса) возвращается продавцу. При этом, продавец не обязан возвращать покупателю ранее полученные от покупателя денежные суммы.
Конечно, для того, чтобы обратный опцион был результативен, необходимо заключить также корпоративный (квазикорпоративный) договор, который будет запрещать возможность отчуждения активов из компании и осуществление корпоративных сделок с участием компании в период действия рассрочки.
Рекомендация 5: при утверждении в сделке купли-продажи бизнеса покупной цены очень желательно отразить в сделке наиболее полный перечень характеристик бизнеса
Это делается для того, чтобы исключить вероятность предъявления покупателем претензий относительно состояния бизнеса (тех или иных его метрик/показателей) и, как следствие, расторжения договора на основании статьи 475 Гражданского кодекса РФ.
Чем большее количество критериев (показателей) бизнеса будут раскрыты в сделке купли-продажи, тем лучше.
Во многом, надёжность сделки купли-продажи бизнеса зависит также от юридической техники, используемой при составлении сделки — то есть полноты, грамотности и ясности формулировок, подготовленных юристами и используемых в сделке.
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