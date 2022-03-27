Как успешно продать бизнес — 5 главных рекомендаций от корпоративного юриста

Довольно часто, особенно в интернет-бизнесе, владельцы/менеджмент бизнеса не оформляют надлежащим образом принадлежащее бизнесу имущество — чаще всего, это касается, конечно же, интеллектуальной собственности.

Для того, чтобы интеллектуальная собственность в виде, например, программного обеспечения, видео-, аудио-, графического и иного контента была надлежащим образом оформлена в бизнесе, необходимо, в первую очередь, оформить передачу исключительного права на объект интеллектуальной собственности от его АВТОРА к компании (или ИП).

В теории это звучит довольно просто, однако на практике часто возникают проблемы.

Так, самой распространённой ошибкой бизнеса является оформление с автором интеллектуальной собственности не договора авторского заказа или договора об отчуждении исключительного права, а договора оказания услуг или договора подряда, которые не содержат элементы первых двух договоров (одного из них).

После получения денег за создание объекта интеллектуальной собственности и его передачи заказчику, автор объекта интеллектуальной собственности может пропасть, так и не передав заказчику главный актив — исключительное право на объект интеллектуальной собственности. А именно это право и составляет главную ценность и именно на основании его приобретения объект интеллектуальной собственности ставится на баланс (как собственность бизнеса).

Если исключительное право на объект интеллектуальной собственности не было передано автором в пользу компании (или ИП), то ценность владения таким объектом стремится к нулю.

Конечно, впоследствии в суде можно будет попробовать доказать, что правоотношения между автором интеллектуальной собственности и заказчиком (компанией или ИП) подразумевали передачу исключительного права, но в отсутствии соответствующих формулировок в договоре или переписке сторон, это будет сделать крайне сложно.

Вторая частая ошибка, которую бизнес допускает при оформлении интеллектуальной собственности, заключается в следующем: бизнес заказывает разработку программного обеспечения, дизайна, логотипа, контента и т.д. у агентства (компании), но при этом не контролирует, обеспечивает ли такое агентство приобретение исключительного права на интеллектуальную собственность у своих сотрудников — авторов объектов интеллектуальной собственности.

Иными словами, должна обеспечиваться и оформляться вся цепочка передачи исключительного права на объект интеллектуальной собственности — от автора (сотрудника агентства) к агентству и затем от агентства к автору.

Для того, чтобы обеспечить реализацию такой цепочки заказчик (бизнес) может сделать 2 главные вещи: (1) затребовать у агентства договоры/акты приёма-передачи исключительного права от автора (сотрудника) к агентству, (2) включить в договор заверения (гарантии) и суровую неустойку за их нарушение (если такая цепочка агентством не будет соблюдена).

После того, как исключительное право надлежащим образом получено и оформлено бизнесом (компанией или ИП), необходимо дать поручение бухгалтеру, чтобы он грамотно отразил указанное имущество на балансе бизнеса.

От грамотного оформления объектов интеллектуальной собственности и отражения из на балансе бизнеса напрямую зависит капитализация бизнеса и его привлекательность в глазах потенциальных покупателей бизнеса и (или) его потенциальных инвесторов.