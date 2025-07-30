Купля-продажа бизнеса как отдельного имущества и как предприятия — в чем различия и особенности сделок. Краткая инструкция от бизнес-юриста

На практике предприниматели и юристы нередко путают продажу бизнеса как отдельного имущества и как имущественного комплекса (предприятия). На самом деле между двумя этими способами продажи бизнеса довольно большая разница, особенно в части правового регулирования. В этой статье разберём различия указанных способов купли-продажи бизнеса.

Внешними существенными различиями между куплей-продажей бизнеса как (1) отдельного имущества и как (2) имущественного комплекса (предприятия) являются следующие:

договор купли-продажи бизнеса как отдельного имущества заключается в простой письменной форме и не требует государственной регистрации , договор купли-продажи бизнеса как имущественного комплекса (предприятия) заключается в простой письменной форме, но требует государственной регистрации в ЕГРП ;

при продаже бизнеса как имущественного комплекса до подписания договора продажи предприятия должны быть составлены и рассмотрены сторонами: акт инвентаризации в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учёта ФСБУ 28/2023 "ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ" , бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия, а также перечень всех долгов (обязательств), включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований, а при продаже бизнеса как отдельного имущества совершать указанные действия и составлять указанные документы не обязательно ;

при продаже бизнеса как имущественного комплекса в соответствии со ст. 562 Гражданского кодекса РФ кредиторы по обязательствам, включенным в состав продаваемого предприятия, должны быть до его передачи покупателю письменно уведомлены о его продаже одной из сторон договора купли-продажи предприятия. То есть сам факт наличия кредиторов у бизнеса на момент заключения сделки, по сути, говорит о необходимости соблюдения сторонами норм о продаже бизнеса как имущественного комплекса (предприятия).

Купля-продажа бизнеса как имущественного комплекса регулируется параграфом 8 главы 30 Гражданского кодекса РФ (“продажа предприятия”), а в ст. 132 Гражданского кодекса РФ указывается, что в состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права. Предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Если в состав продаваемого бизнеса не включены все имущественные объекты, в том числе, все долги и права требования, или сторонами не выполнены и не должны быть выполнены действия, предусмотренные, например, ст.ст. 561-562 Гражданского кодекса РФ, то можно говорить о продаже бизнеса как отдельного имущества (не как имущественного комплекса) – в таком случае договор купли-продажи бизнеса подпадает под регулирование общих норм Гражданского кодекса РФ о купле-продаже имущества и не подпадает под регулирование параграфа 8 главы 30 Гражданского кодекса РФ.

Различия между куплей-продажей бизнеса как отдельного имущества и как имущественного комплекса (предприятия) указываются также в решении Арбитражного суда Калининградской области от 29.09.2017 г. по делу № А21-6695/2017 – если сторонами сделки проводится полная инвентаризация бизнеса, формируется акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение аудитора, перечень всех долгов и т.д., то речь идёт о продаже имущественного комплекса.

Для определения купли-продажи бизнеса как имущественного комплекса важно наличие полноценной связи, охватывающей все виды имущества бизнеса, его долги и права требования, внутреннюю и внешнюю документацию, иные детали бизнеса, как целостную взаимосвязанную систему, направленную на осуществление предпринимательской деятельности и имеющую за собой сформированную за предыдущий период такой деятельности историю.

При этом, нужно понимать, что на данный момент на законодательном уровне в российской юрисдикции нет чётких прописанных критериев, определяющих разницу между продажей бизнеса как имущества по общим правилам и продажей бизнеса как имущественного комплекса по правилам параграфа 8 главы 30 Гражданского кодекса РФ, что создаёт риски, связанные с такой неопределённостью.

На мой взгляд как бизнес-юриста, ключевым фактором, определяющим разницу здесь, должно выступать наличие у бизнеса кредиторов (долгов). Если в бизнесе есть кредиторы (долги) и бизнес при этом продаётся без соблюдения правил параграфа 8 главы 30 ГК РФ, то в целях восстановления прав кредиторов и обеспечения стабильности гражданского оборота, сделка купли-продажи может быть признана недействительной. Поэтому в случае, если стороны хотят продать бизнес как имущество, то в первую очередь им нужно позаботиться о погашении долгов перед кредиторами. Если же долги перед кредиторами не будут погашены, то бизнес продавать нужно по правилам параграфа 8 главы 30 ГК РФ, в противном случае сделка может быть признана недействительной, а продавец бизнеса может быть привлечён к уголовной ответственности по статье 196 УК РФ “Преднамеренное банкротство” и к субсидиарной ответственности по ст. 61.11 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

Вывод: ключевым фактором, определяющим разницу между продажей бизнеса как отдельного имущества и как имущественного комплекса (предприятия), является наличие у бизнеса кредиторов, требования которых включаются (или должны быть включены) в состав продаваемого бизнеса.

Более подробно о купле-продаже бизнеса, в том числе, осуществляемой посредством купли-продажи 100-процентной доли в компании, на которую оформлен бизнес, можно прочитать в этой статье.

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С уважением, Евгений Рябов, предприниматель, инвестиционный и корпоративный юрист, автор книги «Стартап и инвестор: правила игры»

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