О бухгалтерском учете сертификатов и деклараций о соответствии товара в 2024 году

По состоянию на 31.12.2023 в учете Организации на счете 97 числятся затраты на сертификаты и декларации соответствия, выданные сроком на 5 лет. В связи с началом применения с 01.01.2024 ФСБУ 14/2022 подлежат ли указанные затраты в составе НМА?

Ответ

В соответствии с пунктом 4 ФСБУ 14/2022[1]для целей бухгалтерского учета объектом нематериальных активов считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) не имеет материально-вещественной формы;

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана), на получение которых организация имеет право (в частности, в отношении такого актива у организации при его приобретении (создании) возникли исключительные права, права в соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, подтверждающими существование права на такой актив) и доступ иных лиц к которым организация способна ограничить;

д) может быть выделен (идентифицирован) из других активов или отделен от них.

Некоторыми специалистами высказывается мнение о том, что сертификаты и декларации соответствия являются НМА. При этом не приводятся какие-либо аргументы в пользу высказанной позиции.

На наш взгляд, в отношении сертификатов и деклараций не выполняется требование об ограничении доступа иных лиц к экономическим выгодам от их использования, так как Организация должна предоставлять покупателю сертификат / декларацию соответствия, которые также смогут получать выгоду от использования.

Учитывая изложенное, по нашему мнению, расходы на оформление сертификата / декларации соответствия должны учитываться в составе расходов.

При этом, по нашему мнению, затраты на сертификацию / декларирование можно признавать одним из двух способов:

По нашему мнению, и тот, и другой вариант обоснован и может использоваться Организацией.

Коллегия Налоговых Консультантов (28 марта 2024 года)

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[1] Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утв. Приказом Минфина РФ от 30.05.2022 № 86н.