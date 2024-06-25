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Александр Андрианов
Лицензирование

Можно ли угощать клиентов шампанским на представительских мероприятиях

Обязана ли Организация иметь лицензию на алкогольную продукцию в целях угощения гостей шампанским?

Вопрос

Организация проводит представительские мероприятия в целях привлечения внимания потенциальных клиентов. В рамках проводимых мероприятий участников могут угощать шампанским.

Обязана ли Организация иметь лицензию на алкогольную продукцию в целях угощения гостей шампанским?

Ответ

Организация не обязана иметь лицензию на алкогольную продукцию в целях угощения гостей шампанским в случае проведения представительского мероприятия.

Обоснование

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона № 171-ФЗ[1] производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии не допускаются. При этом для целей Закона № 171-ФЗ под оборотом подразумеваются закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение и розничная продажа.

Под алкогольной продукцией в целях Закона № 171-ФЗ понимается алкогольная продукция — пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством РФ. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха (пункт 7 статьи 2 Закона № 171-ФЗ).

Согласно пункту 2 статьи 18 Закона № 171-ФЗ лицензированию, в частности, подлежит розничная продажа алкогольной продукции.

Понятие розничной продажи в Законе № 171-ФЗ не определено.

В соответствии с пунктом 1 статьи 492 ГК РФ по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

Из этого, по нашему мнению, следует, что для признания деятельности организации розничной продажей необходимо, чтобы продавец осуществлял предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу.

Согласно пункту 1 статьи 2 ГК РФ под предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

В рассматриваемом случае Организация осуществляет операции по приобретению и передачи алкогольной продукции в рамках проводимого представительского мероприятия.

Соответственно, по нашему мнению, Организацию нельзя признать осуществляющей предпринимательскую деятельность по розничной продаже алкогольной продукции.

Следовательно, у Организации отсутствует необходимость в получении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в рассматриваемом случае.

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 18 Закона № 171-ФЗ лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением:

  • производства и оборота этилового спирта по фармакопейным статьям, пива и пивных напитков;

  • розничной продажи спиртосодержащей продукции;

  • закупки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в целях использования их в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве алкогольной, спиртосодержащей и иной продукции либо в технических или иных не связанных с производством указанной продукции целях.

Следовательно, Организация вправе без лицензии угощать своих потенциальных клиентов алкогольной продукцией в рамках проводимых представительских мероприятий.

Коллегия Налоговых Консультантов, 25 мая 2024 года

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[1] Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» от 22.11.95 № 171-ФЗ

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