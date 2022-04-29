Об учете операций, связанных с ликвидацией дочерней компании

Какие операции в БУ и НУ следует отразить Организации в связи с ликвидацией ООО?

Вопрос

Российская организация (далее - Организация) единственный участник ООО.

В бухгалтерском учете Организации на счете 58 отражены следующие операции:

взнос в уставный капитал ООО в оплату части доли;

выкуп оставшейся части доли ООО по договору купли-продажи у другого участника;

вклад в имущество ООО.

ООО было добровольно ликвидировано. В учете ООО отсутствовало имущество, подлежащее распределению.

Какие операции в БУ и НУ следует отразить Организации в связи с ликвидацией ООО?

Ответ

В целях исчисления налога на прибыль Организация вправе учесть в составе внереализационных расходов сумму убытка, возникшего в связи с ликвидацией ООО в размере взноса в уставный капитал и стоимости выкупленной доли у другого участника.

При этом Организация не вправе учесть в составе расходов, учитываемых в целях налогообложения прибыли, сумму дополнительного вклада в имущество ООО.

В бухгалтерском учете все суммы, учитываемые на счет 58 (взнос в уставный капитал, выкуп доли у другого участника, вклад в имущество) подлежат списанию в состав прочих расходов.

Поскольку Организация не вправе учесть в составе расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, сумму дополнительного вклада в имущество ООО, в бухгалтерском учете формируется постоянная разница и подлежит отражению постоянный налоговый расход (ПНР).

В учете Организации все операции подлежат отражению на дату регистрации в ЕГРЮЛ записи о ликвидации ООО.

Обоснование

В соответствии с пунктом 1 статьи 92 ГК РФ общество с ограниченной ответственностью может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников.

Пунктом 1 статьи 57 Закона № 14-ФЗ[1] общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ, с учетом требований настоящего Федерального закона и устава общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц (пункт 9 статьи 63 ГК РФ).

Таким образом, юридическое лицо может быть ликвидировано в добровольном порядке, при этом датой ликвидации является дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующих сведений.

Налог на прибыль

В соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 265 НК РФ в целях настоящей главы к внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в частности убыток, возникающий у налогоплательщика - участника (пайщика) организации при ее ликвидации (в том числе в результате применения процедуры банкротства), выходе (выбытии) из организации и определяемый на дату ликвидации организации, выхода (выбытия) из организации как отрицательная разница между доходами в виде рыночной цены получаемого указанным участником (пайщиком) имущества (имущественных прав) и фактически оплаченной (вне зависимости от формы оплаты) налогоплательщиком - участником (пайщиком) этой организации стоимости доли (пая).

Как следует из вопроса, при ликвидации ООО отсутствовало какое-либо имущество, подлежащее распределению в пользу Организации.

Следовательно, Организация вправе учесть в составе внереализационных расходов сумму убытка, возникшего в связи с ликвидацией ООО в размере взноса в уставный капитал и стоимости выкупленной доли у другого участника.

В отношении возможности учета вклада в виде денежных средств в имущество при определении в целях налога на прибыль дохода и убытка при реализации доли, ликвидации, выходе (выбытии) из организации в Письме Минфина РФ от 03.06.2022 № 03-03-06/1/52500 указано следующее:

«На основании подпункта 2.1 пункта 1 статьи 268 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) при реализации имущественных прав (долей, паев) налогоплательщик вправе уменьшить доходы от таких операций на цену приобретения данных имущественных прав (долей, паев) и на сумму расходов, связанных с их приобретением и реализацией, а также на величину вклада в виде денежных средств, уменьшенных на сумму денежных средств, указанных в подпункте 11.1 пункта 1 статьи 251 Кодекса, в имущество организаций, доли (паи) которых были приобретены, если иное не предусмотрено пунктом 10 статьи 309.1 или пунктом 2.2 статьи 277 Кодекса. При этом величина вклада в виде денежных средств в имущество организации, уменьшающая доходы от реализации долей (паев), рассчитывается пропорционально реализуемым долям (паям) в общей величине долей (паев), принадлежащих налогоплательщику.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 277 Кодекса при выходе (выбытии) акционера (участника) из организации доходы такого акционера (участника) определяются исходя из рыночной стоимости получаемого им имущества (имущественных прав) на момент получения данного имущества (имущественных прав) за вычетом фактически оплаченной (вне зависимости от формы оплаты) соответствующим акционером (участником) этой организации стоимости акций (долей) и величины внесенного им вклада в виде денежных средств, уменьшенных на сумму денежных средств, указанных в подпункте 11.1 пункта 1 статьи 251 Кодекса, в имущество организации.

В свою очередь, при ликвидации организации и распределении имущества ликвидируемой организации доходы налогоплательщиков - акционеров (участников, пайщиков) ликвидируемой организации также определяются исходя из рыночной цены получаемого ими имущества (имущественных прав) на момент получения данного имущества за вычетом фактически оплаченной (вне зависимости от формы оплаты) соответствующими акционерами (участниками, пайщиками) этой организации стоимости акций (долей, паев) и величины внесенных ими вкладов в виде денежных средств, уменьшенных на сумму денежных средств, указанных в подпункте 11.1 пункта 1 статьи 251 Кодекса, в имущество организации (абзац первый пункта 2 статьи 277 Кодекса).

Таким образом, налогоплательщик в рамках применения вышеуказанных норм Кодекса вправе уменьшить определенный доход на соответствующую величину ранее внесенного им вклада в виде денежных средств в имущество организации.

Вместе с тем необходимо отметить, что согласно подпункту 8 пункта 2 статьи 265 Кодекса к внереализационным расходам приравнивается убыток, возникающий у налогоплательщика - участника (пайщика) организации при ее ликвидации (в том числе в результате применения процедуры банкротства), выходе (выбытии) из организации и определяемый на дату ликвидации организации, выхода (выбытия) из организации как отрицательная разница между доходами в виде рыночной цены получаемого указанным участником (пайщиком) имущества (имущественных прав) и фактически оплаченной (вне зависимости от формы оплаты) налогоплательщиком - участником (пайщиком) этой организации стоимости доли (пая).

Кроме того, пунктом 25 статьи 280 Кодекса установлено, что убыток в виде отрицательной разницы между рыночной ценой получаемого имущества (имущественных прав) и фактически понесенными затратами на приобретение эмиссионных ценных бумаг (акций и облигаций), организация-эмитент которых была ликвидирована (в том числе в результате применения процедуры банкротства), учитывается в полном объеме на дату ликвидации организации-эмитента в соответствующей налоговой базе в зависимости от категории таких ценных бумаг.

Учитывая изложенное, в случае если при ликвидации организации, выходе (выбытии) из организации у налогоплательщика - участника (пайщика, акционера) организации возникает убыток, то такой убыток для целей налогообложения прибыли определяется как отрицательная разница между полученными им доходами и фактически оплаченной налогоплательщиком этой организации стоимостью доли или пая (фактически понесенными затратами на приобретение эмиссионных ценных бумаг) без учета соответствующей величины внесенного им вклада в виде денежных средств в имущество соответствующей организации».

Таким образом, Организация не вправе учесть в составе расходов, учитываемых в целях налогообложения прибыли, сумму дополнительного вклада в имущество ООО.

Бухгалтерский учет

Пунктом 2 ПБУ 19/02[2] установлено, что для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необходимо единовременное выполнение следующих условий:

наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов, вытекающее из этого права;

переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);

способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью в результате его обмена, использования при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).

Согласно пункту 3 ПБУ 19/02 вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций относятся к финансовым вложениям организации.

В соответствии с пунктом 25 ПБУ 19/02 выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете организации на дату прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету, приведенных в пункте 2 настоящего Положения.

Выбытие финансовых вложений имеет место в случаях погашения, продажи, безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций, передачи в счет вклада по договору простого товарищества и пр.

В силу пункта 27 ПБУ 19/02 вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых вложений.

Согласно пункту 11 ПБУ 10/99[3] прочими расходами являются расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции.

Пунктом 16 ПБУ 10/99 установлено, что расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;

сумма расхода может быть определена;

имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

Таким образом, все суммы, учитываемые на счет 58 (взнос в уставный капитал, выкуп доли у другого участника, вклад в имущество) подлежат списанию в состав прочих расходов.

В соответствии с пунктом 3 ПБУ 18/02 разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных разниц.

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете либо на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета, либо в ином порядке, определяемом организацией самостоятельно. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно. В аналитическом учете временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница.

Согласно пункту 3 ПБУ 18/02[4] под постоянными разницами понимаются доходы и расходы:

формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, но не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов;

учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль отчетного периода, но не признаваемые для целей бухгалтерского учета доходами и расходами как отчетного, так и последующих отчетных периодов.

Постоянные разницы возникают в результате:

превышения фактических расходов, учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли (убытка), над расходами, принимаемыми для целей налогообложения, по которым предусмотрены ограничения по расходам;

непризнания для целей налогообложения расходов, связанных с передачей на безвозмездной основе имущества (товаров, работ, услуг), в сумме стоимости имущества (товаров, работ, услуг) и расходов, связанных с этой передачей;

образования убытка, перенесенного на будущее, который по истечении определенного времени, согласно законодательству Российской Федерации о налогах и сборах, уже не может быть принят в целях налогообложения как в отчетном, так и в последующих отчетных периодах;

прочих аналогичных различий.

Пунктом 7 ПБУ 18/02 установлено, что под постоянным налоговым расходом (доходом) понимается сумма налога, которая приводит к увеличению (уменьшению) налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде.

Постоянный налоговый расход (доход) признается организацией в том отчетном периоде, в котором возникает постоянная разница.

Постоянный налоговый расход (доход) равняется величине, определяемой как произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.

В рассматриваемом случае, поскольку Организация не вправе учесть в составе расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль, сумму дополнительного вклада в имущество ООО, в бухгалтерском учете формируется постоянная разница и подлежит отражению постоянный налоговый расход (ПНР).

С учетом изложенного, в бухгалтерском учете Организации на дату внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации ООО отражаются следующие записи:

Дебет 91 Кредит 58 - отражено списание вклада в уставный капитал ООО; Дебет 91 Кредит 58 - отражено списание стоимости доли, выкупленной у другого участника; Дебет 91 Кредит 58 - отражено списание дополнительного вклада в имущество ООО; Дебет 99 Кредит 68 - отражен ПНР в связи с непризнанием в расходах в целях налога на прибыль суммы дополнительного вклада в имущество ООО.

Коллегия Налоговых Консультантов, https://t.me/knk_audit 17 июля 2024 года

[1] Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

[2] Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

[3] Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

[4] Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.