О распределении прибыли, когда часть доли выкуплена самим обществом

В ООО было три участника с долями 10/10/80. Один учредитель вышел из общества. На текущий доля общества 10% не распределена. Оставшиеся участники общества решили распределить часть чистой прибыли за 2023 г. в сумме 10 млн руб. на выплату дивидендов. Как в этом случае распределяется прибыль между участниками?

Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при распределении прибыли общества.

При этом распределение прибыли производится между оставшимся участниками пропорционально их вкладам (если иное не предусмотрено уставом).

Применительно к рассматриваемой ситуации прибыль распределяется следующим образом:

1 111 111 руб. – Учредитель 1 (10%/90%*10 000 000);

8 888 888 руб. – Учредитель 2 (80%/90% * 10 000 000).

Обоснование:

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона № 14-ФЗ[1] Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества.

Согласно пункту 2 статьи 28 Закона № 14-ФЗ часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества.

Уставом общества при его учреждении или путем внесения в устав общества изменений по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, может быть установлен иной порядок распределения прибыли между участниками общества. Изменение и исключение положений устава общества, устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

Принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками относится к компетенции общего собрания участников (подпункт 7 пункта 2 статьи 33 Закона № 14-ФЗ).

В силу пункта 1 статьи 24 Закона № 14-ФЗ доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников общества, при распределении прибыли общества, также имущества общества в случае его ликвидации.

Из приведенных норм следует, что доли, принадлежащие обществу, при распределении прибыли не учитываются. При этом прибыль, которую решено распределить на выплату дивидендов, распределяется между участниками пропорционально их долям в уставном капитале (если иной порядок распределения не предусмотрен в уставе).

В рассматриваемой ситуации принято решение выплатить дивиденды в размере 2 000 000 руб.

Доли в уставном капитале Общества распределены следующим образом:

Участник 1 – 10%

Участник 2 – 80%

Общество 10%.

Соответственно, прибыль (при пропорциональном распределении) должна быть распределена следующим образом:

Участник 1 – 1 111 111 руб. (10%/90%*10 000 000);

Участник 2 – 8 888 888 руб. (80%/90% * 10 000 000).

Коллегия Налоговых Консультантов, https://t.me/knk_audit 26 августа 2024 года

[1] Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»