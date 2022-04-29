О пониженных тарифах по страховым взносам для обрабатывающих производств с 2025 года

С 01.01.2025 вводятся пониженные тарифы по страховым взносам для обрабатывающих производств. Какие условия для их применения?

С 1 января 2025 года пониженный тариф страховых взносов в размере 7,6 процента в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной 1,5×МРОТ (33 660 руб.) может быть применен организацией, удовлетворяющей одновременно следующим условиям:

организация является субъектом МСП;

основной вид деятельности, указанный в ЕГРЮЛ, относится к экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» ОКВЭД и включен в Перечень;

по итогам 2024 года, а также по итогам отчетного (расчетного) периода в сумме всех доходов не менее 70 процентов составляют доходы от осуществления основного вида экономической деятельности.

Обоснование

Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ[1] с 1 января 2025 года вносятся изменения в НК РФ, в частности, в отношении применения пониженных страховых взносов некоторыми плательщиками.

Согласно подпункту 17 пункта 1 статьи 427 НК РФ (здесь и далее нормы НК РФ приведены в редакции Закона № 176-ФЗ, начинающей действие с 1 января 2025 года) пониженные тарифы страховых взносов применяются для плательщиков страховых взносов (организаций и ИП), производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам и признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной полуторакратного минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода.

В соответствии с пунктом 2.5 статьи 427 НК РФ для плательщиков, указанных в пункте 13.2 настоящей статьи, начиная с 2025 года применяется единый пониженный тариф страховых взносов в размере 7,6 процента в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной полуторакратного минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода.

Пунктом 13.2 статьи 427 НК РФ для плательщиков, указанных в подпункте 17 пункта 1 настоящей статьи, основным видом экономической деятельности которых является один из видов экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, за исключением производства напитков, производства табачных изделий, производства кокса и нефтепродуктов, металлургического производства, по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации, условиями применения единого пониженного тарифа страховых взносов, предусмотренного пунктом 2.5 настоящей статьи, являются:

соответствующий вид экономической деятельности указан в качестве основного вида экономической деятельности в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП;

по итогам календарного года, предшествующего году перехода плательщика на уплату страховых взносов по единому пониженному тарифу страховых взносов, предусмотренному пунктом 2.5 настоящей статьи, а также по итогам отчетного (расчетного) периода в сумме всех доходов, определяемых в порядке, установленном главой 23, 25 или 26.2 настоящего Кодекса, не менее 70 процентов составляют доходы от осуществления основного вида экономической деятельности.

В случае несоответствия плательщика условиям, установленным настоящим пунктом, такой плательщик лишается права на применение единого пониженного тарифа страховых взносов, предусмотренного пунктом 2.5 настоящей статьи, с начала расчетного периода, в котором допущено несоответствие установленным условиям.

С 1 января 2025 года вступает в силу Распоряжение Правительства РФ от 11.12.2024 № 3689-р «Об утверждении Перечня видов экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности для целей применения единого пониженного тарифа страховых взносов» (далее – Перечень).

Федеральным законом от 29.10.2024 № 365-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» установлен минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года в сумме 22 440 рублей в месяц.

Таким образом, с 1 января 2025 года пониженный тариф страховых взносов в размере 7,6 процента в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной 1,5×МРОТ (33 660 руб.) может быть применен организацией, удовлетворяющей одновременно следующим условиям:

организация является субъектом МСП;

основной вид деятельности, указанный в ЕГРЮЛ, относится к экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» ОКВЭД и включен в Перечень;

по итогам 2024 года, а также по итогам отчетного (расчетного) периода в сумме всех доходов не менее 70 процентов составляют доходы от осуществления основного вида экономической деятельности.

Коллегия Налоговых Консультантов, 23 декабря 2024 года

[1] «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»