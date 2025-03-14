О составе промежуточной финансовой отчетности с 2025 года

В каком объеме требуется формировать промежуточную отчетность в 2025 году? Пояснительная записка обязательна к промежуточной отчетности?

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Начиная с 2025 года промежуточная бухгалтерская отчетность состоит из следующих форм и приложений к ним:

бухгалтерский баланс;

отчет о финансовых результатах;

отчет об изменениях капитала;

отчет о движении денежных средств;

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Обоснование

Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» утвержден Приказом Минфина РФ от 04.10.2023 № 157н (далее по тексту – ФСБУ 4/2023).

Настоящий Стандарт устанавливает состав и содержание информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - бухгалтерская отчетность) (в том числе образцы форм бухгалтерской отчетности), состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, состав промежуточной бухгалтерской отчетности, а также условия, при которых бухгалтерская отчетность дает достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период (далее - условия достоверности бухгалтерской отчетности) (пункт 1 ФСБУ 4/2023).

Согласно пункту 5 ФСБУ 4/2023 в соответствии с частями 1 - 3 статьи 14 Федерального закона «О бухгалтерском учете»:

а) годовая и промежуточная бухгалтерская отчетность, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним.

Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах состоят из отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (пункт 6 ФСБУ 4/2023).

Таким образом, начиная с 2025 года промежуточная бухгалтерская отчетность состоит из следующих форм и приложений к ним:

бухгалтерский баланс;

отчет о финансовых результатах;

отчет об изменениях капитала;

отчет о движении денежных средств;

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Коллегия Налоговых Консультантов, 5 февраля 2025 года