О представлении сообщения в налоговый орган при наличии ошибки в адресе обособленного подразделения

При регистрации обособленного подразделения в налоговом органе был неверно указан номер помещения, в котором это обособленное подразделение расположено. Необходимо ли вносить изменения и каким образом?

По нашему мнению, если изначально в Сообщении была указана неверно информация о номере помещения, в котором находится обособленное подразделение, Организации следует представить в налоговый орган Сообщение об изменении сведений, в котором в качестве кода вида сообщения следует указать «2». Также в Сообщении об изменении сведений следует указать полный адрес обособленного подразделения с корректным номером помещения, в котором находится подразделение.

Обоснование:

В соответствии с пунктом 1 статьи 83 НК РФ организации, в состав которых входят обособленные подразделения, расположенные на территории РФ, подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения.

В силу пункта 2 статьи 23 НК РФ налогоплательщики - организации и индивидуальные предприниматели помимо обязанностей, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, обязаны сообщать в налоговый орган соответственно по месту нахождения организации, месту жительства индивидуального предпринимателя:

3) обо всех обособленных подразделениях российской организации, созданных на территории РФ (за исключением филиалов и представительств), и изменениях в ранее сообщенные в налоговый орган сведения о таких обособленных подразделениях:

- в течение одного месяца со дня создания обособленного подразделения российской организации;

- в течение трех дней со дня изменения соответствующего сведения об обособленном подразделении российской организации;

Таким образом, в общем случае организации обязаны направлять сведения о созданных обособленных подразделениях, об изменении сведений по таким обособленным подразделениям.

Приказом ФНС РФ от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@ утверждена Форма № С-09-3-1 сообщения о создании на территории РФ обособленных подразделений (за исключением филиалов и представительств) российской организации и об изменениях в ранее сообщенные сведения о таких обособленных подразделениях (далее - Сообщение) и Порядок его заполнения (далее - Порядок).

На основании пункта 24 Порядка заполнение сведений об адресе осуществляется в структурированном виде в соответствии со сведениями, содержащимися в Государственном адресном реестре. Структура адреса, последовательность адресообразующих элементов установлена Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» от 19.11.2014 № 1221.

При заполнении сведений об адресе обособленного подразделения указываются следующие адресообразующие элементы, в частности:

8) помещение в пределах здания, сооружения.

В поле «тип» указывается сокращенное наименование типа элемента объекта адресации.

В поле «номер» указывается номер соответствующего типа элемента объекта адресации.

Пунктом 25 порядка установлено, что адресообразующие элементы, указанные в подпунктах 1 - 2 пункта 24 настоящего Порядка, при заполнении адреса указываются обязательно.

Иные адресообразующие элементы указываются при написании адреса при их наличии в структуре данного адреса.

При сообщении сведений об изменении места нахождения обособленного подразделения указывается адрес нового места нахождения (пункт 23 Порядка).

С учетом изложенного, можно сделать вывод о том, что в случае, если в структуре адреса имеется номер помещения, в котором расположено обособленное подразделение, то такой номер помещения следует указать в Сообщении. В случае изменения сведений о месте нахождения обособленного подразделения, в том числе в связи с изменением номера помещения, данную информацию следует отразить в Сообщении об изменении сведений.

В силу пункта 11 Порядка при указании вида сообщения в поле, состоящем из одного знакоместа, проставляется соответствующая цифра:

«1» - о создании обособленного подразделения;

«2» - о внесении изменений в ранее сообщенные сведения об обособленном подразделении;

«3» - о создании обособленного подразделения в связи с редомициляцией.

На основании изложенного, считаем, что в случае, если изначально в Сообщении была указана неверно информация о номере помещения, в котором находится обособленное подразделение, Организации следует представить в налоговый орган Сообщение об изменении сведений, в котором в качестве кода вида сообщения следует указать «2». Также в Сообщении об изменении сведений Организации следует указать полный адрес обособленного подразделения с корректным номером помещения, в котором находится подразделение.

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Коллегия Налоговых Консультантов, 28 мая 2025 года