Празднование 23 февраля. Самый лучший подарок мужу

Я на 23 февраля сделала самый лучший подарок своему мужу.
Я сломала раковину в кухне. Гениально, я считаю.
Почему? Сейчас поясню.
Наши мужчины — это наши защитники. А защитники нас защищают активным действием. И, чтоб, нас защитить, надо чтоб мы попали в экстремальную ситуацию. Экстрим —мое второе имя)))
Чаще всего мой муж защищает от меня гаишников, самокатчиков, водителей такси и автобусов, хамских маргиналов и родственников.
Тем самым показывает настоящую глубокую защиту и заботу именно обо мне!
И я представляю, как хорошо мой муж себя чувствует, когда ему удается утихомирить свою «кошечку» и вытащить этих людей из под танка)))
Но, последнее время мы редко сталкиваемся с такими ситуациями. Возможно, я становлюсь мудрее)))
И я вижу, как мой муж грустит, когда не может выразить свою защиту меня в экстремальных условиях.
И я сломала раковину!
И конечно же, муж меня спас!
Потоп, разобрал и собрал что-то в раковине. Потом разобрал обратно, потому что мне не понравился цвет чего-то там. Не достаточно матовый для меня.
Купил другую деталь, она тоже была не такая для меня. Объяснил мне, что с точки зрения бытовых условий сейчас будет так. А завтра, когда мы пойдем в кино, он в специальном магазине в этом же ТЦ купит эту «штучку» нужного мне цвета.
И все это он провернул до 10:00 утра 23 февраля!
За что получил порцию преклонения, признания его мужской самости и невероятного мужества, твердости характера, смекалки, делового подхода и тактичности его манипуляции!
Теперь отдыхает на диване и кайфует от собственного героического подвига!
Итак, кто я? Правильно — я молодец и умница! Это лучший подарок на 23 февраля!
Мой герой! Я действительно счастлива! Женя, спасибо за твою заботу!
С нетерпением жду подарка на 8 марта 😈
П.с.
А как у вас идет празднование и поздравления?
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