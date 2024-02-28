Празднование 23 февраля. Самый лучший подарок мужу

Я сломала раковину в кухне. И это самое лучшее поздравление сильному мужчине ❤️

Я на 23 февраля сделала самый лучший подарок своему мужу.

Я сломала раковину в кухне. Гениально, я считаю.

Почему? Сейчас поясню.

Наши мужчины — это наши защитники. А защитники нас защищают активным действием. И, чтоб, нас защитить, надо чтоб мы попали в экстремальную ситуацию. Экстрим —мое второе имя)))

Чаще всего мой муж защищает от меня гаишников, самокатчиков, водителей такси и автобусов, хамских маргиналов и родственников.

Тем самым показывает настоящую глубокую защиту и заботу именно обо мне!

И я представляю, как хорошо мой муж себя чувствует, когда ему удается утихомирить свою «кошечку» и вытащить этих людей из под танка)))

Но, последнее время мы редко сталкиваемся с такими ситуациями. Возможно, я становлюсь мудрее)))

И я вижу, как мой муж грустит, когда не может выразить свою защиту меня в экстремальных условиях.

И я сломала раковину!

И конечно же, муж меня спас!

Потоп, разобрал и собрал что-то в раковине. Потом разобрал обратно, потому что мне не понравился цвет чего-то там. Не достаточно матовый для меня.

Купил другую деталь, она тоже была не такая для меня. Объяснил мне, что с точки зрения бытовых условий сейчас будет так. А завтра, когда мы пойдем в кино, он в специальном магазине в этом же ТЦ купит эту «штучку» нужного мне цвета.

И все это он провернул до 10:00 утра 23 февраля!

За что получил порцию преклонения, признания его мужской самости и невероятного мужества, твердости характера, смекалки, делового подхода и тактичности его манипуляции!

Теперь отдыхает на диване и кайфует от собственного героического подвига!

Итак, кто я? Правильно — я молодец и умница! Это лучший подарок на 23 февраля!

Мой герой! Я действительно счастлива! Женя, спасибо за твою заботу!

С нетерпением жду подарка на 8 марта 😈

П.с.

А как у вас идет празднование и поздравления?