Обеление бизнеса – путь к честной конкуренции, но идет он извилистыми тропами

Форбс рассказывает о прошедшем недавно форуме «Опоры России» с участием руководства ФНС, на котором обсуждались результаты проектной работы ФНС по обелению отрасли клининга.

Проект продолжается уже несколько лет, и за это время налоговые платежи с клининга выросли кратно, а на старте отрасль платила в бюджет 7–8 млрд рублей налогов-, эти цифры привел председатель комитета «Опоры России» по повышению прозрачности бизнеса Юрий Рябичев.

ФНС своего результата добилась, даже отрасль не «убила», — она всего лишь бьется в агонии, из последних сил вытряхивая из себя прибыль и при этом, пытаясь, выжить. Сегодня прибыльность бизнеса держится на уровне 1–2%, в то время как «белые» клининговые компании тратят на погашение налоговых обязательств 35–40% выручки. Эти данные также привел Ю. Рябичев. По его словам, налоговая нагрузка на клининг сопоставима с бременем на сырьевые отрасли, хотя это менее рентабельная сфера.

Те, кто платит налоги, не могут демпинговать, соответственно ценник на услуги у «белых» компаний существенно выше, так как возросшие издержки на уплату налогов закладываются в стоимость услуг, как итог «обеляющиеся» не могут получать господряды, а зачастую и крупные контракты.

Впрочем, обнадеживает, что проблема известна ФНС. Представители налоговой службы активно изучают конкурсные закупки, чтобы понимать, когда заказчики вынуждают будущих контрагентов снижать цены до такой степени, что включить в них налоговые издержки просто невозможно. С такими заказчиками налоговики также проводят работу, считая их бенефициарами налогового депминга контрагентов. Сегодня многие крупные заказчики услуг профессиональной уборки идут на повышение стоимости, осознавая, что этот шаг дает возможность бухгалтерам и ответственным лицам компаний быть уверенными в отсутствии финансовых и репутационных рисков в дальнейшем.

Людмила Катулевская, директор Департамента налогов ПАО «Сбербанк»: «По мнению налогового органа, все зло проистекает от самих заказчиков, которые, выигрывая на более низких ценах, являются бенефициарами всего того, что творится. Не важно, что мы соблюдаем все процедуры, которые касаются закупки у наших поставщиков. Такая концепция нас не устраивает, мы дорожим своей репутацией добросовестного налогоплательщика».

Юрий Присмаков, начальник отдела категорийного управления Спортмастер: «Получение справедливого ценника: цена–качество — это взаимный процесс. Все хотят спать спокойно (под все я понимаю «зеленых») и получать честно заработанные деньги. Я как представитель заказчика не хочу ни на чем экономить, я не заинтересован в штрафных санкциях, я заинтересован получить справедливый ценник и прогнозное качество услуги».

Результаты работы по обелению во многом зависят от желания самих предпринимателей работать в равных условиях, подчеркнул заместитель главы ФНС Дмитрий Сатин.

«А равные условия, на мой взгляд, представляют собой возможность уплачивать налоги в полном объеме только в том случае, если твои коллеги по цеху тоже так делают. В ином случае компании попадают в неравные условия», — пояснил он.

Проект по обелению клининга состоит в том, что рынок сформировал два эффективных механизма: специальный реестр добросовестных поставщиков — Инфоресурс ФМ и включение в договоры специальной конструкции — налоговой оговорки.

ФНС призвала клининговые компании раскрывать налоговую тайну, вступая в реестр, а заказчикам осуществлять взаимодействие с подрядчиками посредством Инфоресурс.

Дело в том, что особенностью клининговой отрасли является наличие большого количества ручного труда и высокие расходы на заработную плату. Поэтому многие компании избегают нанимать уборщиков на постоянной основе, чтобы избежать уплаты подоходного налога и страховых взносов. Инфоресурс позволяет проверять подрядчиков и сверять их данные с данными ФНС, чтобы заказчики могли убедиться в том, что контрагент платит налоги в полном объеме.

Мария Белянина, руководитель направления по внедрению режима налоговый мониторинг компаний группы АЗОТ, Корпорация AEON: «Почему мы вошли в проект обеления клининга? Нам показали разрывы по НДС нашего контрагента (это были десятки миллионов). Мы вошли в проект и третий год этим пользуемся. Все трудозатраты с лихвой окупились: мы сняли с себя налоговые и имиджевые риски».

В тоже время, как отметил председатель попечительского совета «Опоры России» Сергей Борисов: «Клининговую отрасль хотели обелить, и весь контроль и надзор бросили на обеляющихся. Сейчас их добьют, а те, кто в серой зоне, будут праздновать победу». Несмотря на то, что ФНС не удовлетворены в полном объеме результатами проекта по обелению клининга, тем не менее считают отраслевой подход «наиболее эффективен» и будет продолжаться.