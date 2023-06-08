Для бухгалтеров садоводов. Подробный Лунный календарь садоводов и огородников на июнь 2023 года

В календаре указаны благоприятные для посадки дни, но это не значит, что в другие дни сажать растения нельзя. Избегайте только посева и посадки в запрещенные дни, которые также указаны в календаре.
Фазы Луны в июне 2023 года
Луна растет с 1 по 3 июня.
Полнолуние 4 июня.
Луна убывает с 5 по 17 июня.
Новолуние 18 июня.
Луна опять растет 19 по 30 июня.
Неблагоприятные (запрещенные) для посевов и посадок дни в июне 2023 года — 4, 17, 18, 19.
Благоприятные посадочные дни в июне 2023 года
Внимание! Все даты указанные в таблице являются благоприятными для посева семян, но дни выделенные зеленым цветом — самые удачные для посевов и посадок.
Огурцы — 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 26, 27, 28, 29, 30.
Перец и баклажаны — 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30.
Лук — 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30.
Чеснок — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 29, 30.
Капуста — 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30.
Помидоры — 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30.
Корнеплоды — 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30.
Зелень разная — 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30.
Посадка саженцев в июне 2023 года
Плодовые деревья — 1, 2, 6, 7, 14, 15, 20, 26, 27, 28, 29, 30.
Виноград — 1, 2, 10, 11, 20, 26, 27, 28, 29, 30.
Крыжовник, смородина — 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 26, 27, 28, 29, 30.
Малина, ежевика — 1, 2, 10, 11, 20, 26, 27, 28, 29, 30.
Клубника, земляника — 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 29, 30.
Посадка цветов в июне 2023 года
Однолетние цветы — 1, 2, 10, 11, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Двулетние и многолетние цветы — 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Луковичные и клубневые цветы — 6, 7, 10, 11, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Садовые работы в июне 2023 года
Прививка — 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 29, 30.
Укоренение черенков — 3, 10, 11, 24, 25, 26, 27, 28.
Комментарии3
ВалерийДиректор
Благоприятные дни посевной для садоводов и огородников на июнь 2023 года
Благоприятные дни для работы в огороде или в саду в июне 2023 года по Лунному календарю садовода и огородника: 7-9, 12, 15, 19, 21, 23-24, 28 июня.
Благоприятные дни для посадки огурцов
Благоприятные дни для посадки томатов
Благоприятные дни для посадки перца
Благоприятные дни для посадки картофеля
Благоприятные дни для посадки капусты
Благоприятные дни для посадки лука
Благоприятные дни для посадки гороха
Благоприятные дни для посадки спаржи
Благоприятные дни для посадки фасоли
Благоприятные дни для работы в огороде или в саду в июне 2023 года по Лунному календарю садовода и огородника: 7-9, 12, 15, 19, 21, 23-24, 28 июня.
Главный бухгалтер
Благоприятные дни для определения НДФЛ тоже по этому календарю определяли?
ВалерийДиректор
😂