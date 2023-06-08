Для бухгалтеров садоводов. Подробный Лунный календарь садоводов и огородников на июнь 2023 года

Подробный Лунный календарь садоводов и огородников на июнь 2023 года, перейдите по ссылке и узнайте самые подробные рекомендации на каждый день этого месяца.

В календаре указаны благоприятные для посадки дни, но это не значит, что в другие дни сажать растения нельзя. Избегайте только посева и посадки в запрещенные дни, которые также указаны в календаре.

Фазы Луны в июне 2023 года

Луна растет с 1 по 3 июня.

Полнолуние 4 июня.

Луна убывает с 5 по 17 июня.

Новолуние 18 июня.

Луна опять растет 19 по 30 июня.

Неблагоприятные (запрещенные) для посевов и посадок дни в июне 2023 года — 4, 17, 18, 19.

Благоприятные посадочные дни в июне 2023 года

Внимание! Все даты указанные в таблице являются благоприятными для посева семян, но дни выделенные зеленым цветом — самые удачные для посевов и посадок.

Огурцы — 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 26, 27, 28, 29, 30.

Перец и баклажаны — 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30.

Лук — 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30.

Чеснок — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 29, 30.

Капуста — 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30.

Помидоры — 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30.

Корнеплоды — 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30.

Зелень разная — 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30.

Посадка саженцев в июне 2023 года

Плодовые деревья — 1, 2, 6, 7, 14, 15, 20, 26, 27, 28, 29, 30.

Виноград — 1, 2, 10, 11, 20, 26, 27, 28, 29, 30.

Крыжовник, смородина — 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 26, 27, 28, 29, 30.

Малина, ежевика — 1, 2, 10, 11, 20, 26, 27, 28, 29, 30.

Клубника, земляника — 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 29, 30.

Посадка цветов в июне 2023 года

Однолетние цветы — 1, 2, 10, 11, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Двулетние и многолетние цветы — 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Луковичные и клубневые цветы — 6, 7, 10, 11, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Садовые работы в июне 2023 года