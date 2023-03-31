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Обзоры для бухгалтера

15 платных сервисов для малого бизнеса до 1000 рублей

Привет, это Филипп Щиров. Рассказываю про сервисы, которые помогут эффективно компанией без больших бюджетов.

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15 платных сервисов для малого бизнеса до 1000 рублей

Доступ к программам, облегчающим и повышающим эффективность ведения бизнеса, обычно имеет высокую цену, однако на рынке есть немало и достойных бюджетных аналогов.

Я разделил их на категории: командная работа, маркетинг, продажи, общение с клиентами, рекрутинг и бухгалтерия.

Командная работа

Shtab

Стоимость использования сервиса: от 130 рублей за сотрудника в месяц. Есть тестовый доступ на 14 дней.

Платформа, помогающая управлять проектами и задачами. Она имеет встроенный тайм-трекер, который облегчает планирование. Кроме того, Shtab может создавать скриншоты рабочего стола пользователя раз в определенный период — менеджер эффективнее следит за рабочим процессом.

YouGile

Стоимость использования сервиса: до 10-и пользователей — бесплатно, с 11-го 555 рублей в месяц.

Инструмент для планирования времени и управления задачами. В YouGile есть доски с задачами и встроенный чат для общения коллег. В чаты встроены функции отправки ссылок, файлов и смайликов. 

Маркетинг

eLama

Доступ к платформе первые 45 дней бесплатно. После тестового доступа стоимость использования сервиса 950 рублей в месяц, если рекламный бюджет до 20 000 рублей. При рекламном бюджете от 20 000 рублей — бесплатно.

Сервис для управления рекламными кампаниями в Яндекс.Директ и Вконтакте. Инструмент удобен тем, что упрощает контроль за сервисами по покупке рекламы — объединяет все данные в один дашборд.

Сallibri

Стоимость использования сервиса: от 1000 рублей в месяц.

Платформа для оптимизации маркетинговых кампаний. Callibri поможет с анализом эффективности рекламы, повышением конверсии сайта и сбором обратной связи от клиентов. На платформе есть готовые решения для интернет-магазинов, B2B компаний, и медицинских центров. 

Продажи

LK.MARKET

Стоимость использования сервиса: при подключении до 3 маркетплейсов — бесплатно, от 4 маркетплейсов стоимость использования сервиса 900 рублей в месяц.

Платформа для автоматизации продаж на маркетплейсах. С его помощью вы можете контролировать онлайн-заказы на разных площадках, анализировать продажи и составлять рейтинги товаров.

S2

Стоимость использования сервиса: от 320 рублей в месяц за пользователя.

Облачное решение для управления командой и автоматизации продаж. В S2 широкий функционал, который позволяет подключать телефонию, хранить базу клиентов и назначать сотрудникам задачи.

Общение с клиентами

BotHelp 

Стоимость использования сервиса: от 990 рублей в месяц.

Онлайн-платформа для создания рассылок, автоворонок и чат-ботов в соцсетях и мессенджерах. Система позволяет создавать сценарии сообщений и сегментировать пользователей, которые взаимодействуют с ботом.

Konvertbot 

Стоимость использования сервиса: от 1000 рублей в месяц.

Онлайн-конструктор чат-ботов под любые задачи бизнеса. Ботов можно выбрать из каталога готовых решений, заказать разработку под ключ или создать самостоятельно. Также платформа предоставляет разные виджеты: формы обратной связи, текстовые кнопки и товарные карточки.

Подбор персонала

HR24.PRO 

Стоимость использования сервиса: от 500 рублей в месяц.

Платформа для автоматизации поиска персонала: проведения собеседований в онлайн-режиме, ведения базы кандидатов и работы с вакансиями. Может использоваться как одним HR-менеджером, так и целым отделом.

GoRecruit 

Стоимость одного отчёта: от 199 рублей.

Сервис для проверки резюме и оценки кандидатов на вакансии. Платформа предназначена для изучения профилей соискателей в социальных сетях, оценки их профессиональных и личных качеств и присвоения рейтинга кандидатам.

Бухгалтерия

Adesk 

Стоимость использования сервиса: от 990 рублей в месяц.

Платформа для анализа финансовых потоков компаний. Программа помогает прогнозировать кассовые разрывы, оценивать рентабельность, контролировать и бюджетировать задолженности.

Куб24 

Стоимость использования сервиса: от 300 рублей в месяц.

Решение для выставления и отправки счетов клиентам. Кроме того, сервис готовит первичные документы и анализирует прибыль и убытки.

Небо 

Стоимость использования сервиса: от 950 рублей в месяц.

Онлайн-платформа, которая автоматизирует налоговый и бухгалтерский учёт для малого и среднего бизнеса. Большую часть работы пользователь проделывает самостоятельно: собирает первичные документы и формирует отчётность. А сервис автоматически отправляет отчёты в налоговую, СФР и Росстат.

Онлайн-бухгалтерия Тинькофф 

Стоимость использования сервиса: от 990 рублей в месяц.

Платформа, которая поможет рассчитать налоги и взносы, сформировать отчётность и отправить её в налоговую.

1С 

Стоимость использования сервиса: от 1000 рублей в месяц.

1С — компания, продукты которой предназначены для автоматизации предприятий. На площадках партёров компании 1C возможно использование облачных сервисов. Они нужны для более мобильной работы с сервисом и универсальности — возможности использовать разные конфигурации 1С под любые бизнес-задачи.

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Расскажите в комментариях, какими из этих сервисов пользуетесь вы и какие сервисы стоит добавить в нашу подборку.

Altapp

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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