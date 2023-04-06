Как использовать облако в бизнесе, далёком от IT

Привет, это Филипп Щиров. Рассказываю, как облачные технологии помогают таким сферам, как медицина, образование, ритейл и бухгалтерия.

Вслед за IT-компаниями эффективность облачных решений оценили и сферы, далёкие от информационных технологий. Так, инструменты облачного хранения помогают экономить место на компьютере, время сотрудников и хранить информацию в безопасности: данные компании размещаются на удалённых серверах, к которым не смогут получить доступ хакеры.

Облако в медицине

Облачные технологии в медицине используются на каждом этапе обследования: от записи пациента на приём до результатов диагностики. Например, используя облачное хранилище, врачи могут получить доступ к тысячам результатов рентгеновских снимков и сравнить со снимком своего пациента. Так, на основании анализа предварительный диагноз можно поставить в считаные минуты.

Более того, облачное хранение данных защищает от потери медицинских карточек. Даже если данные пациента занесены в компьютер, они могут быть уничтожены, например, при пожаре. В то время как облако не привязано к технике, и доступ к информации можно запросить с других устройств из любой точки мира.

Образование и облако

Сфера образования смогла перейти на дистанционный формат обучения благодаря таким облачным программам, как Zoom, Miro и Notion. Для учеников появилась возможность отслеживать оценки и задания в личном кабинете, а учителя могут экономить время на заполнении журналов от руки: система сама отслеживает посещения обучающегося благодаря личной информации в архиве облачного сервера.

Облачные решения в ритейле

За счёт облачных технологий магазины и рестораны смогли реализовать такую услугу, как доставка еды на дом. Яндекс.Лавка, Delivery club, Самокат и другие сервисы супермаркетов и ресторанов обрабатывают и передают данные о заказах через облачные сервера. Процесс не занимает много времени и происходит без участия работников — маркетплейсы, кафе и магазины организовывают слаженную автоматизированную работу.

Бизнес-процессы в облаке

Облачные технологии можно внедрить и в универсальные бизнес-процессы, которые используются в каждой компании. Например, с помощью облака можно оптимизировать бухгалтерию. Таким образом, компания может перейти на электронный документооборот, сдавать отчёты в налоговую через интернет и использовать облачные версии программы 1С.

Насколько облачная ваша компания?

Поставьте галочку, если вы используете в работе:

CRM-системы. Облачную 1С. Zoom, Google Meet или Яндекс.Телемост. Яндекс.Диск, Google Drive или облако Mail.ru. Электронную почту. Чат-боты. Google-документы, таблицы и презентации . Telegram, Whatsapp или Viber.

Если у вас получилось меньше 5 галочек, то вы явно недооцениваете удобство облачных технологий. Рекомендую не упускать такой шанс и уже сейчас переходить в облако, так как облачные технологии активно развиваются и на рынке будут появляться новые приложения.

Если у вас получилось 5-8 галочек, то вы уже успели протестировать на своём бизнесе возможности, которые нам предоставляют облачные технологии.