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Ведение бизнеса

Как использовать облако в бизнесе, далёком от IT

Привет, это Филипп Щиров. Рассказываю, как облачные технологии помогают таким сферам, как медицина, образование, ритейл и бухгалтерия.

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Как использовать облако в бизнесе, далёком от IT

Вслед за IT-компаниями эффективность облачных решений оценили и сферы, далёкие от информационных технологий. Так, инструменты облачного хранения помогают экономить место на компьютере, время сотрудников и хранить информацию в безопасности: данные компании размещаются на удалённых серверах, к которым не смогут получить доступ хакеры. 

Облако в медицине

Облачные технологии в медицине используются на каждом этапе обследования: от записи пациента на приём до результатов диагностики. Например, используя облачное хранилище, врачи могут получить доступ к тысячам результатов рентгеновских снимков и сравнить со снимком своего пациента. Так, на основании анализа предварительный диагноз можно поставить в считаные минуты. 

Более того, облачное хранение данных защищает от потери медицинских карточек. Даже если данные пациента занесены в компьютер, они могут быть уничтожены, например, при пожаре. В то время как облако не привязано к технике, и доступ к информации можно запросить с других устройств из любой точки мира. 

Образование и облако

Сфера образования смогла перейти на дистанционный формат обучения благодаря таким облачным программам, как Zoom, Miro и Notion. Для учеников появилась возможность отслеживать оценки и задания в личном кабинете, а учителя могут экономить время на заполнении журналов от руки: система сама отслеживает посещения обучающегося благодаря личной информации в архиве облачного сервера.  

Облачные решения в ритейле

За счёт облачных технологий магазины и рестораны смогли реализовать такую услугу, как доставка еды на дом. Яндекс.Лавка, Delivery club, Самокат и другие сервисы супермаркетов и ресторанов обрабатывают и передают данные о заказах через облачные сервера. Процесс не занимает много времени и происходит без участия работников — маркетплейсы, кафе и магазины организовывают слаженную автоматизированную работу.

Бизнес-процессы в облаке

Облачные технологии можно внедрить и в универсальные бизнес-процессы, которые используются в каждой компании. Например, с помощью облака можно оптимизировать бухгалтерию. Таким образом, компания может перейти на электронный документооборот, сдавать отчёты в налоговую через интернет и использовать облачные версии программы 1С. 

Насколько облачная ваша компания?

Поставьте галочку, если вы используете в работе:

  1. CRM-системы.

  2. Облачную 1С.

  3. Zoom, Google Meet или Яндекс.Телемост.

  4. Яндекс.Диск, Google Drive или облако Mail.ru.

  5. Электронную почту.

  6. Чат-боты.

  7. Google-документы, таблицы и презентации . 

  8. Telegram, Whatsapp или Viber.

Если у вас получилось меньше 5 галочек, то вы явно недооцениваете удобство облачных технологий. Рекомендую не упускать такой шанс и уже сейчас переходить в облако, так как облачные технологии активно развиваются и на рынке будут появляться новые приложения.

Если у вас получилось 5-8 галочек, то вы уже успели протестировать на своём бизнесе возможности, которые нам предоставляют облачные технологии. 

Altapp

Altapp

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .