Что слушать бухгалтеру и предпринимателю: полезные подкасты и Youtube-каналы

Привет, это Филипп Щиров. Сегодня делюсь с вами подборкой полезных подкастов и YouTube-каналов для бухгалтеров.

Подкасты

«БУХОТЧЁТ.ру – Главное о налогах»

Подкаст, в котором просто и быстро рассказывают о самых важных и интересных новостях из мира налогов и бухгалтерии за прошедшую неделю.

Оценка: 138 лайков в Яндекс Музыке

Где послушать:

Яндекс Музыка

Google Подкасты

«Заварили бизнес»

«Заварили бизнес» – в этом подкасте молодые предприниматели делятся историями о ведении своего дела.

Оценка: 4,9 в Apple Подкастах

Где послушать:

Яндекс.Музыка

Apple Подкасты

Google Подкасты

«На этом не заработаешь»

«На этом не заработаешь» – подкаст о том, как научиться успешно и ненавязчиво продавать.

Оценка: 4,8 в Apple Подкастах

Где послушать:

Яндекс Музыка

Apple Подкасты

Google Подкасты

«Прогрессивный бухгалтер»

Подкаст, в котором обсуждаются вопросы, которые волнуют всех бухгалтеров: законы, налоги и работа в «1С».

Оценка: 5 в Apple Подкастах

Где послушать:

Яндекс Музыка

Apple Подкасты

Google Подкасты

«Совет Директоров»

«Совет Директоров» – забавные истории от трех предпринимателей, которые помогут стать успешным руководителем.

Оценка: 5 в Apple Подкастах

Где послушать:

Яндекс Музыка

Apple Подкасты

Google Подкасты

«Фишечки»

Ведущие подкаста делятся лайфхаками для ведения бизнеса и рассказывают, как сделать его уникальным и запоминающимся.

Оценка: 4,9 в Apple Подкастах

Где послушать:

Яндекс Музыка

Apple Подкасты

Google Подкасты

«Эльба, объясни»

«Эльба, объясни» – подкаст, который поможет самостоятельно разобраться в налогах – весело и без занудных терминов.

Оценка: 4,1 в Apple Подкастах

Где послушать:

Яндекс Музыка

Apple Подкасты

Google Подкасты

YouTube-каналы

Канал с обзорами новостей в налоговой сфере от специалиста.

189 000 подписчиков на YouTube

Канал российского профессионального издания о работе бухгалтеров. Здесь вы узнаете об изменениях в бухгалтерском учете и налогообложении и о корректном заполнении документов.

57 800 подписчиков на YouTube

Канал информационного агентства Клерк.ру предлагает вам мини-курсы для бухгалтеров и подкасты про инвестиции и финансы.

2 800 подписчиков на YouTube

Канал рассказывает об изменениях в налоговой системе и о других вещах, волнующих каждого бухгалтера.

31 000 подписчиков на YouTube

Екатерина Уколова делится секретами увеличения продаж и рассказывает о том, как быть женщиной-предпринимателем.

116 000 подписчиков на YouTube

Канал «Urvista» отвечает на правовые вопросы бухгалтеров и рассказывает о главных событиях уходящей недели.

131 000 подписчиков на YouTube

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