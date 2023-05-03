Что слушать бухгалтеру и предпринимателю: полезные подкасты и Youtube-каналы

Подкасты
«БУХОТЧЁТ.ру – Главное о налогах»
Подкаст, в котором просто и быстро рассказывают о самых важных и интересных новостях из мира налогов и бухгалтерии за прошедшую неделю.
Оценка: 138 лайков в Яндекс Музыке
Где послушать:
«Заварили бизнес»
«Заварили бизнес» – в этом подкасте молодые предприниматели делятся историями о ведении своего дела.
Оценка: 4,9 в Apple Подкастах
Где послушать:
«На этом не заработаешь»
«На этом не заработаешь» – подкаст о том, как научиться успешно и ненавязчиво продавать.
Оценка: 4,8 в Apple Подкастах
Где послушать:
«Прогрессивный бухгалтер»
Подкаст, в котором обсуждаются вопросы, которые волнуют всех бухгалтеров: законы, налоги и работа в «1С».
Оценка: 5 в Apple Подкастах
Где послушать:
«Совет Директоров»
«Совет Директоров» – забавные истории от трех предпринимателей, которые помогут стать успешным руководителем.
Оценка: 5 в Apple Подкастах
Где послушать:
«Фишечки»
Ведущие подкаста делятся лайфхаками для ведения бизнеса и рассказывают, как сделать его уникальным и запоминающимся.
Оценка: 4,9 в Apple Подкастах
Где послушать:
«Эльба, объясни»
«Эльба, объясни» – подкаст, который поможет самостоятельно разобраться в налогах – весело и без занудных терминов.
Оценка: 4,1 в Apple Подкастах
Где послушать:
YouTube-каналы
«Владимир Туров»
Канал с обзорами новостей в налоговой сфере от специалиста.
189 000 подписчиков на YouTube
«Журнал Главбух»
Канал российского профессионального издания о работе бухгалтеров. Здесь вы узнаете об изменениях в бухгалтерском учете и налогообложении и о корректном заполнении документов.
57 800 подписчиков на YouTube
«Клерк»
Канал информационного агентства Клерк.ру предлагает вам мини-курсы для бухгалтеров и подкасты про инвестиции и финансы.
2 800 подписчиков на YouTube
«Моё дело ТВ»
Канал рассказывает об изменениях в налоговой системе и о других вещах, волнующих каждого бухгалтера.
31 000 подписчиков на YouTube
«Шифр продаж с Уколовой»
Екатерина Уколова делится секретами увеличения продаж и рассказывает о том, как быть женщиной-предпринимателем.
116 000 подписчиков на YouTube
«Urvista»
Канал «Urvista» отвечает на правовые вопросы бухгалтеров и рассказывает о главных событиях уходящей недели.
131 000 подписчиков на YouTube
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