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Что слушать бухгалтеру и предпринимателю: полезные подкасты и Youtube-каналы

Привет, это Филипп Щиров. Сегодня делюсь с вами подборкой полезных подкастов и YouTube-каналов для бухгалтеров.
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Что слушать бухгалтеру и предпринимателю: полезные подкасты и Youtube-каналы

Подкасты

  • «БУХОТЧЁТ.ру – Главное о налогах»

Подкаст, в котором просто и быстро рассказывают о самых важных и интересных новостях из мира налогов и бухгалтерии за прошедшую неделю.

Оценка: 138 лайков в Яндекс Музыке

Где послушать:

Яндекс Музыка

Google Подкасты

  • «Заварили бизнес» 

«Заварили бизнес» – в этом подкасте молодые предприниматели делятся историями о ведении своего дела.

Оценка: 4,9 в Apple Подкастах

Где послушать:

Яндекс.Музыка

Apple Подкасты

Google Подкасты

  • «На этом не заработаешь»

«На этом не заработаешь» – подкаст о том, как научиться успешно и ненавязчиво продавать.

Оценка: 4,8 в Apple Подкастах

Где послушать:

Яндекс Музыка

Apple Подкасты

Google Подкасты

  • «Прогрессивный бухгалтер»

Подкаст, в котором обсуждаются вопросы, которые волнуют всех бухгалтеров: законы, налоги и работа в «1С».

Оценка: 5 в Apple Подкастах

Где послушать:

Яндекс Музыка

Apple Подкасты

Google Подкасты

«Совет Директоров»

«Совет Директоров» – забавные истории от трех предпринимателей, которые помогут стать успешным руководителем.

Оценка: 5 в Apple Подкастах

Где послушать:

Яндекс Музыка

Apple Подкасты

Google Подкасты

«Фишечки»

Ведущие подкаста делятся лайфхаками для ведения бизнеса и рассказывают, как сделать его уникальным и запоминающимся.

Оценка: 4,9 в Apple Подкастах

Где послушать:

Яндекс Музыка

Apple Подкасты

Google Подкасты

«Эльба, объясни» 

«Эльба, объясни» – подкаст, который поможет самостоятельно разобраться в налогах – весело и без занудных терминов.

Оценка: 4,1 в Apple Подкастах

Где послушать:

Яндекс Музыка

Apple Подкасты

Google Подкасты

YouTube-каналы

«Владимир Туров» 

Канал с обзорами новостей в налоговой сфере от специалиста.

189 000 подписчиков на YouTube

«Журнал Главбух»

Канал российского профессионального издания о работе бухгалтеров. Здесь вы узнаете об изменениях в бухгалтерском учете и налогообложении и о корректном заполнении документов.

57 800 подписчиков на YouTube

«Клерк»

Канал информационного агентства Клерк.ру предлагает вам мини-курсы для бухгалтеров и подкасты про инвестиции и финансы. 

2 800 подписчиков на YouTube

«Моё дело ТВ»

Канал рассказывает об изменениях в налоговой системе и о других вещах, волнующих каждого бухгалтера. 

31 000 подписчиков на YouTube

«Шифр продаж с Уколовой»

Екатерина Уколова делится секретами увеличения продаж и рассказывает о том, как быть женщиной-предпринимателем. 

116 000 подписчиков на YouTube

«Urvista»

Канал «Urvista» отвечает на правовые вопросы бухгалтеров и рассказывает о главных событиях уходящей недели.

131 000 подписчиков на YouTube

***

Подписывайтесь на наш блог, здесь мы публикуем материалы, которые будут полезны каждому бухгалтеру.

Мнение «Altapp» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?

57
Altapp

Altapp

20 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Елена Аверичева1
    Елена Аверичева1
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