02-Почему когда я оплачиваю взносы, я уже должен иметь эту сумму на ЕНС

31.03.2023 вышло письмо ФНС за номером СД-4-3/3898@, где налоговая служба объясняет нам, как можно уменьшить налог по ПСН.

Ссылаясь на п.1.2 статьи 346.51 НК, ФНС объясняет что налогоплательщик налога по ПСН может уменьшить сумму патента на страховые взносы и далее объясняется, как платить взносы и как на них уменьшается патент.

Два варианта (оригинал текста по ссылке):

1️⃣ оплатили сумму Фиксированных взносов на КБК ЕНП и подали заявление по форме КНД1150057, потом подали уведомление на уменьшение налога по ПСН на эту сумму (это вариант – «платим по-новому»)

2️⃣ оплатили платежным поручением на КБК страховых взносов или на КБК ЕНП (то есть это платежка с кодом 02 вариант «платим по-старому/переходный период»), заявление не требуется.

НО, чтобы эта сумма зачлась при уменьшении налога по ПСН, нужно чтобы сальдо ЕНС было не меньше той суммы, на которую уменьшается налог. И приводятся примеры..

*Вот этот кусок письма ввел многих в замешательство

Первый раз прочитав, я возмутилась: «а не жирно будет? Я что двойной размер должна платить?» Но, вдумчиво прочитав все письмо и разобравшись в системе, все поняла.

А теперь объясню русским языком с элементами математики (даже не алгебры) – что же там все-таки написано. Все суммы беру из письма, чтоб было понятнее.

Итак, ИП имеет патент с 01.01.2023 по 30.06.2023 сумма налога 12 тыс.руб.

1️⃣ ИП заплатили платежкой с кодом 02 сумму страховых взносов в размере 5 тыс.руб.

2️⃣ Поскольку все платежи в том числе и с кодом 02 падают на ЕНС проверяем сальдо ЕНС, там должно быть не меньше 5 тыс.руб. после оплаты. Проверили – есть!

3️⃣ Далее предлагается просто подать уведомление на уменьшение налога по ПСН и доплатить оставшуюся сумму патента, а именно 12 тыс.руб.-5 тыс.руб.=7 тыс.руб.

4️⃣ ИП закидывает 7 тыс.руб. на ЕНС. По срокам налоговая списывает эти 7 тыс.руб. в счет доплаты налога по патенту.

ИП взял следующий патент с 01.07.2023 по 31.12.2023 сумма налога 8тыс.руб.

✅ Платит сумму страховых платежным поручением с кодом 02 в размере 6 тыс.руб.

⛔ В этот же день подает уведомление на уменьшение патента.

Но мы-то знааааеееем, что ̶э̶т̶о̶т̶ ̶о̶с̶т̶р̶о̶в̶,̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶э̶т̶о̶т̶ ̶о̶с̶т̶р̶о̶в̶ ̶–̶ ̶н̶е̶о̶б̶и̶т̶а̶а̶а̶е̶м̶ деньги в этот же день не появятся на ЕНС, а заявление на уменьшение уже отправили. На ЕНС висит только сумма 5 тыс.руб. с 1 квартала, которую уже зачли в уменьшение патента, но почему-то не убрали с ЕНС ни на КБК Фиксированных взносов, ни в зарезервированные. И эта сумма будет там висеть до конца года, пока в системе не появится обязанность по уплате фиксированных страховых взносов, а появляется она в последний день года. И налоговая система не понимает, что списывать в уменьшение патента – денег-то нет. Ждать, когда появятся деньги, система тоже не умеет, поэтому в ответ на ваше Уведомление пишет вам – ОТКАЗ в уменьшении налога по ПСН и далее кучу всяких неудобоваримых цифр и слов.



А что должно было быть:

✅ Проверяем сальдо ЕНС после оплаты взносов платежкой с кодом 02. На ЕНС к моменту подачи уведомления на уменьшение патента уже должна быть сумма свободная от обязательств в размере 6 тыс.руб. То есть чтобы 6тыс.руб. списали в счет уменьшения патента, на счете должно быть не 6тыс.руб., а 11 тыс.руб. из них 5 тыс.руб. это уже зачтенные в счет уменьшения, которые ждут своего часа Х в конце года и 6 тыс.руб. свободные, которые мы заплатили.

✅ Налоговая зачтет 6тыс.руб. в счет уменьшения патента и эти 6 тыс.руб. вместе с 5 тыс.руб. (в сумме 11 тыс.руб.) будут висеть до конца года на ЕНС, если налоговая их не отправит в зарезервированные суммы или на КБК фиксированных взносов.

Почему у многих приходили отказы в уменьшении патента?

Две причины:

⛔ либо Уведомление отправили раньше, чем деньги были зачислены на ЕНС;

⛔ либо не учли, что оставшаяся сумма на ЕНС на что-то уже забронирована.

Получается, что при оплате платежкой с кодом 02 надо всегда держать в уме, что у вас там на ЕНС копятся суммы ФВ, которые вы уже зачли в счет уменьшения налога по ПСН (или УСН).

Если представить, что мы так каждый квартал уменьшаем налог по патенту, то оплатив и уменьшив в 1кв на 5 тыс.руб., во втором на 6 тыс.руб., в третьем еще на 3 тыс.руб. в четвертом еще на 10 тыс.руб. мы должны понимать, что сумма остатка на ЕНС складывается из сумм платежек по взносам и должна быть как минимум:

на 31.03 +5 тыс.руб.=5 тыс.руб.

на 30.06 +6 тыс.руб.=11 тыс.руб.

на 30.09 +3 тыс.руб.=14 тыс.руб.

на 31.12+10 тыс.руб.=24т ыс.руб. – вот эта сумма на 31.12 должна быть на ЕНС. Вы на нее уменьшили патент, но она до сих пор отражена на счете и просто ждет своего часа 31 декабря (или 09.01.2024), когда ее спишут в счет КБК Фиксированных взносов.

Таким образом у вас и ПСН будет уменьшен и фиксированные взносы никуда не потеряются.

Так что платежкой с кодом 02 платить то еще «удовольствие»… Постоянно держа в уме, что там нет денег хотя 5+6=11 уже на нем отражены.

В случае, когда мы платим фиксированные взносы ЕНП на ЕНС, подаем заявление на зачет на КБК ФВ, суммы страховых взносов не остаются на ЕНС, а уходят на КБК фиксированных взносов, тем самым не мороча нам голову своей тенью на ЕНС.