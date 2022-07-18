Подписаться Охрана труда в бухгалтерском бизнесе Зачем бухгалтеру вникать в специальную оценку условий труда? На кого это можно переложить и сколько при этом заработать?

Охрана труда, как образ жизни — почему мы пренебрегаем охраной труда и где за это можем поплатиться. Слушайте в интервью



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