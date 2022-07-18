Ксения Петрова
Самозанятые

Что не так с самозанятыми?

Подробно обсуждаем все нюансы работы с самозанятыми с налоговым юристом


1. Почему так сильно проверяют самозанятых?

2. Что ищет налоговая?

3. Какие аргументы налоговая использует при переквалификации отношений в трудовые.

Подробно обсуждаем все нюансы работы с самозанятыми с налоговым юристом

Ксения Петрова
Ведение бизнеса

Почему мы провоцируем своих клиентов на конфликт?

✅Что такое рукотворный конфликт и почему мы всегда сами провоцируем своих клиентов? Что такое сервис и как его внедрить в бухгалтерском агентстве? За что бизнес готов платить больше? Что делать, чтобы твои клиенты говорили о тебе и советовали другим? Сегодня мы говорим об этом с сервисологом Полиной Пушкиной

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