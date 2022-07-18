Что не так с самозанятыми?

Почему мы провоцируем своих клиентов на конфликт?

✅Что такое рукотворный конфликт и почему мы всегда сами провоцируем своих клиентов? Что такое сервис и как его внедрить в бухгалтерском агентстве? За что бизнес готов платить больше? Что делать, чтобы твои клиенты говорили о тебе и советовали другим? Сегодня мы говорим об этом с сервисологом Полиной Пушкиной