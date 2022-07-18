Позаботься о своем ЭКГ заранее

В основе устойчивого развития экономики лежит такой тип экономического роста, который одномоментно решает задачи экономические и социальные, при этом не усугубляя экологические проблемы. Основу концепции составляют идеи рационального управления природными ресурсами и обеспечение социальной стабильности.
"Наша страна будет и далее вносить свой вклад в сбалансированное достижение целей устойчивого развития, сохранение климата и биоразнообразия нашей планеты, цифровую трансформацию мировой экономики, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности", - сказал Путин на виртуальном саммите G20 в ноябре 2023 года.
ЭКГ рейтинг предполагает проведение оценки субъектов предпринимательской деятельности по трем направлениям:
экология – степень воздействия на окружающую среду, использование наилучших доступных технологий и реализация экологических проектов;
кадры – уровень оплаты труда, корпоративные социальные и демографические программы, благотворительные проекты;
государство – налоговая история и благонадежность, социальное инвестирование в регионы присутствия, финансовая устойчивость.
В 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме состоялась презентация ЭКГ-рейтинга ответственного бизнеса на основе базы данных ФНС России.
Результаты рейтинга можно посмотреть сайте экг-рейтинг.рф.
Для чего
На сегодняшний день позиционируется, что данные ЭКГ рейтинга могут применяться:
государством для повышения эффективности экономической политики, планирования контрольных мероприятий и предоставления мер государственной поддержки с учетом мониторинга вклада участников рейтинга в достижение национальных целей;
организациями для получения обратной связи от государства, понимания уровня ответственности контрагентов и учета возможных рисков;
финансовым сектором и инвесторами для выбора перспективных инвестиционных проектов и учета рисков, связанных с их реализацией;
гражданами для выбора работодателя.
Если говорить официальным языком, то «ЭКГ-рейтинг создан для формирования делового сообщества, стремящегося к ответственному ведению деятельности в рамках идеологии устойчивого развития», так что с высокой долей вероятности после определенного периода становления, он будет использоваться в том числе для оценки компаний, принимающих участие в торгах.
Возможности ресурса
Интерфейс реестра пока обладает минимальным набором инструментов, которые позволяют отфильтровать компании по нескольким параметрам: масштабу бизнеса, по сектору экономики, региону, наименованию, ИНН. Входят в него все субъекты предпринимательской деятельности всех видов экономической деятельности.
В настоящее время ресурс содержит оценку 6,8 млн компаний, за исключением финансовых институтов, компаний с дисквалифицированными лицами в руководстве, иностранных агентов, компаний, находящихся в процедуре банкротства или ликвидации.
Оценка производится автоматически на основании верифицированных публичных данных об их истории работы компаний, уровне оплаты труда, финансовом состоянии, платежах в бюджет, учредителях в соответствие с методикой оценки и порядка формирования ЭКГ-рейтинга ответственного бизнеса.
Максимальное количество баллов, которое может получить компания - 160 (При этом скоринг дает 100 баллов, анкетирование — 60). Построение реестра происходит путём оценки компаний по трём основным категориям: экология (25 баллов), кадры (65 баллов) и государство (70 баллов). В настоящее время первую строчку рейтинга занимает ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ» со 149 балами.
Точки роста. Показатель «Отклонение налоговой нагрузки»
В тоже время понятно, что продукт будет со временем дорабатываться. К примеру, эксперты отрасли клининга и фасилити менеджента обнаружили, что налоговая история и деловая репутация составляют в общей оценке всего 22%. Данный раздел содержит от 5 до 8 показателей, имеющих одинаковый удельный вес, но только один из них связан с налоговой нагрузкой. Налоговая нагрузка организации сравнивается с нагрузкой, отраженной в сервисе Прозрачный бизнес (раздел Налоговый калькулятор (https://pb.nalog.ru/calculator.html). Отбор среднего показателя выбирается по виду экономической деятельности ОКВЭД (значение до точки) и по региону (без детализации на округа и муниципальные районы). Не учитывается масштаб деятельности.
Малый вес показателя «Отклонение налоговой нагрузки» приводит к тому, что компании, уплачивающие налоги в полном объеме, практически не имеют преимуществ по баллам в ЭКГ рейтинге перед компаниями, использующими схемы незаконной налоговой оптимизации. Особенно остро это актуально для человекоемких отраслей, таких, к примеру, как клининг и техническая эксплуатация. Пожалуй, это единственная отрасль, по отношению к которой применяются отраслевые нормативы совокупной фискальной нагрузки, выведенные ФНС в ходе проведения отраслевого проекта обеления, отклонение от которых более чем на 20% расценивается налоговыми органами как риск уклонения от уплаты налогов (страховых взносов) (Письмо ФНС России от 26.04.2024 № СД–4-2/4985@ «О направлении рекомендаций по применению показателей нормативной совокупной фискальной нагрузки участников отрасли клининга и технической эксплуатации»). Но данный важный пункт остался без внимания.
Крупнейшая отраслевая ассоциация СРО АКФО уже обратилась с предложением сравнивать отклонение налоговой нагрузки с целевой нагрузкой по отрасли, а также увеличить удельный вес показателя «Отклонение налоговой нагрузки».
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