Позаботься о своем ЭКГ заранее

В основе устойчивого развития экономики лежит такой тип экономического роста, который одномоментно решает задачи экономические и социальные, при этом не усугубляя экологические проблемы. Основу концепции составляют идеи рационального управления природными ресурсами и обеспечение социальной стабильности. "Наша страна будет и далее вносить свой вклад в сбалансированное достижение целей устойчивого развития, сохранение климата и биоразнообразия нашей планеты, цифровую трансформацию мировой экономики, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности", - сказал Путин на виртуальном саммите G20 в ноябре 2023 года. ЭКГ рейтинг предполагает проведение оценки субъектов предпринимательской деятельности по трем направлениям: ­ экология – степень воздействия на окружающую среду, использование наилучших доступных технологий и реализация экологических проектов; ­

кадры – уровень оплаты труда, корпоративные социальные и демографические программы, благотворительные проекты; ­

государство – налоговая история и благонадежность, социальное инвестирование в регионы присутствия, финансовая устойчивость. Изображение с сайта Росконгресс В 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме состоялась презентация ЭКГ-рейтинга ответственного бизнеса на основе базы данных ФНС России. Результаты рейтинга можно посмотреть сайте экг-рейтинг.рф.

Для чего

На сегодняшний день позиционируется, что данные ЭКГ рейтинга могут применяться: государством для повышения эффективности экономической политики, планирования контрольных мероприятий и предоставления мер государственной поддержки с учетом мониторинга вклада участников рейтинга в достижение национальных целей;

организациями для получения обратной связи от государства, понимания уровня ответственности контрагентов и учета возможных рисков;

финансовым сектором и инвесторами для выбора перспективных инвестиционных проектов и учета рисков, связанных с их реализацией; гражданами для выбора работодателя. Если говорить официальным языком, то «ЭКГ-рейтинг создан для формирования делового сообщества, стремящегося к ответственному ведению деятельности в рамках идеологии устойчивого развития», так что с высокой долей вероятности после определенного периода становления, он будет использоваться в том числе для оценки компаний, принимающих участие в торгах.

Возможности ресурса

Интерфейс реестра пока обладает минимальным набором инструментов, которые позволяют отфильтровать компании по нескольким параметрам: масштабу бизнеса, по сектору экономики, региону, наименованию, ИНН. Входят в него все субъекты предпринимательской деятельности всех видов экономической деятельности. Сайт ЭКГ рейтинг В настоящее время ресурс содержит оценку 6,8 млн компаний, за исключением фи­нан­со­вых ин­сти­ту­тов, ком­па­ний с дис­ква­ли­фи­ци­ро­ван­ны­ми ли­ца­ми в ру­ко­вод­стве, ино­стран­ных аген­тов, ком­па­ний, на­хо­дя­щих­ся в про­це­ду­ре банк­рот­ства или лик­ви­да­ции. Оценка производится автоматически на основании ве­ри­фи­ци­ро­ван­ных пуб­лич­ных дан­ных об их ис­то­рии ра­бо­ты компаний, уровне опла­ты тру­да, фи­нан­со­вом со­сто­я­нии, пла­те­жах в бюд­жет, учре­ди­те­лях в соответствие с методикой оценки и порядка формирования ЭКГ-рейтинга ответственного бизнеса. Максимальное количество баллов, которое может получить компания - 160 (При этом скоринг дает 100 баллов, анкетирование — 60). Построение реестра происходит путём оценки компаний по трём основным категориям: экология (25 баллов), кадры (65 баллов) и государство (70 баллов). В настоящее время первую строчку рейтинга занимает ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ» со 149 балами.

Точки роста. Показатель «Отклонение налоговой нагрузки»