Перекладывание налоговых рисков на контрагента: что нужно знать бизнесу

Даже если ваш бизнес ведет дела абсолютно законно, налоговая может отказать в вычетах по НДС или налогу на прибыль из-за нарушений, допущенных контрагентом.

Защитить себя от таких неприятностей можно, включив в договор налоговую оговорку, таким образом риск будет переложен на самого контрагента. Особенно актуально применение данного инструмента для крупных компаний, которые имеют договоры на оказание услуг клининга, автоперевозок или из других сфер человекоемких отраслей.

ФНС определяет налоговую оговорку как «особые условия в договоре между хозяйствующими субъектами, позволяющие взыскать убытки с нарушивших гарантии и заверения контрагентов в случае предъявления претензий со стороны налоговых или правоохранительных органов» и рассматривает ее как гарантию того, что в цепочке поставок участвуют только реальные компании.

Включение в договор условия о налоговой дисциплине по НДС дает налогоплательщику возможность:

• Взыскать с контрагента сумму не принятого к вычету НДС как имущественные потери, ссылаясь на статью 406.1 ГК.

• При этом, не требуется доказывать наличие и размер убытков, достаточно подтвердить наступление согласованного обстоятельства – уведомления от налогового органа о наличии у контрагента-поставщика неурегулированных налоговых разрывов.

Если говорить о клининге, то ситуация осложняется тем, что недобросовестные компании зачастую не оформляют персонал в штат и таким нечестным способом получают конкурентное преимущество, экономя на страховых взносах. ФНС вывела нормативы совокупной фискальной нагрузки для участников отрасли клининга и технической эксплуатации, если будет обнаружено, что налоговая нагрузка компании ниже среднеотраслевой более чем на 20%, это может быть расценено как деятельность с высоким риском уклонения от уплаты налогов.

Налоговые органы считают таких налогоплательщиков приоритетными для проведения контрольно-аналитических мероприятий. Более того, даже заказчикам клининговых услуг и услуг технической эксплуатации рекомендуется самостоятельно сверять налоговую нагрузку потенциальных исполнителей с расчетной, чтобы не дать вовлечь себя в схемы уклонения от уплаты налогов (письмо ФНС от 26.04.2024 № СД-4-2/4985@).

Образец договора соглашения о налоговых заверениях при заключении контракта на профессиональную уборку можно найти на сайте Инфоресурс.