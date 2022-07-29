Государство повышает фискальную нагрузку на бизнес для пополнения бюджета

Принят Федеральный закон № 362-ФЗ, который лишил предпринимателей с выручкой за 2024й год более 60 млн.руб. право на патентную систему налогообложения в новом 2025 году.

По текущим правилам ИП утрачивает право на применение ПСН, если с начала календарного года его доход от реализации по всем видам предпринимательской деятельности превысит 60 млн руб. Пока этого не произошло (т.е. пока его выручка меньше 60 млн.р.) то он может использовать патент.

С начала 2025 года закон изменился. Для возможности применения ПСН будут иметь значение не только доходы текущего, но и прошлого календарного года.

Эти изменения коснутся очень большого количества предпринимателей, которые привыкли быть на комфортном патенте, а потом красиво уходить на упрощенку когда выручка достигала предельных 60 млн.р. Это отменили. Теперь будем платить по взрослому сразу с начала года.