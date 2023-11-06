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АлексейМошкин

Алексей Мошкин

Клерк с
29.07.2022

был вчера в 20:40

8 подписчиков 2 подписки

Дипломированный налоговый консультант Защищаю от претензий ФНС Помогаю платить меньше налогов, не нарушая закон

Обучение Записи вебинаров 2
Участие в проектах Клерка
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Нематериальные активы

НМА — эффективный, легальный и безопасный способ оптимизации налогов. Попробуйте — вам понравится!

Интеллектуальную собственность можно оценить, купить, продать, передать право на использование кому-нибудь другому. Потенциал для использования — огромный, в том числе и для бизнес-целей.

НМА — эффективный, легальный и безопасный способ оптимизации налогов. Попробуйте — вам понравится!
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Медиация в налоговых спорах

Медиация в налоговых спорах
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Судебная практика по налоговым спорам

Встретимся в суде? Обзор судебной практики по налоговым спорам

Наиболее интересные судебные дела с налоговой инспекцией в 2023г.

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Налоговые проверки

Семь основных ошибок налогоплательщиков

Налоговая приходит с ВНП только к крупному бизнесу, отдавать все общение с налоговой нужно бухгалтеру и другие ошибки и заблуждения.

Семь основных ошибок налогоплательщиков
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Налоговое сопровождение бизнеса

Налоговое сопровождение бизнеса
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Налоговые требования

Как налоговая побуждает предпринимателей «добровольно» доплачивать налоги

Раньше налоговая вызывала предпринимателей на комиссии, и там принуждала доплачивать налоги за прошлые периоды. Действует ли такая практика до сих пор?

Как налоговая побуждает предпринимателей «добровольно» доплачивать налоги
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