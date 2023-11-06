АлексейМошкин
Алексей Мошкин
- Клерк с
- 29.07.2022
был вчера в 20:40
- Должность Руководитель
- Место работы ООО
- Город Пермь
- www.taxcentr.pro
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Интеллектуальную собственность можно оценить, купить, продать, передать право на использование кому-нибудь другому. Потенциал для использования — огромный, в том числе и для бизнес-целей.
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