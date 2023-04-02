Что такое профессиональное суждение бухгалтера и какое место оно занимает в учете хозяйственной деятельности организации. Информация к размышлению.

Термин «Профессиональное суждение бухгалтера» в РФ стал использоваться более пятнадцати (точнее, почти двадцати) лет назад, с 2004 года, после опубликования «Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу», одобренной приказом Минфина от 01.07.2004 № 180.

В подп. «д» п. 2.5 этой Концепции рекомендовано, при подготовке кадров, обращать особое внимание на выработку навыков профессионального суждения при квалификации, стоимостном измерении, классификации и оценке существенности фактов хозяйственной жизни для целей бухгалтерского учета, отчетности и аудита.

Но какого-то внятного определения этого термина в нормативно-правовых документах мне найти не удалось.

ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (п. п. 7 – 7.4) рекомендует выбирать способ ведения бухгалтерского учета тех, или иных фактов хозяйственной жизни, руководствуясь, в том числе, и принципом рациональности (то есть основываясь на собственных суждениях).

Особенно в тех случаях, когда полученная информация несущественна для организации (п. 7.4), установленные ФСБУ (ПБУ, ОСБУ) методы приводят к не совсем достоверному отражению этих операций в отчетности (п. 7.3), по конкретному вопросу ведения бухгалтерского учета не установлен порядок отражения него в регистрах и отчетности (п. 7.1), и так далее.

В МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» сказано (п. 10), что в случае отсутствия какого-либо Стандарта, специально применимого к факту хозяйственной жизни, организация должна использовать собственное суждение при разработке и применении учетной политики для формирования информации.

При этом такой метод учета должен быть уместен для пользователей при принятии ими экономических решений, и также надежен.

То есть информация в финансовой отчетностидолжна:

правдиво представлять финансовое положение, финансовые результаты и денежные потоки организации;

отражать экономическое содержание фактов хозяйственной жизни, а не только их юридическую форму;

являться нейтральной;

соответствовать осмотрительности.

Широко известный в узких кругах Бухгалтерский методический центр (БМЦ) в своих рекомендациях от 17.12.2018 № Р-96/2018-КпР «Профессиональное суждение» считает таковым обоснованное суждение по вопросам бухгалтерского учета специалиста, полномочного принимать решения по таким вопросам, основанное на требованиях законодательства, стандартов, специальных знаниях, опыте специалиста, сложившейся практике, выработанное с соблюдением принципов профессиональной этики.

И, с учетом вышесказанного, в последнее время стало модным переваливать на бухгалтера решение вопросов и проблем, которые тот, в силу своего образования и квалификации решить не может, но по мнению руководства (и приближенных к нему), исходя из профессионального суждения, должен.

Например, как определить срок полезного использования объекта основных средств и изменять ли его чрез два-три года после начала эксплуатации и на сколько?А это уже пусть решает бухгалтер согласно своему профессиональному суждению.

Как, и в каком размере, определить размер оценочного обязательства по утилизации приобретаемых запасов? А это... (далее см. предыдущий пункт).

Как посчитать чистую стоимость продаж имеющихся запасов? Также см. выше

Кто конкретно виновен в перерасходе материалов или в выпуске бракованной продукции?

И т. д., и т. п., и пр.

Так вот сразу хочу сказать, что все эти вопросы и проблемы не по нашей бухгалтерской зарплате, и решать их должны явно не мы.

И если ответить на возникающие вопросы и решить возникающие проблемы некому, то бухгалтеру нет никакого смысла взваливать этот очередной дополнительный хомут на свою шею (там и без того всего достаточно), и, согласно своему профессиональному суждению, признать возникающие факты хозяйственной жизни несущественными для своей организации и не морочиться с порядком их отражения согласно МСФО, ФСБУ, отраслевым стандартам и рекомендациям.

Тем более в 99% случаев не следует руководствоваться статьями многочисленных «экспертов» и «специалистов», размещенных в Интернете (за исключением, естественно, моих).

То есть профессиональное суждение бухгалтера – это, в первую очередь, принятие решения о том, какой конкретно способ отражения конкретного факта хозяйственной жизни действительно необходим нашей конкретной организации, а без какого можно вполне обойтись. Тем более, что за это ничего никому не будет.

Мне тут вспомнился эпизод из почти пятидесятилетней давности великолепного телевизионного фильма «Бумбараш» (советую молодежи его посмотреть, если кто не видел).

Так там боец Пролетарской дивизии имени Взятия Бастилии Парижскими Коммунарами изучал «Капитал» тов. К. Маркса методом: – Таблицы и схемы пропускаю, в пролетарскую сущность – вникаю.

Вот таким же методом, считаю, нужно изучать и применять на практике (согласно своему профессиональному суждению) и Федеральные стандарты бухгалтерского учета.

И еще раз напомню, что эти Стандарты, дают нам намного больше прав при выборе того или иного метода учета, а не обязанностей, как это было раньше.

Возьмем, например, ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Подп. «г» п. 11 этого Стандарта предписывает включать в фактическую стоимость приобретаемых запасов оценочное обязательство по их утилизации.

В онлайн курсе по этому ФСБУ я рассмотрел этот вопрос и пришел к выводу, что здесь речь идет о затратах на утилизацию отходов, возникающих при отпуске этих материалов в производство.

Вот тут бухгалтер и должен решить, согласно своему профессиональному суждению, есть ли смысл в том, чтобы тратить время, ресурсы и нервы (как свои, так и господ инженеров) на то, чтобы в конечном итоге включить в стоимость приобретенных десяти пачек бумаги для офисного принтера какие-то копейки, как предполагаемые затраты на сдачу макулатуры.

Возможно (но не факт), что для какой-то организации, опять-таки согласно профессиональному суждению бухгалтера, такие хлопоты и принесут какой-то реальный экономический эффект.

Но для подавляющего большинства этот ничего не даст. Так что не морочим ни себе, ни людям голову, и, как и раньше, отражаем такие затраты, точно также, как и раньше (да и как и в налоговом учете), в фактическом размере по мере их возникновения.

Далее. По п. 28 ФСБУ 5/2019 запасы в бухгалтерской отчетности должны отражаться по чистой стоимости продаж, ежели таковая меньше их фактической себестоимости.

В теории всё верно.

Однако у всех ли возникает такая обязанность?

Трудно сказать.

В достаточно большой конторе, и с большими товарными остатками на конец года, процедура определения чистой стоимости продаж, и начисление резерва на обесценение, и опять повторюсь, возможно (но не обязательно) даст ожидаемый эффект.

Таковым, как я говорил на онлайн курсе, может являться перечень менеджеров, закупающих запасы с большим запасом (как каламбурчик?), а не в потребном количестве, и сумма убытков, которые они этим нанесли.

Но опять таки это не для всех. И для всех остальных тратить время, ресурсы и нервы (как свои, так и господ менеджеров) на то, чтобы в конечном итоге выяснить, что фактическая себестоимость запасов отличается от их чистой стоимости продаж на 2-3%, ну, пусть на 5-6%...

– Доктор, а я жить буду?

– Больной, а смысл?

Можно еще привести достаточно большое количество примеров по тому же ФСБУ 5/2019, где все эти нововведения (по сравнению с ПБУ 5/01), согласно профессиональному суждению бухгалтера данной организации, можно скромно пропустить.

Тем более, кто за это и как накажет?

Налоговики?

Это вряд ли. Недоимок по налогам не возникает, в регистры бухгалтерского учета при камеральной проверке годовой отчетности они с вероятностью 102,3% не влезают. Ну, а если будет проверка выездная, то и без этого найдут, к чему прицепиться.

Аудиторы? Они не наказывают, а указывают на ошибки в отчетности. Ну и тут fifty-fifty.

Почти всегда можно доказать, что метод учета, который вы применили, исходя из своего профессионального суждения, не противоречит Стандартам, и не искажает вашу отчетность.

За ФСБУ 6 и 26 в публикациях ноября-марта я уже размышлял достаточно много, поэтому повторяться не буду.

Отмечу только, что для большинства организаций, кроме того, что лимит стоимости с 2022 года организация устанавливает самостоятельно, и имеет возможность изменять него каждый год (но не обязана), практически ничего более (исходя из профессионального суждения) можно и не менять.

За ФСБУ 25/2018, которое за аренду, пока ничего сказать не могу. Не разобрался еще до такой степени, чтобы в присущей мне манере, то есть кратко, доступно, и на пальцах разъяснить его глубинный смысл.

Пришел только к мысли, что все эти умности только для того, чтобы красиво отразить в балансе стоимость (определенную методом 3П – пол-палец-потолок) имущества, не принадлежащего организации, но используемого для получения дохода. Но вот зачем так мудрёно, и почему нельзя было как-то проще – пока для себя еще не уяснил. Но я буду стараться.

И в итоге хотелось бы ещё раз отметить, что профессиональное суждение бухгалтера, в первую очередь, необходимо при выборе для организации оптимального ведения учета фактов хозяйственной жизни, исходя из её деятельности.

То есть, как я неоднократно говорил, говорю, и буду говорить, что учет в организации должен вестись максимально подробно, но без излишнего фанатизма.