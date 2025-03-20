О справедливой стоимости активов

С 2021, даты вступления в силу первого из разработанных Федеральных стандартов бухгалтерского учета (это я про ФСБУ 5/2019), в нормативных бухгалтерских документах перестал применяться термин «текущая рыночная стоимость».

Вместо него отцы-командиры решили использовать так называемую «справедливую стоимость».

При этом хочу обратить внимание, что в еще действующих Положениях по бухгалтерскому учету, равно как и в ГК РФ расшифровка это термина (я про текущую рыночную стоимость) не приведена.

Но есть законодательный акт — Федеральный закон от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в котором (ст. 3) дано определение рыночной стоимости объекта оценки.

И таковой признается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:

— одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение;

— стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;

— объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;

— цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;

— платеж за объект оценки выражен в денежной форме.

Тоже довольно мудрёно, но перевести на обычный русский язык можно.

И в моём личном переводе это означает, что под рыночной стоимостью актива можно признать цену, за который его можно, с учетом его фактического состояния (и с некоторой статистической погрешностью) в ближайшее время купить или продать.

Например, рыночная стоимость замененной (но пригодной к дальнейшему использованию) детали (или узла) к станку, автомобилю, или какому другому объекту основных средств, будет, естественно, ниже, чем новой.