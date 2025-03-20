О справедливой стоимости активов

Справедливая стоимость
С 2021, даты вступления в силу первого из разработанных Федеральных стандартов бухгалтерского учета (это я про ФСБУ 5/2019), в нормативных бухгалтерских документах перестал применяться термин «текущая рыночная стоимость».
Вместо него отцы-командиры решили использовать так называемую «справедливую стоимость».
При этом хочу обратить внимание, что в еще действующих Положениях по бухгалтерскому учету, равно как и в ГК РФ расшифровка это термина (я про текущую рыночную стоимость) не приведена.
Но есть законодательный акт — Федеральный закон от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в котором (ст. 3) дано определение рыночной стоимости объекта оценки.
И таковой признается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
— одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение;
— стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
— объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;
— цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
— платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
Тоже довольно мудрёно, но перевести на обычный русский язык можно.
И в моём личном переводе это означает, что под рыночной стоимостью актива можно признать цену, за который его можно, с учетом его фактического состояния (и с некоторой статистической погрешностью) в ближайшее время купить или продать.
Например, рыночная стоимость замененной (но пригодной к дальнейшему использованию) детали (или узла) к станку, автомобилю, или какому другому объекту основных средств, будет, естественно, ниже, чем новой.
И кто должен определять рыночную стоимость таких активов?
Однозначно, не бухгалтер. Для этого в организации есть, по крайней мере, должны быть специалисты с необходимой квалификацией.
Ну а если таковых почему-то нет, то тогда руководство должно озаботиться поиском нужной информации, допустим, привлечением специалиста со стороны*.
*Помню, в свое время, после вступления в силу ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», на семинаре кто-то из слушателей пожаловался на своих продвинутых аудиторов.
Они весьма оригинально трактовали п. 20 этого Положения, в котором сказано, что для признания выручки по договору и расходов по договору способом «по мере готовности» организация может использовать, в том числе, способ определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору (например, путем экспертной оценки объема выполненных работ).
Так под экспертной оценкой они (эти аудиторы) понимали обязательное привлечение независимых оценщиков с лицензий.
О как!
Вообще-то эксперт, это тот, кто разбирается в каком-либо вопросе лучше меня. И всё.
Поэтому и определение рыночной стоимости актива с помощью привлеченного специалиста (то бишь эксперта) не означает права на проведение им оценочной деятельности с наличием лицензии, и пр.
Достаточно, чтобы у такого специалиста были соответствующие квалификация и опыт, позволяющие ему дать вам нужную информацию (документально подтвержденную). Этого вполне достаточно.
Теперь о справедливой стоимости
Таковая должна определяться согласно требованиям МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».
Читал (естественно, не в подлиннике, а в том официальном переводе, который утвердил Минфин России), пытался разобраться.
Умных слов много. Больше всего мне понравился пассаж из приложения В, про применение формулы Блэка - Шоулза - Мертона или биномиальной модели (то есть модели, предусматривающей дискретный подход).
Но в практической деятельности, на мой взгляд, достаточно ознакомиться с п. 9 данного Стандарта, в котором сказано, что «справедливая стоимость» это цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки.
И если кто-то найдет какие-то глобальные различия между этим определением справедливой стоимости, и определением рыночной стоимости, и аргументированно на них укажет, то моя благодарность (в разумных, естественно, пределах) не будет знать границ.
Таким образом, если организация, в полном соответствии с текущими нормативными правовыми актами (ФСБУ 5/2019, ФСБУ 26/2020 и пр.) возжелает определить не рыночную, а именно справедливую стоимость того или иного актива, то алгоритм действий её должен быть точно таким же, как и пять, и двадцать пять лет тому назад. То есть обязать специалиста соответствующей квалификации и соответствующего опыта дать технически обоснованное письменное заключение о возможной цене продажи (или цене приобретения) этого актива, учитывая его фактическое состояние.
Вот среднее значение между ценой продажи и ценой покупки и будет той самой справедливой (aka рыночной) стоимостью данного актива.
Если свои специалисты не могут (именно не могут, а не не хотят) оформить такой документ, то можно обратиться (за денежку какую, или за спасибо, без разницы) и к кому-то со стороны.
О том, что сторонний эксперт не обязан быть лицензированным оценщиком, высказался, в своё время и Центробанк (видимо, креативные аудиторы достали и проверяемые им банки).
В письме Банка России от 07.11.2018 № 41-1-8/953 было однозначно сказано, что IFRS 13 «Оценка справедливой стоимости» не содержит требований об обязательном привлечении независимого оценщика для определения (расчета) справедливой стоимости объектов оценки.
Жду, повторю, аргументированную критику и возражения, или одобрения.
От донатов, кстати, тоже не откажусь.
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