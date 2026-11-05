Выручка или прочие доходы?
Новый взгляд на старую проблему
Продолжаю работать над Разъяснениями по ФСБУ 9/2025 для ИПБ Московского региона.
Получил одну из рецензий, в которой было обращено внимание на то, что в п. 36 ФСБУ 9/2025, где дан перечень доходов, не учитываемых в составе выручки (которые пока еще именуются прочими доходами), не упомянуты доходы (поступления) от продажи основных средств и иных активов, отличных от товаров либо продукции.
По п. 7 пока еще действующего ПБУ 9/99 доходы от продажи таких активов именуются прочими доходами. Продажа их отражается в регистрах бухгалтерского учета по кредиту счета 91.01.
Точно также в п. 28 ФСБУ 10/2026, где дан перечень расходов, отличных от расходов по обычным видам деятельности ничего не сказано о расходах связанных с продажей основных средств и иных активов, отличных от товаров либо продукции.
По п. 11 пока еще действующего ПБУ 10/99 балансовая стоимость таких активов признается прочими расходами и списывается в дебет счета 91.02.
В Отчете о прибылях и убытках (sorry, Отчете о финансовых результатах) такие доходы (свернуто, за вычетом понесенных расходов, или развернуто — в зависимости от их существенности) подлежат отражению по строкам 2340 «Прочие доходы» и 2350 «Прочие расходы».
Кроме того, в подп. «в» п. 4 ФСБУ 9/2025, где дано определение термина «продукция» в рассматриваемом Федеральном стандарте (это собственно сама готовая продукция, товары, работы и услуги), так же сказано что не признается доходами также и предварительная оплата иного имущества, прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
Из совокупности этих положений сделан вывод, что с 2027 года продажа основных средств, запасов (материалов) и других активов должна признаваться выручкой.
То есть отражать, допустим, продажу материалов со счета 10 надо будет, как:
Дебет счета 62 Кредит счета 90.01;
Дебет счета 90.03 Кредит счета 68.02;
Дебет счета 90.02 Кредит счета 10.
И в ОФР отражать по двум строкам:
— выручку от продажи материалов — по строке 2110 «Выручка»;
— их себестоимость — по строке 2120 «Себестоимость продаж».
То есть все должно быть, как в налоговом учете.
По п. 3 ст. 38 НК РФ всё, что может быть продано (кроме чести и совести, и то — не всегда) — это товар.
И автор сих строк с такими логичными выводами вначале полностью согласился.
Но пока писал, нашел доводы для возражения.
Как было сказано у классика: — вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному.
Во-первых, хотя в подп. «в» п. 4 ФСБУ 9/2025 и сказано, что предоплата за продажу продукции, равно как и за продажу прочего имущества не признается доходом, свидетельствует лишь о том, что и предоплата за подлежащую продаже продукцию, равно как и предоплата за подлежащее продаже прочее имущество, признается кредиторской задолженностью перед контрагентом (будущим покупателем).
И всё.
И во-вторых.
То, что ни в п. 36 ФСБУ 9/2025, ни в п. 28 ФСБУ 10/2026 ничего не сказано об основных средствах, запасах, прочих активах, не означает, что их продажу следует признать продажей продукции.
В п. 36 ФСБУ 9/2025 есть подп. «к», по которому к доходам, не учитываемым в составе выручки относятся также иные доходы, отличные от указанных в предыдущих девяти подпунктах.
И в п. 28 ФСБУ 10/2028 есть подп. «л», по которому прочими расходами (отличными от расходов по обычным видам деятельности), признаются расходы, не упомянутые в предыдущих десяти подпунктах.
Продажа основных средств, использование которых для организации стало невыгодным, излишков материалов, либо незавершенных капитальных вложений и пр. никоим образом нельзя признать одним из видов ее основной деятельности.
Таким образом, доходы от продажи таких активов с полным на то основанием можно (а точнее, следует) признать доходами отличными от выручки на основании того самого подп. «к» п. 36 ФСБУ 9/2025.
И балансовую стоимость такого проданного имущества следует признать расходами, отличными от расходов по обычным видами деятельности по подп. «л» п. 28 ФСБУ 10/2026.
То есть изменений в сложившийся за многие десятилетия порядок отражения в учете продажи прочего имущество вступающие в силу с 2027 года Федеральные стандарты не вносят.
— Господин Бользен, у вас болят почки?
— Нет.
— Жаль! Очень жаль! Потому что этот отвар очень хорошо помогает при больных почках (Семнадцать мгновений весны, не помню точно какая серия).
Это я к тому, что если верна вторая часть моих умозаключений, то большое количество потомственных (в первом поколении) теоретиков от бухучета остается без темы для публикации, семинаров, вебинаров и пр., а то и материалов для написания диссертации (ученым можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан).
Жду обоснованных возражений или согласия (от донатов тоже не откажусь).
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