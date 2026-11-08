Управленческие и коммерческие расходы согласно ФСБУ 10/2026

С 2027 года вступает в силу не только ФСБУ 9/2025 «Доходы», но и ФСБУ 10/2026 «Расходы», утвержденный приказом Минфина России от 24.04.2026 № 53н.

И хотелось бы обратить внимание на п. 12, согласно которому расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, понесенные экономическим субъектом в целях получения выручки, в том числе погашение стоимости основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов посредством амортизации, коммерческие и управленческие расходы, а также иные расходы, определенные другими федеральными стандартами.

Таким образом, организации лишаются права выбора, как отражать управленческие (отражаемые на счете 26) расходы — включать их в себестоимость продукции (работ, услуг), или списывать в дебет счета 90.02 ежемесячно.

П. 9 ПБУ 10/99 такое право выбора у организаций было.

Вроде бы логично.

Такие же требования есть в ФСБУ 5/2019 (подп. «б» п. 26), и в ряде других нормативных документов.

Для целей налогообложения прибыли эти расходы, получается, оптимально признать косвенными и также ежемесячно списывать на уменьшение прибыли.

Но вспомнился тут мне семинар (лет 10-15 назад), где слушатели в перерыве поделились своей проблемой,

У них фирма занимается производством детской одежды.

Сезон продаж её оптовикам, естественно — конец июля- август, то есть III квартал.

Зиму, весну, и большую часть лета они занимаются закупкой материалов и пошивом одежды.

Авансовые платежи по налогу на прибыль в IV квартал, равно как и в I, начисляются по результатам III квартала, прибыль в котором практически и есть годовая.

Но денег на расчетном счете с ноября по март-апрель и на закупку материалов, производство, и на расчеты по налогу на прибыль частенько не хватает, поэтому приходится брать кредиты.

Задаю вопрос: — А у вас управленческие расходы в налоговом учете прямые или косвенные?

— Конечно, косвенные.

— А кто мешает их прямыми обозвать? И убытков в налоговом учете в первом полугодии меньше будет, и прибыль в августе-сентябре, равно как и авансовые платежи следующие два квартала тоже сократятся.

— А что, так можно?

— А кто сказал, что нельзя? Это когда вы максимум расходов в косвенные включаете, налоговики начинают придираться. А если наоборот, максимум затрат – прямые, претензий чаще всего нет.*

*Пятнадцать лет назад, в письме ФНС России от 24.02.2011 № КЕ-4-3/2952@, было сказано, что организация вправе в целях налогообложения отнести отдельные затраты, связанные с производством товаров (работ, услуг), к косвенным расходам только при отсутствии реальной возможности отнести указанные затраты к прямым расходам, применив при этом экономически обоснованные показатели.

Относительно недавно, в письме Минфина России от 06.09.2023 № 03-03-06/1/84899 эти выводы были практически дословно повторены.

Арбитражная практика по этому вопросу также подтверждает, что налоговики недовольны, когда какие-то спорные затраты признаются косвенными расходами, а не прямыми. А вот обратного — претензий налоговиков по поводу того, что включили затраты в прямые расходы, а не в косвенные, мне ни разу найти не удалось.

И дама (то ли финансовый директор, то ли главный бухгалтер) ушла глубоко в себя.

Минут через пять вернулась и признала, что ей такое раньше и в голову не приходило.

По п. 1 ст. 318 НК РФ перечень прямых расходов с 2005 года (я где-то сравнительно недавно об этом писал, искать сейчас лень) открытый.

Поэтому для определенных видов деятельности (не говорю, что для всех) может быть выгодным большую часть управленческих затрат в налоговом учете включать в себестоимость продукции.

В бухгалтерском учете будем их (может быть, как и сейчас, так и в 2027 году — это уже обязательно) ежемесячно списывать на уменьшение финансового результата (Дебет счета 90.02 Кредит счета 26).

В налоговом же учете произведенная продукции (по себестоимости большей, чем в регистрах бухгалтерского учёта) уменьшит налогооблагаемую прибыль в периоде её продажи (также на большую сумму, чем в бухгалтерском учете).

Да, надо менять и учетную политику, равно как и программным обеспечением придется повозиться.

Но оно, как мне кажется, того стоит.

Или нет?