Работа в праздничные дни. Подготовка к праздничным дням для заведений с доставкой еды

Данные рекомендации помогут вашему заведению эффективно подготовиться к праздничным дням, минимизировать риски и обеспечить высокий уровень удовлетворенности клиентов.

Анализ продаж и планирование запасов:

- Проанализируйте продажи за прошлые праздничные дни и выходные, чтобы определить, какие товары пользовались наибольшим спросом.

- Используйте АВС-анализ для выделения ТОП-блюд и корректировки меню на сайте и в приложении.

- Оцените затраты на сырье в праздничные дни и сделайте заявки на необходимые запасы, чтобы избежать излишков и порчи продуктов.

Связь с поставщиками:

- Договоритесь о пост-оплате с поставщиками, чтобы избежать проблем с оплатой в праздничные дни.

Организация работы персонала:

- Определите необходимое количество сотрудников на смену, основываясь на данных о прошлых праздниках.

Разработайте систему мотивации для персонала, чтобы обеспечить их выход на работу.

Логистика и доставка:

- Подключите дополнительные службы доставки (например, СберМаркет или Яндекс Курьер) для увеличения возможностей.

- Установите ограничения на количество заказов в пиковые часы, чтобы избежать перегрузок.

Акции и скидки:

- Разработайте программу скидок и акций, чтобы стимулировать заказы с собой и увеличить средний чек.- Объявите о предстоящих изменениях заранее через рассылки, push-уведомления и баннеры на сайте.

Управление заказами:

- Будьте готовы временно приостановить прием заказов с определенных источников, если точка перегружена.

- Установите автоподтверждение заказов, чтобы сократить время обработки.

Готовность к изменениям:

- Подготовьте возможность быстрого добавления блюд в стоп-лист через кассу или панель управления.

- Обеспечьте доступ к приложениям и системам для быстрого реагирования на изменения.

Позитивный настрой:

Запаситесь терпением и хорошим настроением, чтобы справиться с возможными трудностями и обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов.