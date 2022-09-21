Работа в праздничные дни. Подготовка к праздничным дням для заведений с доставкой еды

Анализ продаж и планирование запасов:
- Проанализируйте продажи за прошлые праздничные дни и выходные, чтобы определить, какие товары пользовались наибольшим спросом.
- Используйте АВС-анализ для выделения ТОП-блюд и корректировки меню на сайте и в приложении.
- Оцените затраты на сырье в праздничные дни и сделайте заявки на необходимые запасы, чтобы избежать излишков и порчи продуктов.
Связь с поставщиками:
- Договоритесь о пост-оплате с поставщиками, чтобы избежать проблем с оплатой в праздничные дни.
Организация работы персонала:
- Определите необходимое количество сотрудников на смену, основываясь на данных о прошлых праздниках.
Разработайте систему мотивации для персонала, чтобы обеспечить их выход на работу.
Логистика и доставка:
- Подключите дополнительные службы доставки (например, СберМаркет или Яндекс Курьер) для увеличения возможностей.
- Установите ограничения на количество заказов в пиковые часы, чтобы избежать перегрузок.
Акции и скидки:
- Разработайте программу скидок и акций, чтобы стимулировать заказы с собой и увеличить средний чек.- Объявите о предстоящих изменениях заранее через рассылки, push-уведомления и баннеры на сайте.
Управление заказами:
- Будьте готовы временно приостановить прием заказов с определенных источников, если точка перегружена.
- Установите автоподтверждение заказов, чтобы сократить время обработки.
Готовность к изменениям:
- Подготовьте возможность быстрого добавления блюд в стоп-лист через кассу или панель управления.
- Обеспечьте доступ к приложениям и системам для быстрого реагирования на изменения.
Позитивный настрой:
Запаситесь терпением и хорошим настроением, чтобы справиться с возможными трудностями и обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов.
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