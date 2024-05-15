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Алоиз Хоффманн

ЕНС (нюанс процедуры взыскания) - опасность кредитования бизнеса за счет несвоевременной уплаты налогов.

Рассмотрим занятный, но не сильно "подсвеченный" момент, связанный с формированием решения о взыскании налогов и сборов в условиях действия ЕНС. Как следствие - приостановление операций по счетам.

Дорогие коллеги! С Прошедшим Праздником Великой Победы! Ну а теперь потихоньку возвращаемся к трудовым будням. А посему, поговорим об одном существенном моменте, связанном с единым налоговым счетом (далее по тексту – ЕНС).

Не буду вдаваться в подробности, однако отмечу, что значительное количество бизнесменов, минуя юристов, до сих пор считают, что несвоевременная уплата в бюджет причитающихся сумм налогов и сборов представляет собой сравнительно не дорогой способ кредитования бизнеса (“пени не сказать, что существенны, можно и поиграться в долго-срок”).

К сожалению, до сих пор не все бухгалтеры и юристы компаний решили подробно разобраться с процедурой взыскания в рамках ЕНС. А зря… Ведь дьявол кроется в деталях.

Прошу прощения за обилие норм, но оно того стоит (для не юристов, ну или ленивцев, последние четыре абзаца).

В соответствии с положениями, предусмотренными статьей 69 Налогового кодекса Российской Федерации (далее по тексту – Налоговый кодекс) неисполнение обязанности по уплате налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, повлекшее формирование отрицательного сальдо единого налогового счета налогоплательщика, является основанием для направления налоговым органом налогоплательщику требования об уплате задолженности.

Требованием об уплате задолженности признается извещение налогоплательщика о наличии отрицательного сальдо единого налогового счета и сумме задолженности с указанием налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на момент направления требования, а также об обязанности уплатить в установленный срок сумму задолженности.

Согласно пункту 3 статьи 69 Налогового кодекса, исполнением требования об уплате задолженности признается уплата (перечисление) суммы задолженности в размере отрицательного сальдо на дату исполнения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 46 Налогового кодекса взыскание задолженности в случае неисполнения требования об уплате задолженности производится по решению налогового органа посредством размещения в реестре решений о взыскании задолженности решения о взыскании задолженности, а также поручений налогового органа банкам, в которых открыты счета налогоплательщику (налоговому агенту) - организации, на списание и перечисление суммы задолженности в бюджетную систему Российской Федерации и поручений налогового органа на перевод электронных денежных средств налогоплательщика (налогового агента) -организации в бюджетную систему Российской Федерации в размере, не превышающем отрицательное сальдо единого налогового счета.

Исходя из взаимодополняемых положений, содержащихся в пунктах 3 и 4 статьи 46 Налогового кодекса, следует, что, если размер отрицательного сальдо меняется, информация об изменении суммы задолженности также вносится в реестр. Информация об изменении суммы задолженности размещается в личном кабинете налогоплательщика одновременно с изменением в реестре.

Таким образом, из указанных правовых норм прямо следует, что требование об уплате формируется один раз на отрицательное сальдо ЕНС налогоплательщика в установленные законодательством сроки и считается действующим до момента перехода данного сальдо через позицию "0" (или сальдо будет равно "0").

Сумма долга в документах на взыскание динамично изменяется взамен новых документов на новый долг (ранее процедура взыскания увязывалась с источниками сумм “просроченных” налогов конкретного требования об уплате).

Проще говоря, если ранее можно было спокойно переходить в стадию взыскания (до момента вынесения решения о взыскании), т.е. кредитуя свой бизнес, а за несколько дней до срока исполнения требования оплачивать сумму налогового долга + пени, то в настоящий момент может сложиться ситуация, при которой неосмотрительные финансисты (они же бухгалтеры и юристы) на дату исполнения требования будут «закидывать» в ЕНС сумму первоначальной задолженности + пени, но не учтут, к примеру, что в течение срока ответа на требование подошли иные сроки (например, уплаты очередной части НДС, а также по фактам выплаты заработной платы - суммы НДФЛ).

Соответственно, в отрицательную сумму ЕНС вносятся новые налоги, требующие уплаты, составляя при этом актуальное отрицательное сальдо ЕНС, а как следствие, указанные суммы, не смотря на уплату старых налогов по требованию, могут быть положены в основу актуального решения о взыскании и привести в последующем (все мы можем стать жертвой кассового разрыва и вовремя не среагировать на обновление ЕНС) к приостановлению операций по счетам и борьбе с приставами. То есть в данном случае налоговому органу даже не придется формировать новое требование об уплате налога - решение о взыскании “спокойно” включит в себя суммы актуальных начисленных налогов.

Пользуйтесь, коллеги. Ну и будьте осторожны!

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Алоиз Хоффманн

ЕНС (нюанс процедуры взыскания) - опасность кредитования бизнеса за счет несвоевременной уплаты налогов.

Рассмотрим занятный, но не сильно "подсвеченный" момент, связанный с формированием решения о взыскании налогов и сборов в условиях действия ЕНС. Как следствие - приостановление операций по счетам.

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