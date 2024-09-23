УСН с НДС у гостиниц

Вопрос: могут ли гостиницы применять ставку 0% по НДС, находясь на УСН?

Ответ:

Согласно статье 164 Налогового кодекса РФ, до 30 июня 2027 года реализация гостиничных услуг облагается по нулевой налоговой ставке. Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, могут воспользоваться нулевой ставкой по НДС в исключительных случаях (указанных в абз. 2 п. 9 ст. 164 НК РФ). Вместе с тем «реализация услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах» в перечень таких случаев не входит.

Соответственно, гостиницы и другие средства размещения, применяющие упрощенную систему налогообложения и имеющие доход более 60 млн рублей, не смогут использовать льготную ставку по НДС при реализации гостиничных услуг, а значит, такая деятельность с 2025 года будет облагаться налогом на добавленную стоимость.

Но! Отельеры уже написали послание о несправедливости данного пункта. Ждём изменений и разъяснений.