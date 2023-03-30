ЕНС и ЕНC - новая схема расчета с бюджетом

С конца прошлого года наиболее обсуждаемой среди налогоплательщиков является тема, связанная с новой схемой расчетов с бюджетом по налогам.

Не трудно догадаться, что речь идет о введении института Единого налогового счетаиЕдиного налогового платежа (сокращенно ЕНС и ЕНП).

ЕНС и ЕНП пополнили перечень финансовых аббревиатур, расшифровку которых теперь знают и крупнейшие корпорации, и предприниматели, и многие рядовые граждане-налогоплательщики, далекие от финансов.

Причем с термином «единый налоговый платеж» граждане познакомились раньше, чем это понятие, введенное в НК, стали применять в отношении юридических лиц и предпринимателей.

Вспомним, что с 2018 года налогоплательщики – физические лица платят имущественные налоги (транспортный, земельный и налог на имущество физических лиц) одним платежом по одному налоговому уведомлению.

А с 2020 года вступили новые изменения в отношении НДФЛ. И граждане получили возможность в добровольном порядке вносить в бюджет деньги в виде ЕНП в счет уплаты НДФЛ.

Поэтому говорить о том, что ЕНС и ЕНП стремительно ворвались в нашу жизнь, было бы неправильно. Цифровизация администрирования налогов ведется уже не первый год. Но пока в этом процессе не все так гладко, как хотелось бы.

И подтверждением этому является утвержденный 25 марта текущего года перечень поручений, который глава государства дал по итогам совещания с членами Кабинета министров.

Перечень поручений размещен на сайте Президента.

Финансово-экономическому блоку предписано оценить функционирование системы ЕНС применительно к бюджетной системе и представить предложения по ее совершенствованию (поручение № 4).Налоговой службе совместно с народным фронтом поручено организовать обратную связь с налогоплательщиками по вопросам работы системы единого налогового счета и решения выявленных проблем в максимально короткие сроки (поручение № 5).

На исполнение поручений ведомствам отведен максимально короткий срок – три недели. Так что же нужно знать о ЕНС и ЕНП, чтобы принимать правильные решения в порой непростых ситуациях, связанных с уплатой налогов в новых условиях? Давайте разберемся.

Что же такое ЕНС и ЕНП

ФНС описала новый механизм расчетов с бюджетом двумя предложениями.

ЕНС – это виртуальный кошелек налогоплательщика, в котором учитываются начисления и поступления налогов и взносов. Пополнять кошелек нужно с помощью ЕНП до срока уплаты налогов.

Ну, а если это описание перевести сухой язык законодательных норм, то ЕНС – это форма учета совокупной обязанности налогоплательщика и перечисленных денежных средств в качестве ЕНП, который распределяет налоговая служба.

А ЕНП представляет собой деньги, перечисляемые налогоплательщиком для исполнения совокупной обязанности, а также деньги, которые взыскали с налогоплательщика. Для пополнения ЕНС нужно всего два реквизита: ИНН и сумма ЕНП.

ЕНС как новая форма учета платежей по налогам, страховым взносам, сборам, стал обязательным с 1 января 2023 года для всех организаций, ИП, граждан. С этого момента начали действовать положения Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ, который существенно изменил первую и вторую части Налогового кодекса.

Как было

Если кратко и просто описать произошедшие изменения, то это выглядит так.

Раньше все налогоплательщики ориентировались на начисление налогов, взносов, сборов и на их уплату. Учет всех налоговых обязательств и расчетов о ним ИФНС вели на лицевом счете налогоплательщика. Расчеты с бюджетом налоговые инспекции отражали в карточках (КРСБ). В них была информация, идентифицирующая плательщика и вид налогового платежа, а также раздел, содержащий данные о состоянии расчетов с бюджетом.

При этом по каким-то налогам могли возникать недоимки, по другим переплаты. Причиной этому могли быть как ошибки самих налогоплательщиков, так решения налоговиков, в т. ч. принятые по результатам мероприятий налогового контроля.

Ошибки возникали из-за множества показателей, которые приходилось заполнять в платежных документах. Речь идет о КБК, ОКТМО, периодах уплаты, наименованиях платежей. Даже при переплате по какому-то одному налогу, приходилось платить пени по недоимке в отношении другого налога.

Как стало

С введением нового порядка расчетов переплаты и недоимки сведены к одному новому реквизиту ЕНС – единому сальдо.

Сальдо отражается на едином казначейском счете. Для всех налогоплательщиков Банком получателем ЕНП является отделение Тула банка России, относящееся к УФК по Тульской области (г Тула). А получает ЕНП Управление Федерального казначейства по Тульской области (Межрайонная инспекция ФНС по управлению долгом).

Важно отметить, что при этом предусмотренный налоговым законодательством порядок исчисления налогов, страховых взносов и сборов не поменялся. Все вопросы начислений, уплаты и задолженности по налогам налогоплательщики решают с ИФНС по месту регистрации.

В совокупную обязанность налогоплательщика включена общая сумма налогов, авансовых платежей, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, которую нужно уплатить на конкретную дату.

Состав ЕНП

В составе ЕНП перечисляют практически все обязательные платежи, например:

налог на прибыль;

НДС;

НДФЛ;

налог на имущество;

земельный налог;

транспортный налог;

акцизы.

Те, кто применяет специальные налоговые режимы, платят в составе ЕНП:

налог при УСН;

единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН);

налог при ПСН.

Самозанятые граждане в составе ЕНП могут уплачивать НПД. Но эти налогоплательщики могут по-прежнему уплачивать этот налог и отдельно, не в составе ЕНП.

В ЕНП обязательно включают страховые взносы. Но в них есть исключение – это взносы на травматизм. Их перечисляют в Социальный фонд России (СФР), созданный на базе объединения ПФР и Фона социального страхования.

Отдельно от ЕНП уплачивают:

фиксированный платеж производимый иностранными гражданами, работающими по патенту на основании ст. 227.1 НК;

госпошлину, по которой суд не выдал исполнительный документ.

На ЕНС налоговики учтут, например, возмещаемый налогоплательщику из бюджета НДС, проценты на сумму излишне взысканных средств и некоторые другие суммы.

Поступившие в виде ЕНП средства налоговики распределяют и списывают по видам налогов на основании отчетности, уведомлений, судебных решений и ряда других документов.

Законодательством (п. 8 ст. 45 НК) урегулирована определенная последовательность списания средств. Если денег на ЕНС не хватает для того, чтобы разнести их по налогам в совокупной обязанности, налоговики распределят их пропорционально величине обязательств.

Скажем, по декларациям и расчетам в установленный срок вам нужно уплатить 1000 руб., в т. ч. НДС – 600 руб., страховые взносы – 200 и налог на прибыль 200 руб. А на ЕНС сальдо составляет 800 руб. ИФНС распределит списание средств в погашение совокупной обязанности в пропорции 800 : 1000. Это значит, что уплата НДС составит 480 руб. (600×0,8), страховых взносов и налога прибыль по 160 руб. (200×0,8) каждого.

Таким образом на ЕНС возникнет отрицательное сальдо в сумме 200 руб. (1000 – 800). В него войдет задолженность по НДС 120 руб. (600 – 480), по страховым взносам 40 руб. (200 – 160) и налогу на прибыль 40 руб. (200 – 160).

В чем простота ЕНС и ЕНП

По мнению законодателя и налоговой службы у ЕНС и ЕНП есть целый ряд существенных преимуществ, в частности:

уменьшение количества платежей (вместо прежних десятков платежей один платеж сейчас);

отсутствие необходимости уточнений и зачетов между разными КБК и ОКТМО (раньше такие зачеты были необходимы, теперь они не нужны);

снятие ограничения на возврат и зачет налогов (раньше срок составлял 3 года, теперь ограничения нет);

сокращение срока возврата сумм, формирующих положительное сальдо на ЕНС (раньше срок возврата излишне уплаченного (взысканного) налога составлял до 1 месяца. Теперь по распоряжению налогоплательщика деньги с ЕНС (в пределах положительного остатка) можно вернуть на следующий рабочий день);

установление единых сроков для представления отчетности (25 число) и уплаты ЕНП (28 число);

ускорение разблокировки счета (раньше срок составлял около 5 дней, теперь один день);

исключение наличия переплаты и недоимки по разным налогам (раньше могла быть одновременно переплата и недоимка, теперь на ЕНС либо недоимка, либо переплата).

Скорректирован порядок приостановки операций по счетам. Раньше требования об уплате ИФНС выставляли по каждой сумме недоимки, теперь только при общем отрицательном остатке на ЕНС.

Более того, деньги в размере положительного сальдо по закону теперь можно не только быстро вернуть, но и перевести на счет другого лица.

Конечно, кардинальные изменения правил уплаты налогов для большинства налогоплательщиков стали серьезным испытанием. Но нужно понимать, что процессы, связанные с введением ЕНС и уплатой ЕНП, запущены, и это необратимо. А по теории пяти стадий принятия неизбежного на смену отрицанию, гневу, торгу и депрессии приходит смирение. Надеемся, что со временем неурядицы у налогоплательщиков закончатся. А после переходного периода обещанная ФНС простота использования ЕНС начнет приносить облегчение в работе.