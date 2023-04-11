CRM-система: возможности и сферы применения

Современный уровень развития автоматизации не позволяют масштабировать и эффективно развивать бизнес без применения ПО. CRM-система — одно из них.

CRM-система позволяет эффективно взаимодействовать с клиентами и персоналом.

Имея CRM-систему, бизнес освобождается от рутинных операций и повышает свою конкурентоспособность.

Так как проекты по внедрению CRM требуют больших временных и денежных ресурсов, важно точно определить цели еще до старта проекта. Такой целью могут быть, например, улучшение показателя окупаемости инвестиций.

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Объясним, как внедрить систему и пользоваться ей.

Для чего бизнесу нужна CRM-система

Софт помогает в решении проблем, встающих перед бизнесменами:

автоматизация процесса продаж «под ключ»;

настройка процессов производства;

делегирование задач и контроль за их исполнением;

проведения анализа;

упрощение документооборота.

Это лишь часть преимуществ, которые дает программный продукт.

Возможности программы

Перечислим лишь основные функции программы:

хранение базы данных клиентов, историй покупок, действий персонала;

наличие тракс-трекера, позволяющего работать с задачами: ставить их, контролировать исполнение по времени;

присутствие маркетинговых инструментов;

регистрация этапов воронки продаж;

автоматизация документооборота;

ведение аналитики.

Отчеты по выставленным параметрам выводятся на экран и позволяют корректировать деятельность компании на основании полученных данных.

Внедрение CRM-системы

Перед началом работы нужно обозначить круг задач, которые требуют автоматизации: рутинные операции, работа с документами. Для постановки задач опросите персонал и выясните, что тормозит их работу. На основании собранных сведений выберите систему, учитывая:

какие модули потребуются и сколько;

адаптирование интерфейса для удобства работы пользователей;

какие потребуются встроенные инструменты;

поддерживаемые каналы связи;

насколько качественной будет техподдержка;

сколько продлится тестовый период;

иные показатели, имеющие значение для компании.

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Оценка эффективности

Каждого, кто приобрел новый программный продукт, волнует вопрос: не зря ли он потратил деньги, сколько получил прибыли от его внедрения?

Чтобы ответить на него, нужно проанализировать показатели по принципу «до и после». Как это сделать:

проанализировать данные отдела продаж;

оценить конверсию по сравнению с предыдущей;

проанализировать маркетинговые расходы;

посчитать, сколько клиентов ушло после первого посещения.

Для анализа можно брать любые показатели: новые клиенты, товарооборот, уровень лояльности и другие.

Какие проблемы могут возникнуть

Первый важный момент — правильно подобрать программу под нужды компании. В этом поможет специалист, когда вы расскажете обо всех нюансах работы и потребностях.

Если программа постоянно сбоит, то работать в ней некомфортно, иногда можно потерять данные. Поэтому важно выбрать качественную техподдержку.

Еще одна проблема, не позволяющая эффективно использовать программный продукт, неумение сотрудников работать с ним. На обучение персонала нужно обратить особое внимание.

Пример использования

Компания по производству пластиковых окон стала наращивать темпы. Имеющийся персонал не успевал выполнять возложенные на него функции. Пришлось принимать дополнительных сотрудников. Взаимодействовать без автоматизации стало сложно. Приобрели ПО.

Какие задачи удалось решить?

время на расчет заказа сократилось в три раза;

нашлись старые клиенты, о которых забыли из-за отсутствия клиентской базы;

появилась возможность запустить программу лояльности, учитывая все покупки;

мастера планомерно выполняют работу благодаря автоматическому распределению заказов.

увеличилась прибыль.

CRM-система— полезный инструмент, если правильно подобрать программу, верно сделать настройки и обучить персонал работать с ПО.