Платформа 1С - лидер по импортозамещению бухгалтерского ПО

Импортозамещение затрагивает все сферы экономики. Коснулось оно и программных разработок.

Импортозамещение затрагивает все сферы экономики. Коснулось оно и программных разработок. В сфере ведения учета и финансов непревзойденными лидерами являются программные решения 1C. Их разработчики постоянно совершенствуют программные продукты, разрабатывают отраслевые решения.

По прогнозам экспертов, во 2 квартале 2023 года завершится внедрение ERP-системы. 75% отечественных разработок в этой области принадлежит фирме 1С.

Законодательство постоянно меняется, процессы обмена информацией автоматизируются. Особенно часто с этим сталкиваются бухгалтеры. 2023 год не стал исключением. Программные продукты фирмы 1С постоянно обновляются, что дает возможность работать без сбоев В новых релизах учитываются все изменения законодательства и отчетных форм.

Все это привело к тому, что ¾ всего бизнеса переводят учет на программное обеспечение от разработчиков программ 1С.

Законодательные изменения 2023 года по введению единого налогового платежа и новой формы ЕФС-1 реализованы в последних релизах. Учтена необходимость введения электронного документооборота, что нашло применение в программах: