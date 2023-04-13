Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Логотип 1CVDGB
1CVDGB

Платформа 1С - лидер по импортозамещению бухгалтерского ПО

Импортозамещение затрагивает все сферы экономики. Коснулось оно и программных разработок.

16
Платформа 1С - лидер по импортозамещению бухгалтерского ПО

Импортозамещение затрагивает все сферы экономики. Коснулось оно и программных разработок. В сфере ведения учета и финансов непревзойденными лидерами являются программные решения 1C. Их разработчики постоянно совершенствуют программные продукты, разрабатывают отраслевые решения.

По прогнозам экспертов, во 2 квартале 2023 года завершится внедрение ERP-системы. 75% отечественных разработок в этой области принадлежит фирме 1С.

Законодательство постоянно меняется, процессы обмена информацией автоматизируются. Особенно часто с этим сталкиваются бухгалтеры. 2023 год не стал исключением. Программные продукты фирмы 1С постоянно обновляются, что дает возможность работать без сбоев В новых релизах учитываются все изменения законодательства и отчетных форм.

Все это привело к тому, что ¾ всего бизнеса переводят учет на программное обеспечение от разработчиков программ 1С.

Законодательные изменения 2023 года по введению единого налогового платежа и новой формы ЕФС-1 реализованы в последних релизах. Учтена необходимость введения электронного документооборота, что нашло применение в программах:

  • «Управление предприятием»;

  • «Управление производственным предприятием»;

  • «Бухгалтерия предприятия»;

  • «Управление холдингом»;

  • «Управление нашей фирмой»;

  • «Розница».

Мнение «1CVDGB» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?

16
1CVDGB

1CVDGB

ВДГБ

23 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .