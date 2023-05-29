ЕНС установили ежемесячный «выходной» — 28 числа. Обновленная информация появится только 30 числа

ЕНС действует уже почти полгода (а с учетом времени действия пилотного проекта – почти год). Но вопросов, связанных с применением нового обязательного порядка уплаты и учета налогов, меньше не становится. Разберемся, по каким дням в ЛК будет появляться обновленная информация.

ЕНС действует уже почти полгода (а с учетом времени действия пилотного проекта — почти год). Но вопросов, связанных с применением нового обязательного порядка уплаты и учета налогов, меньше не становится. В рамках нового порядка налоговики обещали доработать функционал личного кабинета (ЛК) налогоплательщиков, которые смогут в ЛК проверить состояние ЕНС. Продекларировано, что при необходимости можно заказать в ИФНС справку о наличии сальдо ЕНС. На подготовку справки налоговикам отведено 5 рабочих дней.

Но все, что заложено в нормах НК РФ, при применении на практике дает сбои.

ФНС России работает над устранением проблем. И в рамках проведения работ по актуализации ЕНС налоговая служба приняла решение о том, что в формировании справок о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС будет установлен единый день передышки. Пауза будет соблюдаться по всем каналам взаимодействия с налогоплательщиками (в электронном виде по ТКС, через ЛК налогоплательщика (налогового агента), на бумажном носителе).

Информация об этом решении доведена письмом ФНС России от 28.04.2023 № АБ-4-19/5479@. Из письма следует, что 28-го числа ежемесячно нельзя будет получить не только информацию о сальдо ЕНС налогоплательщиков и налоговых агентов, но и сформировать:

справки о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП;

справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов;

акты сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНП, либо сумм денежных средств, перечисленных не в качестве ЕНС (акты сверок).

В ЛК налогоплательщики 28-го числа будут видеть информацию по ЕНС по состоянию на 27-е число месяца. А после окончания паузы — 29-го числа формирование справок и актов сверок возобновиться.

В текущем месяце 28 число (28.05.2023) — это воскресенье. В такой ситуации день блокировки формирования справок и актов сверок переносится на ближайший следующий за ним рабочий день — 29.05.2023. В этот день в ЛК налогоплательщики будут видеть информацию по состоянию на 27.05.2023. А обновленная информация появится 30.05.2023.

28-е число выбрано не случайно. Это срок перечисления большинства налогов и взносов на ЕНС. К 28-му числу на ЕНС должна быть сумма, которой хватит для погашения совокупной обязанности по всем причитающимся к уплате в бюджет налогам. Чтобы эта информация была сформирована корректно, ФНС и будет проводить работу по актуализации ЕНС.

Налогоплательщикам (налоговым агентам) главное к этому дню перечислить средства, которых хватит на выполнение заявленной до 25-го числа обязанности по налогам и взносам. А вот планировать на этот день получение справок, актов, подачу уточняющих деклараций, уведомлений и прочих действий, связанных с корректировкой ЕНС, лучше не стоит.