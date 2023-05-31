ЕНП и ЕНС в 1С. Самые важные вопросы и ответы

Как известно, с 2023 года практически все налоговые обязательства перед бюджетом исполняются в рамках единого налогового платежа. Давайте разберёмся в том, как эти и другие операции проводятся в конфигурации «1С: Бухгалтерия 8».

Как известно, с 2023 года практически все налоговые обязательства перед бюджетом исполняются в рамках единого налогового платежа. Чтобы налоговики знали, какие налоги и в какой сумме списывать, налогоплательщику необходимо направлять им уведомление с начисленными суммами. Уведомление требуется, если декларация по налогу сдаётся после его уплаты или вообще не сдаётся. То же самое касается преждевременной оплаты страховых взносов — нужно направить налоговикам заявление о зачёте перечисленных сумм в счёт предстоящих обязательств. Давайте разберёмся в том, как эти и другие операции проводятся в конфигурации «1С: Бухгалтерия 8».

Когда начисляется задолженность по ЕНС?

Вам не нужно беспокоиться о пропуске сроков подачи уведомлений или отчётности и уплаты налогов. Напоминать о важных датах вам будет календарь бухгалтера. Его вы найдёте в блоке «Задачи организации». Календарь оповестит вас о том, какие задачи необходимо решить в ближайшие дни, когда настанет крайний день их выполнения и сколько дней у вас на это осталось.

Если сроки уплаты пропущены, ваши обязательства вместе с доначислениями и штрафами попадут на счёт 68.90. Внести сумму задолженности в 1С вы сможете проведением таких форм: уведомления о начисленных суммах;

операцией по ЕНС (проводится, если уведомление в налоговую не отправляется).

После проведения этих форм вся сумма задолженности перенесётся в кредит счёта 68.90. Кроме того, для корректного учёта задолженности отразите приход в регистре «Расчёты по налогам на едином налоговом счёте».

Как направить налоговикам уведомление, не отражая в учёте?

Подать налоговикам уведомление без отражения в учёте вам поможет конфигурация «1С: Отчётность». Переходите в блок «Уведомления» и жмите кнопку «Создать». Перед вами откроется электронный бланк «Виды уведомлений», вам нужно «Уведомление об исчисленных суммах налогов». Оно будет в папке «Единый налоговый платёж». На мониторе отобразится диалоговое окошко «Выбор редакции формы», в котором вы можете выбрать нужный метод формирования уведомления. Чтобы оно не отразилось в учёте, выбирайте «Создать без отражения в учёте». На мониторе отобразится бланк, который придётся заполнить вручную и сохранить. После этого вы можете подать его в налоговую.

Как пользоваться заявлением о зачёте налогов?

ИП на ПСН и упрощёнке могут снизить сумму налога на взносы, уплаченные за себя. Такое право появляется после наступления срока их оплаты или до данного момента, заранее зарезервировав на ЕНС нужную сумму.

Чтобы налоговики учли её для исполнения налоговых обязательств, вы можете направить им соответствующее заявление непосредственно из 1С. Для этого вам достаточно зайти в блок «Единый налоговый счёт», далее в подраздел «Заявление о зачёте». После перехода в меню «Операции» откроется электронный бланк «Заявление о зачёте в счёт предстоящей обязанности».

После оформления и проведения заявления вам не придётся делать проводки. Но внести отметку в регистры накопления с видом перемещения «Расход» нужно.

Сформированное заявление отправляется в налоговую через сервис «1С-Отчётность». Кроме того, вы можете распечатать форму или сделать выгрузку файла.