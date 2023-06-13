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Бухгалтерские программы

В чём опасность пиратских версий 1С?Последствия для компании

Экономические санкции, уход зарубежных IT-компаний с российского рынка, сложная экономическая обстановка - всё это привело к тому, что бизнес начал экономить, в том числе на лицензионных программах.
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В чём опасность пиратских версий 1С?Последствия для компании

Экономические санкции, уход зарубежных IT-компаний с российского рынка, сложная экономическая обстановка - всё это привело к тому, что бизнес начал экономить, в том числе на лицензионных программах. Доля установленного пиратского ПО стала достигать 40%. Но такая экономия опасна и может привести к большим штрафам. Давайте разберёмся более детально в последствиях использования нелегального программного обеспечения 1С. 

Юридические последствия

За использование пиратских программ собственника компании или ИП могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности. Просчитав все риски, вы сами убедитесь в том, что выгоднее сразу приобрести лицензионный софт 1С. Если вас поймают на использовании нелегальных версий, в лучшем случае суд обяжет купить лицензионное ПО и заплатить штраф. В результате вы потратите в 3-4 раза больше.

Если ущерб от ваших действий будет значительный, это грозит открытием уголовного дела по ст. 146 УК и штрафом до полумиллиона рублей. Но и этим дело не ограничится. Вас могут привлечь к исправительным работам или лишить свободы на срок до 2-х лет.

Нет гарантий качества и обновлений

Как известно, законодательство в нашей стране меняется довольно часто, появляются новые формы отчётности, вносятся изменения в методику учёта. Кроме того, компания 1С постоянно совершенствует свои продукты, добавляет новые опции, исправляет программные ошибки. Конфигурации обновляются практически каждый месяц. Разработчики отслеживают все законодательные изменения и выпускают обновления.

В случае с пиратской версией на получение новых релизов рассчитывать не придётся. Кроме того, пользователи такого ПО не смогут отправить отчётность в ФНС и другие контролирующие органы.

Отсутствие техподдержки

Пользователи лицензионного ПО могут обратиться в техподдержку в любое время суток. Она работает 24/7. А за работу нелегального софта специалисты 1С отвечать не станут.

Дорабатывать «пиратку» никто не станет

Большинство пользователей 1С с помощью провайдеров или собственными силами адаптирует программу под потребности своего бизнеса. Конечно, речь идёт о легальном ПО. Что касается пиратской версии, то с ней специалисты 1С не станут работать, какие бы деньги им ни предложили. Рисковать репутацией официального партнёра никто не станет. Кроме того, нельзя предугадать, как дальше будет работать адаптированный «серый» софт.

Нет гарантий информационной безопасности

В большинстве случаев для создания пиратской копии программа 1С просто копируется. Но бывают и случаи, когда в копию зашивается троян, и, как следствие, утечка конфиденциальной информации, паролей, баз данных.

Нет гарантий качества программы

Пираты никогда не дадут вам гарантии того, что ваша программа будет работать. Пользуясь пиратской версией 1С будьте готовы к тому, что однажды она просто не запустится. Вся база будет утеряна безвозвратно. Компании-партнёры 1С не станут заниматься восстановлением нелегального ПО.

Риски потери базы данных

Пользователи лицензированных продуктов 1С не переживают по поводу утери базы данных. Её резервные копии сохраняются в облаке. А при возникновении малейших трудностей на помощь придёт техподдержка.

При использовании «пиратки» велики риски утраты всей наработанной годами базы. Например, из-за вируса, который уничтожил часть информации, или полной «перепрошивки» компьютера.

Сложно сменить конфигурацию 1С

В исключительных ситуациях компании даже с пиратским ПО умудряются расширять свой бизнес. Как показывает практика, чаще всего приобретаются такие «серые» конфигурации, как «1С:Управление торговлей», «1С:Розница». Отдельные умельцы наращивают базу данных, адаптируют софт под меняющиеся процессы внутри компании, даже интегрируют ПО с кассовыми аппаратами и иным внешним оборудованием.

Но как только речь заходит о смене действующей программы на более совершенную, с более широким функционалом, начинаются проблемы. Дело в том, что в этом случае придётся в программу заливать все обновления, которые не были установлены с первого дня её использования. А это будет стоить больших денег.

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ВДГБ

35 подписчиков

Комментарии

2
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 22 минуты назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    давно не встречала работающих в пиратском 1С, но если такие есть - не осуждаю. А последствия??? то ли будут, то ли нет

    • Логотип Старый ворчун
      Старый ворчун 18 минут назад

      Нет

      Так вроде бы сейчас программы не "пиратские", а "параллельные" ?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип 1CVDGB
1CVDGB
Бухгалтерские программы

В чём опасность пиратских версий 1С?Последствия для компании

Экономические санкции, уход зарубежных IT-компаний с российского рынка, сложная экономическая обстановка - всё это привело к тому, что бизнес начал экономить, в том числе на лицензионных программах.

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