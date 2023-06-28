Все о «1С:Бухгалтерия». Обзор программы для бухгалтеров

«1С:Бухгалтерия 8» стала наиболее популярной конфигурацией для автоматизации бухучета в России и в других странах постсоветского пространства.

«1С:Бухгалтерия 8» стала наиболее популярной конфигурацией для автоматизации бухучета в России и в других странах постсоветского пространства. Она широко используется в промышленности, торговле и госучреждениях. Актуальная версия конфигурации — 8.3. Ранние вариации уже не поддерживаются, в связи с этим рассмотрим возможности автоматизации бухучета с помощью продукта «1С:Бухгалтерия 8.3».

Законодательные нормативы

План счетов в «1С:Бухгалтерия 8.3» полностью отвечает законодательным нормативам того государства, в котором применяется конфигурация. В РФ действующий план счетов и инструкции к нему закреплены Приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000. Кроме того, продукт учитывает все рекомендации налогового и иного федерального законодательства, а также постановления Правительства РФ. Если в действующие нормативы будут внесены изменения, специалисты 1С оперативно обновляют базу.

Персональная настройка учетной политики

Настройка учетной политики — обязательное требование, которое выполняется до начала работы в системе. Под такой настройкой имеются в виду следующие операции:

выбор системы налогообложения;

определение методов разнесения расходов и учета себестоимости;

выбор метода учета (с НДС или без него);

установить пометку на использование упрощенной методики расчетов;

выбор способов оформления авансовых счетов-фактур.

Учет документации

Формы, созданные в системе, полностью идентичны первичной бухгалтерской документации и выступают важнейшим методом фиксации хозяйственных операций. Кроме того, допускается ручной ввод некоторых проводок.

Учет по нескольким юрлицам

Некоторым компаниям нужно вести бухучет по нескольким фирмам одновременно. Продукт «1С:Бухгалтерия 8.3» предлагает простое решение данной проблемы. Для этого нужно создать несколько юрлиц в справочнике «Организации». Такая система удобна, если требуется использование общих справочников и отправка отчетов по каждой фирме.

Территориально обособленные единицы

В новых выпусках 1С, версии 8.3 добавлена функция ведения бухучета по обособленным единицам. Это особенно полезно для предприятий, где начисление заработка осуществляется по филиалам. После настройки конфигурации «1С:Бухгалтерия 8.3» бухгалтер может предоставлять отчеты по НДФЛ в разные отделения ФНС. Изначальные настройки можно выполнить в разделе «Администрирование», далее «Параметры учета», затем «Настройки зарплаты». В окне, которое открывается, нужно установить галочку «Расчет зарплаты по обособленным подразделениям».

Складской учет

Ведение складского учета предусматривает работу в следующих разделах:

«Перемещение ТМЦ» . Данная операция востребована у организаций с несколькими территориально обособленными единицами. Для оформления таких перемещений используются специальные документы: «ТОРГ-13» и «Перемещение товаров».

«Списание ТМЦ на расходы производства» . Операция проводится на основе форм «М-11» и «Требование-накладная». Они создаются после поступления товаров или получения производственных отчетов за смену.

«Инвентаризация» . Конфигурация интегрируется с терминалом сбора данных (ТСД), что позволяет автоматизировать инвентаризацию. С использованием ТСД можно быстро определить количество товаров на складских помещениях, в подсобках, торговых залах и сопоставить его с количеством принятой продукции. В форму «Инвентаризация» включаются данные о реальном количестве товаров по каждой номенклатуре, а также разница между фактическим и учетным количеством. Форма представлена стандартными печатными бланками «ИНВ-19», «ИНВ-22» и «Инвентаризация товаров на складе». Если ТСД нет, инвентаризационные документы вводятся вручную.

«Оприходование излишков» . По итогам инвентаризации обнаружены излишки. В этом случае система их оприходует созданием формы «Оприходование товара». На печать она выйдет, как документ «Накладная на оприходование товара».

«Списание недостачи». В ходе ревизии вылезла недостача. В этом случае создается форма «Списание товаров». В ней обязательно заполняется раздел «Склад» и подразделы «Товары» и «Тара».

Как учитываются торговые операции

Программа учитывает несколько видов цен: закупочные, оптовые и розничные. То есть, учет ведется как по поступающим, так и по реализуемым товарам.

В системе товары сначала приходуются на оптовом складе, что подтверждается формой «Поступление товаров». На следующем этапе посредством формы «Установка цен» формируется наценка. Затем по мере надобности товары можно перераспределять по складам «Розничный» и «Неавтоматизированная торговая точка». Для их создания зайдите в справочник «Склады».

Если товар необходимо вернуть поставщику, создайте форму «Возврат товаров». В результате необходимые проводки и операции по взаиморасчетам формируются в программе автоматически. Последние будут проводиться в соответствии с условиями договоров между контрагентами. Если нужны ручные инструменты корректировки, откройте форму «Корректировка долга». Товар может вернуть и покупатель. В этом случае создайте форму «Возврат товаров от покупателя».

Многооборотная тара

Возвращаемая многооборотная тара является особой разновидностью товарно-материальных ценностей, что требует обособленного учета. В «1С:Бухгалтерия 8.3» вы можете проводить регистрацию отправки тары поставщикам или покупателям с дальнейшим ее возвратом. Передача безвозвратной тары фиксируется в учете обычной продажей товара.

Агентские договоры

Автоматизация комиссионной торговли в компании может быть осуществлена посредством программного продукта «1С:Бухгалтерия предприятия 8.3». В рамках комиссионной торговли, комитент направляет товары комиссионеру, который, в свою очередь, осуществляет их реализацию за определенную плату. Право владения на товары не переходит, а комиссионер учитывает их на забалансовом счете 004. Реализация отражается в форме «Реализация товаров» с типом операции «Товары, услуги, комиссия». После этого нужно провести документ, в результате чего сформируется проводка: Дт 45.01 Кт 41.01. Далее комитент получает от комиссионера отчет по продажам и счет на получение комиссионного вознаграждения.

Операции по банку и кассе

Банковские операции проводятся на основе следующей документации:

платежных поручений;

платежных требований;

зачислений на счет;

списаний со счета.

На основе каждого из них проводки создаются в автоматическом режиме. Отправить электронную документацию в банк можно, выгрузив платежки в ПО «Клиент Банк».

Что касается кассовых операций, то их регистрация проходит на основе:

приходных кассовых ордеров;

расходных кассовых ордеров.

Проведение этих документов сопровождается созданием проводок Дт 50 Кт 62. Для приходников и расходников предусмотрены унифицированные бланки.

Расчеты с деловыми партнерами в версии 8.3

Учет взаиморасчетов с партнерами осуществляется по контрагентам, договорам и сделкам. Если последние закрываются по мере поступления оплаты, такой способ именуется ФИФИО. При погашении сделок, указанных деловыми партнерами, используется метод «По счетам». Выбор одного из методов фиксируется в договоре либо в платежках. Чтобы суммы правильно распределились по счетам, в назначении платежа укажите номера счетов и договора. Для расчетов с партнерами можете использовать рубли и иную валюту.

Система ведет учет резервов по сомнительным долгам, как требуют законодатели. Для настройки данной опции перейдите в блок «Настройки учета», а затем в «Параметры учета». Здесь нужно ввести сроки оплаты. Но помните, если они не совпадают с договором, по умолчанию применяются сроки, обозначенные в последнем.

Учет НДС

Конфигурация учитывает НДС согласно с законодательными требованиями. При этом небольшие компании могут пользоваться спецрежимом.

Как поступление, так и продажа товаров сопровождается расчетом НДС посчету 19. Ставки налога вы сможете увидеть и откорректировать в справочнике «Номенклатура».

Для расчета НДС с аванса можно пойти двумя путями:

Выполнить по окончанию отчетного периода операцию «Регистрация счетов-фактур на аванс» (рекомендуется при больших оборотах бизнеса).

Начислить налог на основе документации, подтверждающей оплату (удобно при небольших оборотах).

Компании, не работающие на спецрежиме, могут пользоваться помощником по учету НДС. Он поможет последовательно провести нужные операции, будет отслеживать их состояние и оповестит о наличии незавершенных.

Списание косвенных расходов

Конфигурация оснащена опцией, которая позволяет списывать косвенные расходы по итогам месяца. Причем это осуществляется в автоматическом режиме. Для проведения этой операции достаточно сделать следующее:

настроить учетную политику (обозначить, какие расходы относятся к прямым, соответственно, остальные будут считаться косвенными);

определить способ списания общехозяйственных затрат, а именно директ-костинг либо включение в себестоимость (в последнем случае задается база распределения);

в блоке «Функциональность» поставьте галочку «Учет процессов производства и выпуска продукции».

Удостовериться в том, что косвенные расходы списаны можно, сформировав по итогам закрытия месяца оборотно-сальдовую ведомость. Они будут учтены по счету 26.

Учет и начисление зарплаты

Функционал конфигурации автоматизирует процессы начисления и учета заработка. Для его начисления достаточно ввести в ПО исходную документацию. При этом сам процесс не сопровождается формированием соответствующих проводок. Чтобы отразить в бухучете обобщенные данные о начислениях и удержаниях, создается форма «Отражение заработной платы в регламентированном учете». После этого система формирует проводки.

Экспресс-проверка бухучета

Функционал конфигурации позволяет пользователю быстро найти блоки с ошибками и устранить их. Для выполнения последней операции достаточно развернуть группировку в сформированном отчете, после чего пользователь увидит, где именно и какие допущены недочеты.

Сервис «1С:Отчетность»

С помощью данного сервиса пользователь сможет отправлять подписанные ЭЦП отчеты в различные госструктуры непосредственно из программы. Также сервис позволяет:

отслеживать получение документации контрагентами;

сверяться с налоговиками;

проверять отчетность перед отправкой;

получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, заверенную электронной подписью ФНС;

отправить уведомление о контролируемых сделках.

Мы разобрали только малую часть возможностей системы. С ее помощью вы сможете сформировать бухгалтерский баланс и иные формы регламентированной отчетности.