Пени в условиях внедрения ЕНС: табу на неначисление продлено

Конец июня принес налогоплательщикам благую весть. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2023 № 1077 по инициативе налоговой службы продлен особый порядок неначисления пеней, установленный п. 2 постановления Кабмина 29.03.2023 № 500. Особый режим будет действовать до 31.12.2023.

Конец июня принес налогоплательщикам благую весть. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2023 № 1077 по инициативе налоговой службы продлен особый порядок неначисления пеней, установленный п. 2 постановления Кабмина 29.03.2023 № 500. Особый режим будет действовать до 31.12.2023.

Меры направлены на то, чтобы смягчить условия работы с ЕНС и ЕНП и дать возможность привыкнуть к новым правилам расчетов с бюджетом без негативных последствий как налогоплательщикам, так и налоговикам.

Напомним о каком особом порядке идет речь.

Порядок учета платежей в 2023 году

До 31.12.2022 обязанность по уплате налога считалась исполненной налогоплательщиком с момента поступления в банк поручения на перечисление денежных средств. Но с 01.01.2023 ситуация поменялась в связи с введением института ЕНС. Теперь платежи учитываются по следующей схеме:

до 25 числа месяца налогоплательщик подает декларацию или уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов;

на ЕНС фиксируются обязательства по уплате исчисленных сумм;

до 28 числа месяца налогоплательщик, перешедший на ЕНС, уплачивает ЕНП (единой платежкой все налоги и взносы);

перечисленная сумма распределяется для погашения обязательств с учетом установленной очередности: в первую очередь погашается недоимка по НДФЛ (с 29.05.2023), начиная с наиболее раннего момента ее возникновения; далее погашают обязательства по НДФЛ с момента их возникновения по перечислению налоговым агентом; затем списывают недоимку по иным налогам, сборам, страховым взносам (начиная с наиболее раннего момента ее возникновения); иные налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы погасят с момента возникновения обязанности по их уплате (перечислению); в последнюю очередь спишут пени , проценты, штрафы.



После чего на ЕНС формируется общий баланс — сальдо. Оно может быть положительным, отрицательным или нулевым.

Причины образования недоимки

После уплаты ЕНП сформированное положительное сальдо еще не гарантирует исполнение обязанности по уплате налогов. До определения принадлежности ЕНП деньги учитываются на ЕНС и не могут быть отнесены к источникам доходов бюджетов бюджетной системы РФ. Для распределения ЕНП по платежам с авансовой системой расчетов (когда декларация (расчет) подается позже, чем установлен срок уплаты налога), налогоплательщик формирует уведомление. Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов представляется в ИФНС по месту учета не позднее 25-го числа* месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих платежей. В случае несвоевременного представления уведомления уплаченные денежные средства не будут своевременно распределены в бюджет, что приведет к начислению пеней (прил. 2 к письму ФНС России от 22.03.2023 № БС-4-11/3383@).

*В Госдуму внесен законопроект № 369931-8, предусматривающий для налоговых агентов в 2023 году возможность подачи уведомления по НДФЛ дважды в месяц (12-го и 25-го). Если денег на ЕНС достаточно, НДФЛ будут списывать автоматически на следующий же день после поступления уведомления, то есть 13-го и 26-го, не дожидаясь фактической уплаты сумм удержанного налога.

В остальных случаях принадлежность ЕНП определяют на основании представляемых деклараций (п. 5 ст. 11.3 НК).

Таким образом, недоимка, в частности, может возникнуть:

если уведомление не представлено в ИФНС или подано с нарушением срока;

в уведомлении налогоплательщик указал неверную сумму (меньше той, которая должна быть уплачена).

После получения налоговиками корректной информации о подлежащей уплате сумме налога (сбора, страховых взносов) на сумму образовавшейся недоимки начисляются пени. Пени начисляют за период со дня ее образования по день исполнения обязанности по уплате этого налога (сбора, страховых взносов). Пени учитываются на ЕНС на основании учета недоимки, в отношении которой они начислены, и погашаются за счет средств, поступивших (признаваемых) в качестве ЕНП и учтенных на ЕНС.

Особый порядок — 2023

Чтобы взыскать задолженность, ИФНС должна направить налогоплательщику требование. Таковым признается извещение налогоплательщика о наличии отрицательного сальдо ЕНС и сумме задолженности, а также об обязанности уплатить задолженность в установленный срок. По общему правилу налоговики должны направлять требование не позднее (п. 1 ст. 69, ст. 70 НК):

трех месяцев со дня формирования отрицательного сальдо ЕНС (п. 1 ст. 70 НК);

года — если отрицательное сальдо не превышает 3000 руб. (п. 2 ст. 70 НК).

Но в рамках мер по урегулированию в 2023 году налоговой задолженности первый из указанных сроков был увеличен на 6 месяцев постановлением № 500 (п. 1). Порядок расчета пеней в первом полугодии 2023 года Кабмином также был изменен. При этом было исключено начисление пеней для ситуаций, связанных с неполнотой уплат по отдельным видам обязательств, но при наличии достаточной суммы ЕНП в целом.

Теперь же постановлением № 1077 особый порядок продлен до конца текущего года. Это значит, что в период с 01.01.2023 по 31.12.2023 включительно пени не будут начисляться на сумму недоимки, размер которой на день срока уплаты соответствующего налога (сбора, страховых взносов) не превышает размер положительного сальдо ЕНС налогоплательщика. Если в этом периоде налогоплательщик подавал заявление о зачете в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате налога, размер сальдо корректируется на сумму, зачтенную в счет исполнения предстоящей обязанности.

При наличии разногласий по формированию сальдо ЕНС налогоплательщик должен провести с ИФНС индивидуальную сверку, до завершения которой задолженность также не взыскивается.