Настраиваем программу «1С:Бухгалтерия» под себя. Что можно изменить

Настройка функциональности
Не все разделы учета нужны для ведения учета в программе, поэтому разработчики предусмотрели 3 вида функциональности. Их можно выбрать во вкладке «Главное»:
основная, которую использует большинство небольших фирм;
выборочная, предназначенная для выбора дополнительных функций;
полная, где доступен широкий спектр функций.
Полной пользуются компании со сложным учетом.
Ввод реквизитов компании
Информация из этой настройки будет отображаться во всех документах, создаваемых в «1С:Бухгалтерия». Реквизиты можно внести двумя способами:
вручную;
автоматически, по ИНН.
Если выбран первый способ, то сведения берутся из регистрационных документов компании. В программу заносятся:
название компании (полное и сокращенное, экранное);
ИНН, КПП;
префикс (необязательный реквизит). Он состоит из двух символов, которые будут отображаться в документах;
ОГРН с указанием даты постановки на учет компании;
адрес и телефон.
В разделе подписи указываются ФИО и должности лиц, которые будут подписывать документы.
«1С:Бухгалтерия» позволяет ввести логотип печати. Для создания платежных документов вводятся реквизиты расчетного счета. Для сдачи статистической отчетности, отражения в документах проставляются статистические коды.
Для создания регламентированной отчетности вносятся данные Социального фонда, ИФНС. Если компания оформила подписку на ИТС, то данные можно ввести автоматически, заполнив одну строку — ИНН организации.
Настройка учетной политики
Способы и методы учета отражаются в документе «Учетная политика». Организации обязаны формировать ее в отношении налогового и бухгалтерского учета. В программе реализована возможность сделать настройки, что корректно отражались доходы и расходы, иные принципы учета.
В программе можно настроить налоговый режим ОСНО и УСН. Причем это доступно для юридических лиц и ИП. Компании настраивают учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету, ИП — только для расчета налогов.
Настройка плана счетов
В программе изначально заложен план счетов, который предусмотрен Законом о бухгалтерском учете. Однако его можно изменять, внося дополнительные счета, если это необходимо для конкретной организации.
При добавлении указываются его свойства:
аналитический, налоговый учет;
учет по подразделениям;
количественный, валютный учет;
признак: активный, пассивный, активно-пассивный;
забалансовые счета.
Дополнительные настройки программы доступны в разделе «Администрирование».
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