Настраиваем программу «1С:Бухгалтерия» под себя. Что можно изменить

В начале работы с программой «1С:Бухгалтерия» пользователю предлагается выбрать удобные настройки, ввести начальные остатки и определиться с параметрами учета. Софт предлагает несколько вариантов начальных настроек, учитывая специфику деятельности компании.

Настройка функциональности

Не все разделы учета нужны для ведения учета в программе, поэтому разработчики предусмотрели 3 вида функциональности. Их можно выбрать во вкладке «Главное»:

основная, которую использует большинство небольших фирм;

выборочная, предназначенная для выбора дополнительных функций;

полная, где доступен широкий спектр функций.

Полной пользуются компании со сложным учетом.

Ввод реквизитов компании

Информация из этой настройки будет отображаться во всех документах, создаваемых в «1С:Бухгалтерия». Реквизиты можно внести двумя способами:

вручную;

автоматически, по ИНН.

Если выбран первый способ, то сведения берутся из регистрационных документов компании. В программу заносятся:

название компании (полное и сокращенное, экранное);

ИНН, КПП;

префикс (необязательный реквизит). Он состоит из двух символов, которые будут отображаться в документах;

ОГРН с указанием даты постановки на учет компании;

адрес и телефон.

В разделе подписи указываются ФИО и должности лиц, которые будут подписывать документы.

«1С:Бухгалтерия» позволяет ввести логотип печати. Для создания платежных документов вводятся реквизиты расчетного счета. Для сдачи статистической отчетности, отражения в документах проставляются статистические коды.

Для создания регламентированной отчетности вносятся данные Социального фонда, ИФНС. Если компания оформила подписку на ИТС, то данные можно ввести автоматически, заполнив одну строку — ИНН организации.

Настройка учетной политики

Способы и методы учета отражаются в документе «Учетная политика». Организации обязаны формировать ее в отношении налогового и бухгалтерского учета. В программе реализована возможность сделать настройки, что корректно отражались доходы и расходы, иные принципы учета.

В программе можно настроить налоговый режим ОСНО и УСН. Причем это доступно для юридических лиц и ИП. Компании настраивают учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету, ИП — только для расчета налогов.

Настройка плана счетов

В программе изначально заложен план счетов, который предусмотрен Законом о бухгалтерском учете. Однако его можно изменять, внося дополнительные счета, если это необходимо для конкретной организации.

При добавлении указываются его свойства:

аналитический, налоговый учет;

учет по подразделениям;

количественный, валютный учет;

признак: активный, пассивный, активно-пассивный;

забалансовые счета.

Дополнительные настройки программы доступны в разделе «Администрирование».