Налоговый учет ошибок прошлых лет в программе 1С:БГУ

При формировании декларации по налогу на прибыль иногда закрадываются ошибки: включаются ошибочные доходы или не учитываются расходы, участвующие в формировании налоговой базы. Исправления можно внести в текущий и последующие периоды.

При формировании декларации по налогу на прибыль иногда закрадываются ошибки: включаются ошибочные доходы или не учитываются расходы, участвующие в формировании налоговой базы. Исправления можно внести в текущий и последующие периоды. Об этом прямо сказано в Налоговом Кодексе.

Право на перенесение убытков на будущее предусмотрено для коммерческих и бюджетных организаций. В программе 1С:Бухгалтерия государственного учреждения доступно отражение подобных операций.

Здесь для этой цели предусмотрены счета Н91.01 и Н91.02. На первом отражаются прочие доходы, а на втором — прочие расходы. В декларации по налогу на прибыль операции отражаются по строкам:

101, где показываются доходы прошлых лет, обнаруженные в текущем отчетном периоде. Информация содержится в Приложении 1 к Листу 2

103, где формируются расходы, которые не были учтены при формировании налоговой базы в прошлые периоды. Сведения показываются в Приложении 2 к Листу 2.

Убытки прошлых лет находят отражение в программе 1С: Бухгалтерия государственного учреждения в налоговом учете. Для этого предусмотрены счета:

1.03 — доходы, которые не нашли отражение в прошлых периодах

1.08 — расходы, которые не попали в декларации прошлых лет.

Согласно ст. 54 НК, налогоплательщики должны учесть убытки в том налоговом периоде, когда они фактически имели место. Для этого искажения корректируются в учете, а в налоговый орган подается уточненная декларация.

Можно внести корректировки в текущий налоговый период при сдаче отчетности, если нет возможности точно определить период, когда были совершены ошибки при расчете налога на прибыль.

В бухгалтерской программе нужно зайти на вкладку Бухгалтерская операция, выбрать Исправление ошибок прошлых периодов. Здесь проставляется текущая дата.

Если имеется необходимость внести корректировки в документе на дату отражения хозяйственной операции, в котором была обнаружена ошибка, нужно зайти в ошибочный документ и нажать кнопку «Исправить». На экране появится окно с выбором режима редактирования проводок. Нужно выбрать «Проводки отредактированы вручную». Далее следует внести корректировки в налоговый учет.