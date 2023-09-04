В новый учебный год: решения для отрасли регионального и муниципального управления образованием

Органам управления необходимо контролировать деятельность подведомственных госучреждений без урона качеству образования и финансово-хозяйственной деятельности. Для облегчения этой задачи были разработаны конфигурации 1С, способные значительно упростить такую работу.

Сложность отрасли заключается в наличии большого количества учебных заведений различного уровня подчиненности, начиная от детских садов и заканчивая университетами и институтами. Органам управления необходимо контролировать деятельность подведомственных госучреждений без урона качеству образования и финансово-хозяйственной деятельности. Для облегчения этой задачи были разработаны конфигурации 1С, способные значительно упростить такую работу.

1С:Управление образованием

«1С:Управление образованием» представляет собой мощную информационную систему, которая автоматизирует административную работу на уровне подведомственных образовательных госучреждений. Она обеспечивает качественный контроль над информацией, консолидирует ее и облегчает работу по формированию сводной отчетности органом управления образования.

1С:Реестр кадров

Использование данной конфигурации стало важной составляющей работы по автоматизации кадрового учета и начислению зарплаты в госучреждениях регионального и муниципального уровней. С ее помощью можно отслеживать кадровый состав работников и анализировать их заработок. А это способствует более качественному расходованию государственных средств подведомственными организациями.

Решение «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения» (ред. 3) стало источником сведений для «1С:Реестр кадров» и успешно используется в госучреждениях. Этот программный продукт предоставляет возможность контролировать кадровую политику подведомственных госучреждений, эффективно использовать кадровый ресурс и сокращать траты государственных средств.

1С:Плановое питание КОРП

С помощью данной конфигурации можно создать общую систему планирования и управления коллективным питанием в подведомственных госучреждениях региональной или муниципальной подчиненности. Эта система используется для:

калькуляции и учета питания;

диетологического и технологического учета;

формирования сводных отчетов по перемещению сырья;

управления доступом;

получения нормативно-справочных сведений и инструментов консолидированного планирования.

Такая система поможет объединить министерства образования и школы, детские сады и иные госучреждения, связанные с коллективным питанием, в целях оптимизации процессов и снижения затрат.

Внедрение информационных систем в отрасли регионального и муниципального управления образованием позволяет органам управления и госучреждениям эффективно управлять своей работой и повышать эффективное использование государственных средств. Эти системы становятся надежными помощниками в автоматизации административной работы и обеспечении качественного управления в сфере образования и кадрового учета.