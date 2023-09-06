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Бухгалтерские программы

До конца 2023 года SAP перестанет оказывать поддержку российским пользователям своего ПО. Есть ли решение?

Компания SAP (разработчик промышленного программного обеспечения) внесла важное объявление относительно своей поддержки российских клиентов. Согласно этому уведомлению, SAP прекратит официальную поддержку уже к концу года.
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До конца 2023 года SAP перестанет оказывать поддержку российским пользователям своего ПО. Есть ли решение?

Компания SAP (разработчик промышленного программного обеспечения)  внесла важное объявление относительно своей поддержки российских клиентов. Согласно этому уведомлению, SAP прекратит официальную поддержку уже к концу года

Прекращение поддержки российских клиентов может иметь негативные последствия для предприятий, которые полагались на SAP для своих бизнес-процессов и операций. И хотя компания заявляет, что они будут предоставлять некоторые альтернативные решения и ресурсы для помощи клиентам в переходе к другим системам управления предприятием, все не так однозначно.

Что произойдет с SAP без клиентской поддержки со стороны разработчика?

Часто можно услышать вопрос, ачто будет, если остаться на SAP, ведь система будет продолжать работать, хоть и без обслуживания.

Ответ такой:

  • Перестанут выходить обновления ПО, поэтому в нем больше не будут учтены изменения законодательства.

  • Для обслуживания системы потребуется специалист, который сможет решать возникающие проблемы. А это дополнительная штатная единица с немаленькой зарплатой.

  • В конечном итоге, SAP станет полностью нежизнеспособной платформой, приносящей больше проблем, чем решающей их.

В целом, объявление о прекращении поддержки российских клиентов со стороны SAP вызывает необходимость для предприятий в поиске альтернативных решений и стратегий, чтобы обеспечить непрерывность своих бизнес-процессов и операций.

Какой выход у российских пользователей ПО SAP?

Прежде всего, предприятиям, использующих SAP, рекомендуется обратиться к своим контрактам и соглашениям, чтобы понять полный объем изменений, связанных с прекращением поддержки. 

Но есть и другое решение – перейти на альтернативные платформы или программные решения. В частности, на отечественные разработки, сопоставимые по своим функциональным возможностям с SAP. Одной из самых сильных и надежных разработок является 1С.Она занимает на рынке ПО 45% и считается одной из лучших и надежных замен SAP.

6 преимуществ системы 1С:ERP перед SAP:

  1. Более низкая стоимость за внедрение и обслуживание системы с тем же функционалом, что и SAP.

  2. Полное внедрение 1С составляет от 4 месяцев до 4 лет, в зависимости от масштаба предприятия. Внедрение SAP занимает около 5-6 лет.

  3. 1С полностью соответствует реалиям отечественного рынка, мгновенно реагирует на изменения законодательства и гибко подстраивается под текущие тенденции.

  4. У 1С более широкий функционал и возможности, чем у SAP.

  5. 1С легко настраивается и сама адаптируется к особенностям бизнеса, тогда как для настройки SAP часто требовалось менять бизнес-процессы компании.

  6. Конфигурация 1С более чуткая к происходящим изменениям, ее можно дорабатывать бесконечное количество раз.

Когда лучше начинать переход с SAP на 1С?

Эксперты уверены, переход стоит начинать осуществлять прямо сейчас, не дожидаясь конца года – ведь уверенности в том, что SAP резко не передумает и не уйдет полностью с российского рынка раньше – больше нет. К сожалению, надежность западных партнеров больше не является аксиомой, и чтобы не оказаться в катастрофической ситуации без должного программного обеспечения с остановившимися бизнес-процессами, рекомендуется задуматься о переходе на другое ПО как можно раньше.

Если вы еще сомневаетесь в целесообразности перехода с одной ERP-системы на другую, то эта информация для вас.

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ВДГБ

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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