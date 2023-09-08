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Бухгалтерские программы

Как легко зайти в новый учебный год? Решения для отрасли «Дошкольные учреждения»

Учет в дошкольных учреждениях сложен по своей структуре. Ведь речь идет не только о бюджетном финансировании и родительской плате.
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Как легко зайти в новый учебный год? Решения для отрасли «Дошкольные учреждения»

Учет в дошкольных учреждениях сложен по своей структуре. Ведь речь идет не только о бюджетном финансировании и родительской плате. Необходим учет продуктов питания, посещаемости детей, дополнительных платных услуг и прочее. У нас есть целый ряд конфигураций для дошкольных учреждений, которые автоматизируют большинство учетных процессов

1С:Автоматизированное составление расписания. Школа

Программа стала незаменимым инструментом для школ и образовательных учреждений, которые сталкиваются с трудностями при оформлении расписания занятий и дополнительной занятости учеников. Эта конфигурация предлагает гибкие настройки, которые учитывают основное расписание, аудиторный фонд и другие факторы, специфичные для каждого учебного заведения.

Одной из ключевых особенностей программы является возможность ее использования в организациях со сложным строением. Речь идет об объединяющих детсадах и школах, центрах творчества и дополнительного образования детей, частных школах или центрах развития с индивидуальным графиком для каждого ученика.

Конфигурация позволяет учитывать множество требований и ограничений при формировании расписания, предотвращая возникновение проблем и упрощая всю процедуру.

1С:Дошкольное учреждение

Конфигурация помогает учитывать наполняемость и посещаемость групп. Также решение автоматизирует кадровый учет: помогает создавать штатное расписание, табель учета времени работы, вести личные карточки работников и формировать кадровые отчеты. Пользователи решают вопросы делопроизводства, сопровождения педагогической работы и учета матресурсов.

1С:Дошкольное питание

Функционал позволяет вести картотеки блюд с нормами продуктовой закладки, описанием технологии приготовления и информацией о пищевой ценности. Кроме того, пользователи могут вести продуктовую номенклатуру, составлять типовые меню для различных рационов с пищевой ценностью и нормами выдачи на ребенка.

Также можно загрузить рецептуры и типовые меню из других источников либо разработать собственные. Кроме того, конфигурация поможет рассчитать заказы поставщикам и подать заявку посредством выгрузки файла.

Учет продуктов на складах, включая приход, расход, движение ТМЦ, остатки и инвентаризация — все эти опции также доступны пользователям. Кроме того, функция калькуляции помогает составлять и рассчитывать «Меню-требование», как основное, так и на дополнение.

1С:Дошкольная психодиагностика

Конфигурация стала хорошим помощником психологам, работающим в сфере образования, а также в центрах помощи семье и детям. Она разработана на основе норм и рекомендаций совета экспертов ФГАУ «Федеральный институт развития образования» Минобр и науки РФ.

Функционал программы позволяет проводить психодиагностическую работу разными методами. Тестирование может проводиться на компьютере с конфигурацией, или удаленно с помощью программы на флеш-накопителе, который читается любым компьютером. Также предусмотрена возможность тестирования на бумажном бланке.

По итогам диагностики продукт автоматически формирует заключения, даже если тест проходил на бумаге. Конфигурация также предлагает функционал для ведения истории работы психолога с ребенком, его родителями и воспитателями. Это позволяет психологам удобно отслеживать и анализировать результаты своей работы.

Программа также поддерживает выгрузку информации для статистической обработки и создание отчетов о деятельности психолога. Важным аспектом конфигурации стала поддержка адаптации под нужды конечных пользователей. Конфигурация предоставляет возможность загрузки дополнительных модулей и настройку функционала согласно с нормативами каждого учреждения. Это делает продукт гибким и удобным для работы в различных контекстах.

1С:Школьная проходная

Конфигурация используется для автоматического учета явки в образовательную организацию. Она облегчает работу поста охраны и работника, отвечающего за электронную проходную в учреждениях образования.

Продукт «Школьная проходная» обладает высоким уровнем защиты и лицензирования, что обеспечивает сохранность данных и конфиденциальность информации.

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Комментарии

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