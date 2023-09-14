Бухгалтерские программы. В новый учебный год: решения для отрасли «Учреждения культуры»

Одно из направлений 1С — отраслевые решения для учреждений культуры. Их несколько. Рассмотрим их подробнее.

1С:Библиотека

Продукт предназначен для автоматизации рабочих процессов библиотеки разных назначений, в том числе специальных, отраслевых и частных. Программой предусмотрено пополнение библиотечного фонда через заказ изданий в книжных магазинах, на специализированных предприятиях, издательствах. ПО имеет функцию учета и хранения всех видов изданий, включая изоиздания, карты, видео и аудио. Имеется возможность контролировать движение фонда. Софт подразумевает вести обслуживание читателей через виртуальный кабинет, который открывается для каждого посетителя. Встроенные алгоритмы синхронизируют библиотеку с бухгалтерией, где ведется финансовый учет списания и пополнения. Есть удобный поиск изданий, возможность прикрепить фото обложки, выдавать читателям доступ к электронным изданиям. Кроме того, в программе имеется алгоритм автоматического формирования отчетности и ведения всех учетных документов.

1С:Театр

Программное обеспечение позволяет полностью управлять деятельностью театра, включая не только управление художественной деятельностью, но и кадровый учет, работу в сфере АХЧ. Продукт может быть использован для любых организаций, осуществляющих концертную, театральную деятельность. Предназначен для автоматизации составления репертуара на указанный временной отрезок, распределения ролей в данном спектакле, составления графика репетиций и их корректировку. Имеется возможность формировать несколько актерских групп для одного спектакля. Предусмотрена функция формирования графика гастролей. В программе заложены возможности управления финансовой деятельностью, в том числе билетным хозяйством, а также кадрами. Система автоматически формирует отчеты по доходам и расходам, ведет статистику учета кадров и имеет функцию учета льготных пенсий штата.

1С:Библиотека ПРОФ

ПО предназначено для автоматизации рабочих процессов крупных библиотек разных назначений. Подойдет для публичных, областных, вузовских библиотек и организаций, имеющих несколько филиалов. Софт имеет функцию хранения и учета нормативно-справочной документации различных типов. Программой предусмотрено пополнение библиотечного фонда (заказ изданий), учет и хранение всех видов изданий, возможность контролировать движение фонда, имеются алгоритмы автоматизированной инвентаризации. Продукт подразумевает ведение обслуживания читателей через виртуальный кабинет, который открывается для каждого посетителя. Встроенные алгоритмы синхронизируют библиотеку с бухгалтерией, где ведется финансовый учет списания и пополнения. Кроме того, в программе имеется алгоритм автоматического формирования отчетности и ведения всех учетных документов, формы которых соответствуют типовым инструкциям и методическим рекомендациям Министерства образования и науки РФ.

1С:Музей

Программа подразумевает управление деятельностью музеев. Имеются алгоритмы приема и учета будущих экспонатов, их регистрации в книгах учета, планирования мероприятий, реставраций, алгоритмы составления справочной информации. Софт подразумевает разные виды учета экспонатов: постоянно присутствующие или временно присутствующие (принятые на экспертизу, реставрацию и прочие). Имеется система учета движений фонда: можно отследить место нахождения экспоната (в музее он, на выставке или передан третьим лицам на хранение). В программе предусмотрены все формы документации: инвентарные карточки предметов, паспорта реставрации, инвентарные ведомости и другие. Печать всей документации можно проводить из программы, даже если отсутствует MS WORD. Возможно составить график реставраций с функцией хранения фото объекта до реставрации и после. Поиск предмета возможно проводить по различным параметрам, а также настроить доступ определенных сотрудников к определенным предметам. Кроме того, возможно автоматическое формирование отчетности по всем видам работ.

1С:Музейный каталог

Продукт разработан для классификации объектов, их учета. Предусмотрены функции формирования карточек экспонатов с учетом их спецификации. Софт имеет возможность составления графиков посещения музея, графиков выездных выставок и других мероприятий, графиков реставрационных работ. Возможно фиксировать прием экспонатов и их первичное состояние, отслеживать выдачу экспонатов на реставрацию другим лицам. Внутри имеется вся необходимая документация, в том числе приказы о перемещении предметов на выставки и приказы о передаче на реставрацию. ПО предусматривает возможность хранить в неограниченном количестве фото музейных предметов. Также предусмотрены все виды отчетов с функцией печати без наличия программного обеспечения MS WORD. Имеется интеграция софта с бухгалтерией для отслеживания финансовой составляющей.

1С:Детская школа искусств

Программа обеспечивает организацию управления всеми сферами деятельности, включая бухгалтерию, АХЧ и кадровый учет. Здесь возможно автоматизировать составление расписания занятий с привязкой к помещению, к педагогу, расписания отчетных концертов и выставок, формирование всех видов отчетов для педагога, методиста, бухгалтера и других сотрудников. Софт подразумевает составление учебных планов и рабочих программ с учетом репертуара. Имеется возможность вести зачисление студентов, формировать и пополнять их личные дела, распределять по группам, учитывать результаты вступительных, промежуточных и итоговых работ, отслеживать посещаемость. С помощью программы возможно составлять расписание преподавателей, вести их портфолио, формировать общий план работы школы. Кроме того, имеется функция составления тарификационных ведомостей и отслеживание нагрузки при интеграции с 1С:Бухгалтерией.