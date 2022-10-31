Николай Лобанов: «Поговорим о вашем складе». Какой склад вам нужен?

Чем склад отличается от свалки в каком-нибудь месте хранения?

Прежде всего тем, что на складе есть качественный учёт товара, а основным критерием работы склада является равенство количества хранимого товара по учёту его фактическому наличию, что подтверждает инвентаризация склада. Отвечает за сохранность товара специалист «древнейшей профессии», который называется заведующий складом, он же кладовщик. В последние лет 30-ть с развитием ИТ- информационных технологий и автоматизации бизнеса, основная функция склада- хранение, оставаясь важнейшей, дополняется функцией грузопереработки товара на складе.

Поэтому склады можно разделить на группы по типу хранения и технологии грузопереработки

По назначению: Производственные (сырья и п/ф, готовой продукции)

Торгово-розничные (склад-магазин)

Оптовые

Распределительные центры (РЦ)

Склады ответственного хранения (СОХ, 3PL-операторы)

Резервные

Таможенные (СВХ)

По технологии работы: Склад-автомат

Конвейерные

Мезонинные

Паллетные

Склад-холодильник

Кросс-докинговые Причём грузопереработка, в бюджете склада, в трудоёмкости бизнес-процессов, стала иметь подавляющее значение. Например, в бюджете 3PL-оператора на хранение приходится только 10-15%, а остальные 85-95% - это грузопереработка. Именно поэтому некоторые хитрые 3PL-операторы завлекают клиентов крайне низкой ценой на хранение, в 2-3 раза ниже рыночной, а зарабатывают они на грузопереработке. Современный склад фактически превратился в производственный цех, только производит он услуги по грузопереработке При этом, на склад пришли веками опробованные производственные технологии. Поэтому новые логистические складские технологии практически всё позаимствовали у «производственников». Как новация на складах внедряются ТК – технологические карты бизнес-процессов, системы нормирования операций, функциональные инструкции, системы контроля качества, . Just in Time (Точно в срок) или JIT – это концепция управления производством которая направлена на снижение количества запасов. В соответствии с этой концепцией необходимые комплектующие и материалы поступают в нужном количестве в нужное место и в нужное время. Технологии «производственного расписания» стали основой для систем планирования работы склада. Конвейер, который Генри Форд в автомобильном производстве придумал ещё в 1930 году, сейчас на складе воспринимается как чудо-новшество, переводя склад в разряд суперэффективных. Вторым «донором технологий» для склада стала «древнейшая» торговля, она же «маркетинг». Торговые технологии мерчендайзинга широко используются в складских «стратегиях» размещения товара в ячейках хранения, пополнения ячеек отбора. Бизнес-процесс «кассира в супермаркете» вошёл на склад под названием «пост контроля» с операцией сортировки собранного товара по коробкам и заказам. «Покупатель» в супермаркете - он же «сборщик заказов» по складской технологии. Операция маркировки в торговле практически идентична складской операции по маркировке товара.

Таким образом, старые проверенные технологии из других отраслей в складской логистике приобрели «новую жизнь»! Вам на своём складе нет смысла «изобретать велосипед», можно просто открыть глаза, посмотреть вокруг, немного подумать и выбрать себе нужные элементы для своей технологии грузопереработки на своём складе.

Склад должен быть вашим конкурентным преимуществом, а не обузой или «задним двором»

Но для этого вначале нужно описать требуемые складские бизнес-процессы в ТК - технологической карте, затем установить нормативы времени и трудоёмкости на каждую операцию, определить на какой технике эта операция должна выполняться, чтобы вписаться в норматив. После чего расчёт требуемой техники и персонала, на основе норм операций, становится простейшей арифметической задачей 3-го класса средней школы. Многие компании, занимающиеся своей профильной деятельностью – торговлей, производством, не хотят заниматься складами, логистикой, чтобы сосредоточить все усилия на своей профильной деятельности. Западный бизнес советует, в этом случае, отдать непрофильные бизнес-процессы на аутсорсинг. Склады ответственного хранения (СОХ, 3PL-операторы) как раз предлагают своим клиентам взять все их заботы со складом на себя.

Но стоит ли отдавать на аутсорсинг свою складскую логистику 3PL-оператору?

Ведь отдавая склад в чужие руки вы получаете дополнительный «риск» и скорее всего понесёте «дополнительные расходы», так как 3PL-операторы обещая вам «безоблачное небо и златые горы», обязательно получат свою «маржу» и не будут делать для вас нестандартные складские операции, например, пришивать бирки «торговых сетей» к вашему товару на швейных машинках. Нужно осознавать, что «бесплатный сыр только в мышеловке»! И всё же «дилемма»: 1. арендованный склад, 2. собственный склад, 3. 3PL-оператор возникает достаточно часто.

Какой склад вам выгоднее иметь и в каком случае?

В каждом из трёх вариантов есть свои плюсы и минусы, а единым эквивалентом нужно считать «деньги», так как цель любого бизнеса это «деньги». Что выгоднее, то и нужно выбирать! Большинство компаний предпочитают арендовать склад и использовать на нём свой штатный персонал. Но при этом, есть риск, что ваш арендодатель повысит вам арендную плату до неприемлемой, норматив по бюджету склада будет превышен, и вам придётся искать новый склад, переезжать, а это очень приличные затраты денег, времени, нарушается ритмичность продаж, возникает потеря выручки. Поэтому некоторые компании задумываются о строительстве собственного склада.

Когда можно строить собственный склад?

Нужно понимать, что инвестиции в собственный склад составляют 30-70тыс. руб. за м2, а это очень приличные деньги выведенные из оборота компании. С «длинным» кредитом в нашей стране лучше не связываться – всё так быстро меняется! На основании моей практики по логистическим аудитам и проектам складов, я пришёл к выводу, что рекомендовать строить собственный склад можно при двух условиях: 1. Окупаемость склада не должна превышать 8-10 лет 2. Бизнес компании не должен находиться в периоде активного роста, т.е. рост ТЗ –товарного запаса на складе компании не должен расти более 5-10% в год. Иначе риски того, что склад станет «гирей на шее компании» будут очень высоки.

Когда выгодно воспользоваться услугами 3PL-оператора?