Николай Лобанов: «Поговорим о вашем складе». Какой склад вам нужен?

Чем склад отличается от свалки в каком-нибудь месте хранения?
Прежде всего тем, что на складе есть качественный учёт товара, а основным критерием работы склада является равенство количества хранимого товара по учёту его фактическому наличию, что подтверждает инвентаризация склада.
Отвечает за сохранность товара специалист «древнейшей профессии», который называется заведующий складом, он же кладовщик.
В последние лет 30-ть с развитием ИТ- информационных технологий и автоматизации бизнеса, основная функция склада- хранение, оставаясь важнейшей, дополняется функцией грузопереработки товара на складе.
Поэтому склады можно разделить на группы по типу хранения и технологии грузопереработки
По назначению:
Производственные (сырья и п/ф, готовой продукции)
Торгово-розничные (склад-магазин)
Оптовые
Распределительные центры (РЦ)
Склады ответственного хранения (СОХ, 3PL-операторы)
Резервные
Таможенные (СВХ)
По технологии работы:
Склад-автомат
Конвейерные
Мезонинные
Паллетные
Склад-холодильник
Кросс-докинговые
Причём грузопереработка, в бюджете склада, в трудоёмкости бизнес-процессов, стала иметь подавляющее значение.
Например, в бюджете 3PL-оператора на хранение приходится только 10-15%, а остальные 85-95% - это грузопереработка. Именно поэтому некоторые хитрые 3PL-операторы завлекают клиентов крайне низкой ценой на хранение, в 2-3 раза ниже рыночной, а зарабатывают они на грузопереработке.
Современный склад фактически превратился в производственный цех, только производит он услуги по грузопереработке
При этом, на склад пришли веками опробованные производственные технологии.
Поэтому новые логистические складские технологии практически всё позаимствовали у «производственников».
Как новация на складах внедряются ТК – технологические карты бизнес-процессов, системы нормирования операций, функциональные инструкции, системы контроля качества, .
Just in Time (Точно в срок) или JIT – это концепция управления производством которая направлена на снижение количества запасов. В соответствии с этой концепцией необходимые комплектующие и материалы поступают в нужном количестве в нужное место и в нужное время.
Технологии «производственного расписания» стали основой для систем планирования работы склада.
Конвейер, который Генри Форд в автомобильном производстве придумал ещё в 1930 году, сейчас на складе воспринимается как чудо-новшество, переводя склад в разряд суперэффективных.
Вторым «донором технологий» для склада стала «древнейшая» торговля, она же «маркетинг». Торговые технологии мерчендайзинга широко используются в складских «стратегиях» размещения товара в ячейках хранения, пополнения ячеек отбора.
Бизнес-процесс «кассира в супермаркете» вошёл на склад под названием «пост контроля» с операцией сортировки собранного товара по коробкам и заказам.
«Покупатель» в супермаркете - он же «сборщик заказов» по складской технологии.
Операция маркировки в торговле практически идентична складской операции по маркировке товара.
Таким образом, старые проверенные технологии из других отраслей в складской логистике приобрели «новую жизнь»!
Вам на своём складе нет смысла «изобретать велосипед», можно просто открыть глаза, посмотреть вокруг, немного подумать и выбрать себе нужные элементы для своей технологии грузопереработки на своём складе.
Склад должен быть вашим конкурентным преимуществом, а не обузой или «задним двором»
Но для этого вначале нужно описать требуемые складские бизнес-процессы в ТК - технологической карте, затем установить нормативы времени и трудоёмкости на каждую операцию, определить на какой технике эта операция должна выполняться, чтобы вписаться в норматив.
После чего расчёт требуемой техники и персонала, на основе норм операций, становится простейшей арифметической задачей 3-го класса средней школы.
Многие компании, занимающиеся своей профильной деятельностью – торговлей, производством, не хотят заниматься складами, логистикой, чтобы сосредоточить все усилия на своей профильной деятельности.
Западный бизнес советует, в этом случае, отдать непрофильные бизнес-процессы на аутсорсинг.
Склады ответственного хранения (СОХ, 3PL-операторы) как раз предлагают своим клиентам взять все их заботы со складом на себя.
Но стоит ли отдавать на аутсорсинг свою складскую логистику 3PL-оператору?
Ведь отдавая склад в чужие руки вы получаете дополнительный «риск» и скорее всего понесёте «дополнительные расходы», так как 3PL-операторы обещая вам «безоблачное небо и златые горы», обязательно получат свою «маржу» и не будут делать для вас нестандартные складские операции, например, пришивать бирки «торговых сетей» к вашему товару на швейных машинках.
Нужно осознавать, что «бесплатный сыр только в мышеловке»!
И всё же «дилемма»:
1. арендованный склад,
2. собственный склад,
3. 3PL-оператор
возникает достаточно часто.
Какой склад вам выгоднее иметь и в каком случае?
В каждом из трёх вариантов есть свои плюсы и минусы, а единым эквивалентом нужно считать «деньги», так как цель любого бизнеса это «деньги».
Что выгоднее, то и нужно выбирать!
Большинство компаний предпочитают арендовать склад и использовать на нём свой штатный персонал.
Но при этом, есть риск, что ваш арендодатель повысит вам арендную плату до неприемлемой, норматив по бюджету склада будет превышен, и вам придётся искать новый склад, переезжать, а это очень приличные затраты денег, времени, нарушается ритмичность продаж, возникает потеря выручки.
Поэтому некоторые компании задумываются о строительстве собственного склада.
Когда можно строить собственный склад?
Нужно понимать, что инвестиции в собственный склад составляют 30-70тыс. руб. за м2, а это очень приличные деньги выведенные из оборота компании. С «длинным» кредитом в нашей стране лучше не связываться – всё так быстро меняется!
На основании моей практики по логистическим аудитам и проектам складов, я пришёл к выводу, что рекомендовать строить собственный склад можно при двух условиях:
1. Окупаемость склада не должна превышать 8-10 лет
2. Бизнес компании не должен находиться в периоде активного роста, т.е. рост ТЗ –товарного запаса на складе компании не должен расти более 5-10% в год.
Иначе риски того, что склад станет «гирей на шее компании» будут очень высоки.
Когда выгодно воспользоваться услугами 3PL-оператора?
В период роста компании, особенно когда речь идёт о развитии филиальной сети, как раз выгодно воспользоваться услугами 3PL-оператора. Конечно стоимость грузопереработки в цене товара скорее всего будет выше, чем на арендованном складе, но затраты на создание своей складской сети в регионах могут оказаться значительно большим злом.
Поэтому нужно считать «деньги», искать более выгодный для компании вариант вложения денег в складскую логистику.
Далеко не каждая компания может на арендованной площади хорошо организовать складскую логистику с приемлемыми затратами.
Для сравнительного анализа своей и чужой складской логистики рекомендую использовать объективный экономически показатель.
Экономический (KPI) КПЭ№1 (Коэффициент эффективности использования склада) = Затраты на ТСХ / Товарооборот ТСХ (Доля всех складских затрат в цене товара)
К сожалению, критерий «качество/цена» работы российских 3PL-операторов оставляет желать лучшего, поэтому приходится выбирать меньшее из двух-трёх зол!
При этом, нужно понимать, что руководствоваться при выборе только «деньгами» нельзя, так можно получить такое низкое качество работы склада, что все ценные клиенты разбегутся.
Эффективность функционирования склада определяется группами показателей:
1. Производительность складских операций;
2. Эффективность использования складских объемов и площадей;
3. Рентабельность – экономичность складских затрат;
4. Уровень сервиса - качество операций по обслуживанию контрагентов.
В своей работе за много лет я разработал 26 КПЭ, которые в большинстве своём подходят для оценки работы складов разных отраслей.
Все мои показатели являются объективными и расчётными, так как я категорически против использования абстрактных бальных систем оценки работы склада.
Рекомендую вам выбрать из моего набора свои КПЭ – ключевые показатели эффективности.
Значения основных показателей эффективности работы склада на этапе начала разработок
КПЭ-ключевые показатели эффективности СК
№
Наименование КПЭ
ед.изм.
Значение КПЭ
Формула расчёта
Описание
.1
Коэффициент эффективности использования склада
нет
(Затраты на ТСХ) / (Товарооборот ТСХ)
Доля всех складских затрат в цене товара
.2
Коэффициент эффективности использования трудовых ресурсов склада
нет
(ФОТ ТСХ) / (Товарооборот ТСХ)
Доля фонда оплаты труда ТСХ в цене товара
.3
Коэффициент эффективности аренды склада
нет
(Аренда ТСХ) / (Товарооборот ТСХ)
Доля затрат на аренду ТСХ в цене товара
.4
Оборачиваемость товара
день
Обдн=ТЗср*Кдн / (товарооборот ТСХ)
Средний товарный запас (складской остаток в руб) умножить на количество рабочих дней за период, делить на товарооборот
.5
Пропускная способность склада Товарооборот ТСХ за период
тыс руб
ТО
Период анализа от 1 мес
.6
Пропускная способность склада Грузоооборот ТСХ за период
м3
ГО
Период анализа от 1 мес
.7
Товарный запас
тыс руб
ТЗср
Период анализа от 1 мес
.8
Товарный запас
м3
ТЗср
Период анализа от 1 мес
.9
Коэффициент использования общего складского объёма
нет
К исп об=ТЗср / Vобщ
Отношение среднего товарного запаса к общему объёму склада
.10
Коэффициент использования полезного складского объёма
нет
К исп об=ТЗср / Vп
Полезный объём это объём всех стеллажей склада
.11
Коэффициент использования объёма грузооборота
нет
К исп го=ГО / Vп
отношениегрузооборота в м3 к полезному объёму склада
.12
Коэффициент использования площади склада
нет
К и.п.= Sп / Sобщ
Отношение полезной площади (занятой под хранение) к общей площади склада
.13
Производительность труда
м3 / чел
ПТ=ГО/Ксотр
Отношение грузооборота склада в м3 к общему количеству сотрудников склада
.14
Производительность труда
шт тов/ чел
ПТ=ГО/Ксотр
Отношение грузооборота склада в шт товара к общему количеству сотрудников склада
.15
Производительность труда
шт зак / чел
ПТ=К зак/Ксотр
Отношение количества собранных заказов за период к общему количеству сотрудников склада
.16
Количество собранных заказов за период
шт
К зак
Период анализа от 1 мес
.17
Количество строк собранных заказов за период
шт
К строк
Количество сторок собранных заказов
.18
Количество шт товара собранных заказов за период
шт
К шт тов
Количество штук товара собранных заказов
.19
Производительность труда по сборке заказов в день
Зак/день
ПТ=Кзак/К дн
Количество собранных за период заказов делённое на количество дней в периоде
.20
Производительность труда по сборке строк заказов в день
Строк Зак/день
ПТ=Кстр зак/К дн
Количество собранных за период строк заказов делённое на количество дней в периоде
.21
Уровень претензий клиентов
нет
У п.к.=Какт / К зак
Количество Актов претензий клиентов относительно количества заказов за период.
.22
Уровень возвратов товара
нет
У в.т.=ГОвозвр / ГОотгр
Количество возвращённого товара в шт относительно количества отгруженного товара за период
.23
Уровень отказов товара
нет
У в.т.=К стр вычерк / К стр отгр
Количество строк вычеркнутых из заказа к общему количеству строк в отгруженных заказах
.24
Уровень качества комплектации заказов
нет
У к.к.=К зак ошиб / К зак
Количество заказов с ошибками относительно общего количества заказов. Выявляется на контроле.
.25
Уровень точности учёта товарных остатков
нет
У т.у.=К стр откл / К стр учёт
В результате инвентаризации выявляются отклонения. Количество артикулов с отклонениями по инвентаризации к общему количеству строк артикулов. Пересорт, недостача.
.26
Коэффициент товарных потерь. Уровень недостачи при инвентаризации
нет
У недост.=СУМ недост / ТЗ
Сумма недостачи при инвентаризации относительно стоимости инвентаризируемого товарного запаса
Разработал Н.Б.Лобанов
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