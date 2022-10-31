Николай Лобанов: «Поговорим о вашем складе». Как описать складские бизнес-процессы?

Что такое оптимизация склада? Зачем нужна оптимизация склада?

Оптимизация склада нужна для: 1. Снижения складских издержек. Оптимизация затрат – это не минимизация, а поиск «золотой середины» в затратах для обеспечения работы склада с заданным уровнем качества и производительности труда. 2. Повышения «уровня сервиса» склада. Сейчас уровень обслуживания клиентов является основным конкурентным преимуществом компаний. 3. Повышения производительности труда. Очень часто склад становится «узким местом» в компании, не позволяющим увеличивать объёмы продаж. 4. Автоматизации склада с помощью WMS. Любой WMS нужен алгоритм для её настройки и доработки. Нужно чётко понимать, что WMS - это только программный инструмент, которым необходимо научиться пользоваться. Если автоматизировать «бардак», то получится «автоматизированный бардак», который только усугубит ваши проблемы на складе, если складские бизнес-процессы предварительно не оптимизировать. Перед внедрением любой WMS нужно разработать оптимальный алгоритм работы склада в виде логистической бизнес-модели, логично описанных складских бизнес-процессов.

Склад находится в середине цепочки поставок и является её частью

Цепочку поставок принято представлять в виде последовательно объединённых бизнес-процессов, которые по сути являются звеньями цепочки поставок. Поэтому нужно для оптимизации склада провести непростую работу по описанию бизнес-процессов и операций вашего склада, создав таким образом «Модель склада». В данной работе используется концепция «цепочки поставок», частью которой является теория «узких мест» Голдрата или «слабого звена цепи». (Рецепт доктора Голдратта. О теории ограничений Элияху Голдратта (Theory of constraints; TOC) Краткая суть данной методологии в том, что вся работа компании представляется в виде бизнес-процессов и операций - «звеньев единой цепи». При этом склад является средней частью этой «цепи», представленной несколькими звеньями. В идеале «цепь поставок» должна быть «равнопрочной», тогда ресурсы, потребные для неё считаются оптимальными, с точки зрения издержек. Логистическая цепочка поставок начинается с процесса «планирования», а заканчивается процессом «сервисного обслуживания клиента». Таким образом, оптимальная работа склада и его параметры всецело зависят от смежных звеньев цепи поставок – процессов закупки и продажи товара. Все логистические процессы цепи должны быть чётко увязаны, скоординированы, синхронизированы, регламентированы и нормированы. Как известно «цепь» рвётся по «слабому звену». В теории «потоков» - «затор» возникает в «узком месте» потока. Задача логистики сделать цепь равномерной и равнопрочной, т.е. «ширину потока товародвижения» адекватным величине процесса и скорости его прохождения. Но эта задача не является тривиальной, так как решается только при анализе и расчёте всей цепи в комплексе по заданным параметрам её прочности. Таким образом, изолированный расчёт одного звена или группы звеньев вносит «неопределённость» в ответе на вопрос: Какие параметры для данного звена являются оптимальными и достаточными, чтобы не быть «слабым звеном» или звеном с излишней прочностью. Вывод: расчёт и анализ складского комплекса (СК) необходимо производить только в совокупности с работой смежных подразделений – поставками, продажами, сервисом, транспортом и т.д. Также в методологии логистической оптимизации склада широко используется Правило Паретто. Иногда это Правило называют Закон 80/20. На базе Правила Паретто 80/20 строится целая отрасль математического анализа так называемый АВС –анализ, в основе которого лежит разделение объекта анализа на три группы по степени их важности и эффективности по определённому критерию. В складской логистике методика 80/20 и АВС являются аксиомами, так как очень хорошо работают в практическом применении. Примеров много: 20% товаров имеют 80% товарного запаса. 20% операций имеют 80% трудоёмкости складской грузо переработки 20% клиентов приносят 80% оборота компании На основе АВС анализа по критерию «количество обращений к товару» строится Стратегия размещения товара по адресным ячейкам склада. Вывод: оптимизацию складской логистики необходимо проводить, используя разделение товаров, контрагентов на классификационные группы по АВС, с целью оптимального распределения ресурсов и издержек. Чтобы оптимизировать склад нужно оптимизировать каждое «звено» в складской логистической цепи поставок, т.е. необходима оптимизация каждого бизнес-процесса, каждой операции до уровня «действий» каждого сотрудника склада. Но оптимизировать бизнес-процессы без их описания невозможно!

Поговорим о том, как описать складские бизнес-процессы

Не важно как вы опишете свои бизнес-процессы, какую методологию или стандарт: IDEF, ARIS будете использовать, в какой программе будет ваше описание: word, excel, visio. Важно, чтобы бизнес-процессы были описаны логично «сверху-вниз» и это описание было понятно всем, включая грузчиков склада. Прежде всего, нужно определиться с основными понятиями и методологиями в описании бизнес-процессов. Международный стандарт ИСО 9000:2000 определяет процесс как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы и выходы. Бизнес-процессы – наборы операций, которые, взятые вместе, создают результат, имеющий ценность для потребителя. В своей практике я предлагаю использовать следующие понятия: Операция – это набор элементарных действий, выполняемых одним исполнителем.

Как определить на складе бизнес-процесс (БП), операцию, действие?

Бизнес-процесс выполняется несколькими исполнителями, а операция одним. Бизнес-модель — это описание предприятия как сложной системы с заданной точностью. Моделирование нужно делать «as is» и «as to be» («как есть» и «как надо»). Основные сценарии использования бизнес-модели при переходе от ситуации существующей к ситуации перспективной. Цель описания и формализации бизнес-процессов на складе – это переход с административной системы управления людьми, которая зависит от «человеческого фактора», на более качественно совершенную, «прозрачную» систему управления процессами. Формализованная система управления БП позволяет почти полностью автоматизировать работу склада. Описанная система управления БП склада является алгоритмом для внедрения системы управления складом класса WMS. Автоматизация склада позволяет значительно снизить складские издержки, увеличить производительность труда, стабильность и качество работы склада.

Как не надо делать!

Многие компании пытаются описать свои бизнес-процессы «снизу-вверх», что с моей точки зрения, является грубой ошибкой и потерей времени на бесполезную работу. На складе это выглядит примерно так при описании процессов «как есть»: Директор по логистике или другое руководство, чтобы себя не утруждать, даёт указание сотрудникам склада самим написать должностные инструкции для себя, основываясь на выполняемой ими работе. Сотрудники склада пишут конечно «как могут», создавая шедевры творчества, приписывая себе для значимости большое количество не существующих функций и операций. Мало того, что верить написанным сотрудниками инструкциям категорически нельзя, их практически невозможно увязать между собой, так как оказывается, что одну и ту же функцию выполняют несколько сотрудников. Кто исполняет операцию на самом деле понять по таким инструкциям невозможно. Но директор по логистике может пойти дальше в этом «сизифовом труде» - он может попытаться разработать регламенты работы склада на основе этих самописных инструкций. В результате получаются не регламенты, а «лоскутное одеяло с большими дырами», которые в принципе невозможно никак оптимизировать, не пригодные для практического использования. В результате на складе формально описание работы есть, но оно пылится на полке, а склад работает как придётся, как исторически сложилось, в меру квалификации и знаний своих сотрудников, каждый из которых, основываясь на своём предыдущем опыте работы в других компаниях, понимает складские технологии по своему, выполняя складские операции так, как считает правильным. Это пример классической схемы неэффективной работы: «лебедь, рак и щука», когда «воз и ныне там»! Оптимальной такую работу не назовёшь, а от такого описания складских процессов больше вреда, чем пользы.

Как надо делать!