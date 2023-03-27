Гренландия, открытая и заброшенная

Александр Иванов.

Остатки поселений викингов XIV века

Семейка, из которой происходил Эрик Рыжий, была беспокойной – его отца изгнали из Норвегии за убийство, и он, вместе со всей своей семьей, переехал в Исландию, которая как раз в то время довольно бурно заселялась.

В Норвегии буйствовал Харальд Прекрасноволосый (до победы над своими врагами носивший прозвище «Косматый», но победа, видимо, сделала его краше), который в итоге объединил страну под своим началом (и даже дал ей её нынешнее имя), его враги да и просто те, кто не желал пропасть в мясорубке гражданской войны, массово эмигрировали, и – хорошим местом, с точки зрения наличия свободной земли, являлась недавно освоенная викингами Исландия.

Однако дурная наследственность не дала усидеть в Исландии Эрику Рыжему – за двойное убийство его приговорили к изгнанию.

Таким представлял Эрика Торвальдсена, известного как Эрик Рыжий, рисовальщик XV века

Эрик решил поискать счастья в тех землях, которые были видны с горных вершин Исландии в хорошую погоду (280 км) и где, по слухам, побывал уже некий Гунбёрн, и, погрузив на корабль свою семью, слуг и скот, он отправился на запад.

Плавание 982 года оказалось успешным – нашлась хорошая бухта на южной оконечности острова (в районе современного поселка Какорток).

За годы своего пребывания на острове Эрик не встречал людей, хотя пускался в довольно продолжительные плавания вдоль его берегов.

При всей скудности местной флоры нашлось, чем прокормить скот (особенно удачно прижились овцы), вода была богата рыбой, но для освоения острова нужны были рабочие руки.

Вернувшись, по окончанию срока ссылки, в Исландию, Эрик стал агитировать других исландцев переселиться на новые земли, которые он назвал Гренландией – зеленой страной.

Викинги перевозят свое имущество

До сих пор ученые спорят, действительно ли Эрик Рыжий какую-то зелень, приставая к острову (ссылаясь на максимально мягкий климат в истории в Х веке) или «Зеленая страна» – это «тонкий маркетинговый ход», призванный навербовать побольше переселенцев, но, так или иначе, рекламная компания завершилась успешно: в 986 году 30 кораблей исландцев отправились в Гренландию.

До конечной точки добрались только 14 кораблей и 350 пассажиров: остальные пропали в пути или повернули назад.

Были основаны две колонии: одна – на южной оконечности острова, вторая – в его западной части, в районе современного Нуука, столицы Гренландии.

Южная часть Гренландии находится на широте Санкт-Петербурга, Нуук – южнее Рейкьявика, но тепла Гольфстрима Гренландии не достает, а вот ледяное дыхание Лабрадора ощущается там в избытке.

В итоге существование колоний сильно зависело от Исландии и Норвегии, откуда периодически поступало продовольствие, ремесленные изделия, в первую очередь из металла, древесина и зерно.

Морж, клык которого обеспечивал существование гренландских поселений почти 400 лет

К счастью, гренландцы нашли свое место в мировом товарообороте – в плаваниях к их берегам был большой экономический смысл: в те годы в Европе в большой цене была слоновая кость, поставки которой прекратились вовсе после крестовых походов, и ее дефицит удачно покрывался добычей гренландцами моржового бивня.

Немногочисленное население острова (в момент своего наивысшего процветания в обеих колониях насчитывалось 5 тысяч человек) вполне могло выживать на условиях такого обмена.

Корабли купцов приносили не только товары, но и – христианство (население острова крестил один из сыновей Эрика), но и – «черную смерть», страшную эпидемию, выкосившую половину Европы и – половину Гренландии тоже.

Сохранились свидетельства того, что и сами гренландцы не жили только лишь ожиданиями кораблей с исторической родины – именно оттуда они, в поисках строевого леса, совершали свои плавания в Америку.

Драккар викингов у берегов Гренландии

В том, что существенная часть леса доставлялась с берегов Ньюфаундленда («Маркланда»), большинство исследователей не сомневается.

Ими была открыта страна Винланд – виноградная страна (восточное побережье Северной Америки). Один из последователей Эрика даже пробовал основать там колонию, но немногочисленные скандинавы вступили в конфликт с местными жителями («скрелингами») и вернулись сначала в Маркланд, а затем и на Гренландию.

Примерно к концу XIII века относится первое знакомство поселенцев с иннуитами – племенами эскимосско-алеутской группы, которые, видимо, перекочевали на остров с севера американского континента.

Сближения культур не произошло: иннуиты не переняли ничего у европейцев, а те, в свою очередь, не пытались научиться пользоваться каяками и гарпуном или иннуитским способам охоты на китов.

Иннуиты, начало ХХ века

Более того, известно о частых вооруженных столкновениях соседей.

Поселения на Гренландии полностью исчезли около 1500 года. В XVIII веке высадившиеся на острове датчане нашли там только кладбища и развалины жилищ.

Их исчезновение – загадка, о разгадке которой ученые спорят до сих пор.

Среди различных гипотез – уничтожение поселенцев иннуитами, массовая эпидемия и даже отказ от употребления рыбы, обусловленный какими-то мистическими соображениями (археологи не находят рыбу в остатках пищи), резкое похолодание, которому жители не смогли противостоять, и даже (как гипотеза) военная экспедиция то ли испанцев, то ли португальцев...

Возможно, что-то из этого и в самом деле сказалось.

Пока в факты занесем то, что, по данным исследований захоронений, жители страдали от нехватки витаминов, у всех обнаружены признаки рахита и цинги, средний рост европейского колониста в XIV веке был 150 см у мужчин и 140 см у женщин.

Однозначно то, что, начиная с XIII века, европейские корабли все реже и реже стали заходить в гренландские фьорды – транссахарская торговля, сложившаяся к этому времени, вернула слоновую кость в обиход европейских дворов, и нужна в моржовой кости, на которой строилось благополучие поселенцев, неуклонно уменьшалась, пока не исчезла вовсе.

Торговый маршрут в Гренландию пресекся, как полагают сейчас, в течении XIV века, а с 1408 года не существует никаких сведений о жизни гренландских колоний.

Поселение викинга в Гренландии XIII века, современная реконструкция

Выполним свою миссию в мировом торговом обмене они тихо исчезли с карт и из людской памяти.