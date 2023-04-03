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Александр Иванов
Общество

Точка на карте страны или удивительная история одного городка

Как жили небольшие села и городки, как они находили свою уникальность и как выживали в трудные времена. В чем-то это схоже с выживанием МСП сегодня.

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Точка на карте страны или удивительная история одного городка
Вид на село Кимра, 1772 год. Как видите, уже тогда вполне себе солидное село было, не каждый город был так богат домами и церквями, да и жизнь у берегов кипит.

Скота в средней полосе России не хватало, а большие города, вроде Петербурга, Москвы или Твери, испытывали в мясе постоянную нужду. Выращивали скотину в заволжских степях и перегоняли в города (холодильников не было, дорога длинная, мясо сохранить не удалось бы, поэтому доставляли живой скот на городские скотобойни).

Лежал маршрут гуртовщиков вдоль берегов Волги.

Ну а где гонят гурты – там неизбежен падеж скота.

А с дохлой скотины что взять, кроме шкуры?

То ест где-то на пути движения гуртов неизбежно должно было возникнуть какое-то кожевенное производство.

Оно и возникло – в селе Кимра, под Тверью.

Перегон скота

Сельцо получило устойчивую славу обувного центра России как минимум с 60-х г.г. XVII века.

А во время войн с Наполеоном граф Литте передал кимрскому купцу Столярову солидный заказ на пошив сапог для армии. Этот заказ не был первым госзаказом в истории села (известно, что местные оброчные крестьяне делали обувь, седла и кожаные мундиры для армии как минимум с 1708 года), но такого масштаба заказов село еще не знало. Заняты в изготовлении были все «наличные силы» – не только Столяров и его работники, но и все ремесленники в окрестных селах.

Справились – и справились настолько хорошо, что после победы с Наполеоном царь дарит селу батарею пушек (?!), из которых на потеху публике палили по праздникам вплоть до революции.

Пушек, подаренных Кимре в ознаменование победы над Наполеоном, в Кимрах давно уже нет и куда они пропали в годы советской власти – неведомо, зато появился памятник сапожнику. Неизвестному сапожнику.

Дела у крестьян идут хорошо, и в 1845 году они решаются на выкуп себя и земель из крепостной зависимости. Тогдашняя владелица села управляет им через казну (своего рода траст тех времен), и жители Кимр договариваются (через казну же) о выкупе из крепости за фантастические тогда 485 тысяч рублей с рассрочкой на 37 лет под 6% годовых.

В 1871 году в Кимре открыт «Сельский общественный и братьев Мошкиных банк» – событие для сельской России не просто неординарное, а диковенное.

В конце XIX века местное купечество «пробивает» строительство из Москвы до Кимр железной дороги – так в 1900-1902 появляется, непонятная для многих москвичей сегодня, их стараниями возведенная Савёловская ветка, заканчивающаяся как раз у Кимр, в селе Савёлово.

В 1907 году именно здесь потомки все того же Столярова строят первую в стране фабрику, названную «Якорь», по механическому производству обуви.

Фабрика промышленника Столярова в Кимрах, ныне – жилой дом

В 1912 году в производстве обуви в самом Кимре и окрестных селах было задействовано 40 тысяч человек, в производство достигло 7 млн. пар в год (при производстве в России в 60 млн. пар).

Село Кимра к тому времени уже превосходило по числу жителей все уездные города Тверской губернии.

Ну а там, где люди селятся и жизнь кипит, неизбежны и новые дела и работы.

В конце XIX века село становится одним из самых крупных на Волге центров по продаже хлеба, сюда же съезжаются покупатели льна, которым славилась Тверская губерния.

Пристань в Кимре, начало прошлого века

Речной порт становится двигателем торговли – благо, железная дорога на Москву под рукой.

В Савёлово появляется ремонтный завод, обслуживающий не только «свою» железную дорогу, но и все ветви узкоколеек, образовавшиеся при строительстве пути.

Село – все еще не город – процветает. Архитектура модного в ту пору модерна царствует – и это не только купеческие особняки, но и общественные здания – две школы и четыре училища, гостиный двор, два банка, казначейство, соборы, богадельня и ночлежные дома для бедных, пожарное депо.

Удивительный русский деревянный модерн. Кажется, единственное отреставрированное здание этого стиля в Кимрах – дом купца Лужина

Работает (что не в каждом российском городе даже сегодня, не говоря уже о селах) водопровод и канализация.

Но наступает 1917-й со всеми известным нам последствиями.

Революцию кимряки защищать отчаянно не хотят. В 1918 на призыв отправится добровольно на фронт против белых откликается только 9 человек (из 26-тысячного города) – руководитель партячейки, военком, начальник милиции и т.п.

В Кимрах (в 17-м году получившим, наконец, статус города и множественное число в названии), которые война с ее разрушениями и массовыми убийствами обходит стороной, приходит другая беда – национализация.

Понятно, что фабрика «Якорь», как самое крупное производство в городе, попадает под удар первой. В 1925 году окрестные кустари (объединенные ранее в одну из старейших в стране коопераций) согнаны на работу в другое предприятие – фабрику имени Максима Горького.

Фабрика Красная Звезда. Привычные нам заверения в лояльности текущей власти.

Производство на «Якоре» (поменявшем название, в духе времени, на «Красную Звезду») пробуют наладить, однако для запуска оборудования не хватает инженерных кадров. Наконец фабрика начинает работать.

В конце 20-х – начале 30-х фабрику переоборудуют, закупая для нее оборудование за границей.

В 30-е г.г. кимрское революционное начальство с гордостью рапортует о выпуске 420 тысяч пар обуви в год.

Это, понятно, несколько меньше дореволюционных 7 миллионов, да и на качество сыпятся жалобы от РККА (пушек уже никто не дарит), но парадные рапорты тех лет построены именно в таком, характерном для того времени стиле – мол, мы – не то, что проклятые капиталисты...

Годы НЭПа несколько оживляют город – часть украшающих город особняков в стиле «модерн» относятся именно к этому времени – но жестоко поплатились все те, кто поверил, что «это всерьез и надолго». В конце 20-х – начале 30-х г.г. нэпманы уже «выжжены каленым железом», кооператоры, кустари и торговцы согнаны в образцовые социалистические предприятия.

Бывшим владельцам честных аптек, ателье, ресторанов и магазинов щедро предложено возглавить отобранные у них производства – но и эта «отрыжка НЭПа» повсеместно исправлена в 32-33 г.г., и бывшие нэпманы заменены на проверенные пролетарские кадры.

Магазин времен НЭПа. Изобилие и порядок.

Из 27 кафе и ресторанов, существовавших в городе во времена НЭПа, в итоге в послевоенный период работают уже только 3 рабочих столовых.

Объединение кустарей, в том числе и живущих в пригородах и окрестных селах, в заводы и фабрики, стимулируют приток рабочих. Жилья не хватает, мощности водопровода и канализации – тоже. Проблемы с водопроводом решаются в 20-х вводом новых мощностей, проблемы канализации решаются до сих пор.

Понятно, что торговые операции давно запрещены, речной порт постепенно приходит в упадок.

Из Савёловского ремонтного завода пробуют сделать «флагмана индустрии», но востребованность самой дороги до Москвы и промышленных ответвлений падает, и в 60-е г.г. завод преобразуют в машиностроительный.

Гигантские вложения и госзаказы стимулируют развитие нового многоэтажного микрорайона, но само предприятие рушится вместе с Госпланом – производимое не находит естественного спроса.

Дом купца Теплова. В нем долгие годы был музей, потом он был передан под «разумное жилье», сейчас выглядит вот так

Бывшие купеческие особняки делят на «разумное жилье», вселяя в них семьи нуждающихся и превращая их в коммуналки.

Централизованное финансирование (Кимры, как и вся провинция, финансируется по остаточному принципу, денег хватает только на латание дыр) добивает город, особенно в наши дни.

Уникальные особняки в стиле модерн стоят в полуразрушенном, а то и разрушенном состоянии, сам город, как и большинство городов России, напоминает место, пережившее страшную массированную бомбардировку.

Тихая, но очень последовательно ведущаяся война, объявленная властью производству и малому бизнесу страны, наверное, окончательно добьет город в весьма недалеком будущем.

Не придумал для этого фото подписи. Просто картинка. Просто жизнь.

P.S. Почему именно Кимры? Честно говоря, сам не знаю. В Кимрах , где даже изуродованные старинные особнячки прекрасны, мне сучилось быть лет десять назад, я был впечатлен размахом кладбища и кладбищенского дела и гигантской свалкой (с которой, говорят, то ли справились уже, то ли вот-вот справятся).

Но можно взять любой другой город России – и мы увидим то же самое: прекрасная история, предпринимательский гений и размах, жертвование и благотворительность, поступательное движение в развитии цивилизационных благ, затем – полное огосударствлевование, насильственный патернализм, «всем поровну», «торжество социальной справедливости» и уже в наше время – всё то же самое плюс полное обнищание приводит к полной деградации городской среди и самих горожан.

Александр Иванов

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Александр Иванов

Комментарии

1
  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 1 час назад

    Пётр ПустотаАссенизатор

    зато стабильность и мирное небо

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