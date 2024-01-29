s.ivanova_
Логотип s.ivanova_
s.ivanova_
Ведение бизнеса

«Тренд отмены» на рынке консалтинга. Как специалистам преодолеть кризис

После ухода из страны крупных иностранных компаний бизнес в сфере консалтинга столкнулся со множеством проблем: крупные компании выделяют меньше средств на внешних консультантов и уже готовы «отменить» их. Как создать новую ценность для услуг и как искусственный интеллект поможет выйти из кризиса.
24 9
«Тренд отмены» на рынке консалтинга. Как специалистам преодолеть кризис

25 января 2024 года в Москве прошла конференция «Бизнес-квадрат современного консалтинга: модели, тендеры, рейтинги, digital», которая посвящена актуальным проблемам бизнеса в области консультаций, а также возможным путям их решения. Эксперты поделились ценными знаниями о том, как организовать бизнес (бизнес-моделирование), развивать позиционирование (рейтинги), продавать (тендеры) и как коммуницировать (digital). «Клерк» стал информационным партнером события.

Как изменились позиции и задачи консалтинговых компаний в 2024 году?

В 2023 году начался «тренд отмены» консультантов. Все больше крупных компаний стали на базе своего предприятия организовывать штат корпоративных специалистов и юристов. Они берут на себя работу, за которой раньше бизнес приходит к внешним консультантам.

В последние 2-3 года активно растут инхаус-департаменты, причем некоторые подразделения настолько развиваются, что начинают самостоятельно выходить на рынок и забирать заказы у консалтинговых фирм.

После ухода из страны крупных иностранных компаний консалтинг потерял клиентов: количество услуг уменьшалось, их стоимость падала. Поэтому крупнейшим игрокам рынка пришлось изменить подходы и искать новые точки роста.

Заместитель генерального директора АО «Реестр-Консалтинг» Людмила Новокрещенова сделала упор на те услуги, которые сложно получить без привлеченных юристов и экспертов из-за отсутствия собственной квалификации, опыта, а также из-за сжатых сроков, выделенных на решение проблем.

В первую очередь мы занялись вопросами, связанными с ограничением финансовых операций, и сделками с лицами из недружественным государств. Например, перевод активов, переезды компаний, ликвидации, открытие новых офисов, получение разрешения правкомиссии, валютное регулирование, — рассказала Людмила Новокрещенова.

Также она поделилась успешным проектом, когда владелец бизнеса-резидент недружественной страны захотел исключить санкционные риски и передать управление менеджменту компании, но при этом получать доход от стабильного бизнеса в России и сохранить право влиять на решения.

Консультантам удалось разработать схему с применением документов эксроу. Условия сделки устроили всех участников, а собственник проживает за границей, получает дивиденды и наблюдает за развитием своего дела. В случае ухудшения финансовых показателей он сможет вмешаться в управление и вернуть контроль.

Внешние консультанты помогают сделать проекты быстрее и дешевле. Они позволяют предпринимателям разделить ответственность со специалистами, — заявила Людмила Новокрещенова.

Сейчас все меньше клиентов готовы платить внешним консультантам «почасовку», потому что неизвестно, что в итоге бизнес получит от этого сотрудничества. Оплата смещается в сторону фиксированной: за проект, за услугу и за конкретный результат.

Руководитель Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев советует консалтинговому бизнесу определиться, что именно он предлагает, за какую сумму и в какие сроки, а также продумать значимость и полезность своего предложения.

Например, в своей компании эксперт запустил системную услугу по защите бизнеса от уголовного преследования. В нее входит обучение всех сотрудников клиента основам первой правовой помощи, способам защиты, взаимодействиям с правоохранительными органами, введению режима коммерческой тайны, удаленному хранению информации, адвокатскому аудиту деятельности на предмет уголовных рисков.

Как победить «тренд отмены» и сохранить культуру потребления консалтинговых услуг?

Устойчивым спросом пользуются услуги по созданию акционерных обществ «под ключ» и по преобразованию ООО в АО, причем в разных формах: выделение, разделение, слияние.

Есть мода на комбинирование различных практик в рамках одного консалтингового бизнеса. Но здесь важно соблюдать баланс. Допустим, юридическая практика и детективное бюро или психологическая помощь сочетаются не самым лучшим образом. А вот направления юридического и экономического консалтинга могут успешно сосуществовать в одной компании.

Тенденция на объединение практик возникла не только из-за того, что юридический рынок активно развивается, но и по причине закрытия многих предприятий. Сейчас в Москве освободилось сотни квалифицированных специалистов.

Несмотря на нашу самобытность, необходимо продолжать соблюдать требования и стандарты, которые задали компании из стран с развитой экономикой. Они дольше на рынке и лучше знают, что необходимо бизнесу от консультантов, — сказал Андрей Князев.

Чтобы получить конкурентное преимущество, нужно регулярно пересматривать бизнес-модель. За последние несколько лет мир сильно изменился и важно использовать в работе инновационные механизмы.

Генеративный искусственный интеллект будет отправной точкой для революционных изменений, считает Александр Горный — бывший директор по стратегии в Mail.Ru Group (VK), сооснователь AiAcademy, автор блога «Стартап дня».

Сейчас кажется нереальным, что компьютер с нуля сможет написать обращение в суд лучше человека. Но нейросети учатся, и тот, кто сделает вокруг этого бизнес, будет суперуспешным. Его новая бизнес-модель захватит рынок, — сказал Александр Горный.

Пока что полностью автоматизированного консалтинга не существует. Есть небольшие приложения, которые помогают решить узкие задачи. Например, найти подходящие кейсы из судебной практики или проверить документ на соответствие политике компании. Через несколько лет подобные программы будут использовать повсеместно, но еще не поздно прийти на этот рынок первым.

Начать дискуссию

Уклонение от уплаты налогов

Силовики нашли продавцов «бумажного» НДС в Telegram

Налоговых консультантов подозревают в продаже «бумажных» НДС через мессенджер Telegram. Размер ущерба составил 9 млрд рублей. Офисы и жилье предпринимателей обыскивают.

1
Социальный вычет

Для социального вычета по НДФЛ через работодателя нужно новое заявление, которое пока не утвердили

Социальный налоговый вычет по расходам на лечение обучение фитнес можно получить как по декларации 3-НДФЛ, так и через работодателя. Чтобы оформить его через работодателя, нужно подать в ФНС заявление. Форма заявления будет новая.

14
Логотип it-otdel-org
it-otdel-org

Как настроить 1С УТ, чтобы пользователи видели только свои документы и справочники

Из это статьи вы узнаете как настроить в программе 1С права на основе технологии, которая заложена в библиотеке стандартных подсистем.

Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»
11
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Сталкивался ли кто-то с обязательным профилактическим визитом от ФНС?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с обязательным профилактическим визитом от ФНС?

2
1
Логотип nlukina
nlukina
Трудовое право

Сотрудники слишком часто ходят на перекур. Как это пресечь и никого не демотивировать

Частые перекуры — боль руководителей. Эффективность работы из-за постоянной беготни на улицу снижается — темпы замедляются, сотрудники пропускают важные звонки на рабочий телефон или в чатах. Расскажем, можно ли запретить перекуры и как контролировать время, которое сотрудники тратят на такие перерывы. Ловите формулировки, которые не демотивируют персонал.

Сотрудники слишком часто ходят на перекур. Как это пресечь и никого не демотивировать
10
25
Отчетность в СФР

🔥 При пролонгации трудового договора надо сдавать корректировочный отчет ЕФС-1

Теперь в форме ЕФС-1 (аналог СЗВ-ТД) надо указывать код для срочного и бессрочного трудового договора. Если срок договора меняется, СФР предлагает не сдавать новый отчет с новым кодом, а исправлять старый отчет.

3
89
Транспортный налог

Когда сдавать уведомление на транспортный налог

На транспортный налог надо сдавать уведомления по ЕНП не только на авансы, но и на годовой налог.

112

Записи вебинаров

723
Новые видео от экспертов каждый день
2-НДФЛ

Когда сведения о ваших доходах за 2023 год появятся в личном кабинете

В ФНС поступают жалобы от налогоплательщиков о том, что в личном кабинете нет данных о доходах за 2023 год.

198
Логотип s.ivanova_
s.ivanova_
Ведение бизнеса

«Тренд отмены» на рынке консалтинга. Как специалистам преодолеть кризис

После ухода из страны крупных иностранных компаний бизнес в сфере консалтинга столкнулся со множеством проблем: крупные компании выделяют меньше средств на внешних консультантов и уже готовы «отменить» их. Как создать новую ценность для услуг и как искусственный интеллект поможет выйти из кризиса.

«Тренд отмены» на рынке консалтинга. Как специалистам преодолеть кризис
24
Зарплата

Какие требования к оплате труда будут в 2024 году: МРОТ, доплаты, премии, разъяснения Конституционного Суда

На IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» эксперт Воробьева Елена расскажет все о требованиях к оплате труда в 2024 году с учетом разъяснений Конституционного Суда.

175
Логотип ОneТwoТrip для бизнеса
ОneТwoТrip для бизнеса
Подотчет, командировки

Командировка на личном автомобиле. Как оформить и отчитаться

В соответствии с ТК, работодатель обязан возместить сотруднику расходы, связанные с деловой поездкой, в том числе затраты на проезд к месту командировки и обратно.

Командировка на личном автомобиле. Как оформить и отчитаться
62
Регулирование аудиторской деятельности

Казначейство хочет получить доступ к результатам аудиторских проверок

Деятельность аудиторских компаний будет находиться под постоянным мониторингом казначейства. Это снизит нагрузку с участников рынка, но увеличит риски привлечения к ответственности.

67
Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
ФСБУ Аренда

В каких случаях при учете аренды по ФСБУ 25/2018 нужно применять МСФО

Новые ФСБУ не просто приблизили учет к международной практике, но иногда напрямую требуют применять МСФО. Коснулось это и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Рассказываем как быть в таких случаях.

В каких случаях при учете аренды по ФСБУ 25/2018 нужно применять МСФО
60
ЕНП (единый налоговый платеж)

Не забудьте сегодня уплатить налоги

Ежемесячно 28 число – срок уплаты налогов. В этом месяце 28 число – выходной день, поэтому уплатить налоги надо до 29.01.

147
Ипотека

Банки получили дополнительные лимиты по льготной ипотеке на 2,3 трлн рублей

Кредитные организации продолжат выдавать льготные жилищные кредиты и получать возмещение от государства.

80
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Проверка контрагентов

Как проверить контрагента? 5 важных этапов

Чтобы уменьшить бизнес-риски, предпринимателям необходимо проводить глубокую проверку контрагентов. В России существуют законодательные механизмы, которые позволяют найти основную информацию об интересующей компании.

Как проверить контрагента? 5 важных этапов
54
Логотип VikaV2193
VikaV2193
Бухгалтеры

Что ест бухгалтер. Лучший торт — это колбаса

Пост о мясных блюдах. Какое место занимают мясные блюда в бухгалтерии?

Что ест бухгалтер. Лучший торт — это колбаса
60
371
Логотип СберРешения
СберРешения
Высоковалифицированные специалисты

Изменения в правовом положении высококвалифицированных иностранных граждан в России

Об изменениях в правовом положении высококвалифицированных иностранных граждан в России и новых требованиях расскажем на бесплатном вебинаре СберРешений.

Изменения в правовом положении высококвалифицированных иностранных граждан в России
57
Вебинары для бухгалтеров

🎓Вебинар. ПБУ 18/02 в 2023-2024 году: проверяем разницы. 12 февраля в 15:00 мск!

Различий между бухгалтерской и налоговой прибылью очень много. На вебинаре разберемся с практическими вопросами применения ПБУ 18/02.

198
Логотип bugrushevadvokat
bugrushevadvokat
Дробление бизнеса

Убыточность — показатель дробления? Как возможно перевернуть обвинение

Убыточность организации по мнению инспекторов является доказательством дробления при ведении бизнеса группой компаний.

1
47