После ухода из страны крупных иностранных компаний бизнес в сфере консалтинга столкнулся со множеством проблем: крупные компании выделяют меньше средств на внешних консультантов и уже готовы «отменить» их. Как создать новую ценность для услуг и как искусственный интеллект поможет выйти из кризиса.

25 января 2024 года в Москве прошла конференция «Бизнес-квадрат современного консалтинга: модели, тендеры, рейтинги, digital», которая посвящена актуальным проблемам бизнеса в области консультаций, а также возможным путям их решения. Эксперты поделились ценными знаниями о том, как организовать бизнес (бизнес-моделирование), развивать позиционирование (рейтинги), продавать (тендеры) и как коммуницировать (digital). «Клерк» стал информационным партнером события.

Как изменились позиции и задачи консалтинговых компаний в 2024 году?

В 2023 году начался «тренд отмены» консультантов. Все больше крупных компаний стали на базе своего предприятия организовывать штат корпоративных специалистов и юристов. Они берут на себя работу, за которой раньше бизнес приходит к внешним консультантам.

В последние 2-3 года активно растут инхаус-департаменты, причем некоторые подразделения настолько развиваются, что начинают самостоятельно выходить на рынок и забирать заказы у консалтинговых фирм.

После ухода из страны крупных иностранных компаний консалтинг потерял клиентов: количество услуг уменьшалось, их стоимость падала. Поэтому крупнейшим игрокам рынка пришлось изменить подходы и искать новые точки роста.

Заместитель генерального директора АО «Реестр-Консалтинг» Людмила Новокрещенова сделала упор на те услуги, которые сложно получить без привлеченных юристов и экспертов из-за отсутствия собственной квалификации, опыта, а также из-за сжатых сроков, выделенных на решение проблем.

В первую очередь мы занялись вопросами, связанными с ограничением финансовых операций, и сделками с лицами из недружественным государств. Например, перевод активов, переезды компаний, ликвидации, открытие новых офисов, получение разрешения правкомиссии, валютное регулирование, — рассказала Людмила Новокрещенова.

Также она поделилась успешным проектом, когда владелец бизнеса-резидент недружественной страны захотел исключить санкционные риски и передать управление менеджменту компании, но при этом получать доход от стабильного бизнеса в России и сохранить право влиять на решения.

Консультантам удалось разработать схему с применением документов эксроу. Условия сделки устроили всех участников, а собственник проживает за границей, получает дивиденды и наблюдает за развитием своего дела. В случае ухудшения финансовых показателей он сможет вмешаться в управление и вернуть контроль.

Внешние консультанты помогают сделать проекты быстрее и дешевле. Они позволяют предпринимателям разделить ответственность со специалистами, — заявила Людмила Новокрещенова.

Сейчас все меньше клиентов готовы платить внешним консультантам «почасовку», потому что неизвестно, что в итоге бизнес получит от этого сотрудничества. Оплата смещается в сторону фиксированной: за проект, за услугу и за конкретный результат.

Руководитель Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев советует консалтинговому бизнесу определиться, что именно он предлагает, за какую сумму и в какие сроки, а также продумать значимость и полезность своего предложения.

Например, в своей компании эксперт запустил системную услугу по защите бизнеса от уголовного преследования. В нее входит обучение всех сотрудников клиента основам первой правовой помощи, способам защиты, взаимодействиям с правоохранительными органами, введению режима коммерческой тайны, удаленному хранению информации, адвокатскому аудиту деятельности на предмет уголовных рисков.

Как победить «тренд отмены» и сохранить культуру потребления консалтинговых услуг?

Устойчивым спросом пользуются услуги по созданию акционерных обществ «под ключ» и по преобразованию ООО в АО, причем в разных формах: выделение, разделение, слияние.

Есть мода на комбинирование различных практик в рамках одного консалтингового бизнеса. Но здесь важно соблюдать баланс. Допустим, юридическая практика и детективное бюро или психологическая помощь сочетаются не самым лучшим образом. А вот направления юридического и экономического консалтинга могут успешно сосуществовать в одной компании.

Тенденция на объединение практик возникла не только из-за того, что юридический рынок активно развивается, но и по причине закрытия многих предприятий. Сейчас в Москве освободилось сотни квалифицированных специалистов.

Несмотря на нашу самобытность, необходимо продолжать соблюдать требования и стандарты, которые задали компании из стран с развитой экономикой. Они дольше на рынке и лучше знают, что необходимо бизнесу от консультантов, — сказал Андрей Князев.

Чтобы получить конкурентное преимущество, нужно регулярно пересматривать бизнес-модель. За последние несколько лет мир сильно изменился и важно использовать в работе инновационные механизмы.

Генеративный искусственный интеллект будет отправной точкой для революционных изменений, считает Александр Горный — бывший директор по стратегии в Mail.Ru Group (VK), сооснователь AiAcademy, автор блога «Стартап дня».

Сейчас кажется нереальным, что компьютер с нуля сможет написать обращение в суд лучше человека. Но нейросети учатся, и тот, кто сделает вокруг этого бизнес, будет суперуспешным. Его новая бизнес-модель захватит рынок, — сказал Александр Горный.

Пока что полностью автоматизированного консалтинга не существует. Есть небольшие приложения, которые помогают решить узкие задачи. Например, найти подходящие кейсы из судебной практики или проверить документ на соответствие политике компании. Через несколько лет подобные программы будут использовать повсеместно, но еще не поздно прийти на этот рынок первым.