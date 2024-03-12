Проблемы с КриптоПро на MacOS

Компания Apple заблокировала приложения разработки "КриптоПро CSP" в AppStore и отозвала сертификат подписи кода продуктов для операционных систем MacOS. Это произошло 9 марта 2024 года.

Разработчики "КриптоПро CSP" уже отреагировали на блокировку и выпустили инструкции и новые дистрибутивы для программы, чтобы была возможность восстановить доступ к сертификатам. Причины блокировки приложения разработки "КриптоПро CSP" не уточняются.

Сейчас доступны инструкции по установке "КриптоПро CSP" на саму систему MacOS, для Chromium GOST на MacOS и для Ngate client на MacOS. Проблема доступности приложения для iOS в процессе решения. Однако, если приложение для iOS уже установлено, то оно должно продолжать работать.

Блокировку приложений "КриптоПро CSP" связывают с санкциями, наложенными США 23 февраля 2024 на компанию "Крипто‑Про".

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