Екатерина Макаренко

Проблемы с КриптоПро на MacOS

11 8
Проблемы с КриптоПро на MacOS

Компания Apple заблокировала приложения разработки "КриптоПро CSP" в AppStore и отозвала сертификат подписи кода продуктов для операционных систем MacOS. Это произошло 9 марта 2024 года.

Разработчики "КриптоПро CSP" уже отреагировали на блокировку и выпустили инструкции и новые дистрибутивы для программы, чтобы была возможность восстановить доступ к сертификатам. Причины блокировки приложения разработки "КриптоПро CSP" не уточняются.

Сейчас доступны инструкции по установке "КриптоПро CSP" на саму систему MacOS, для Chromium GOST на MacOS и для Ngate client на MacOS. Проблема доступности приложения для iOS в процессе решения. Однако, если приложение для iOS уже установлено, то оно должно продолжать работать.

Блокировку приложений "КриптоПро CSP" связывают с санкциями, наложенными США 23 февраля 2024 на компанию "Крипто‑Про".

Это значит, что у всех владельцев MacBook отключилась электронная цифровая подпись. Если такая неприятность с вами случилась, у нас есть возможность сдать вам отчетность через МЧД в течение одного-двух дней.

Вы можете прийти к нам со своей электронной подписью, и мы при вас сдадим отчетность с вашей электронной подписью. Или мы можем оформить на нашего бухгалтера машиночитаемую доверенность и будем сдавать за вас отчетность столько, сколько вам потребуется. 

Начать дискуссию

Олег Мясников

Как отстоять ипотечную квартиру, если банк забирает её за долги

При несвоевременном внесении ипотечных платежей банки пытаются обратить взыскание на заложенную недвижимость. Расскажем о том, когда кредитная организация имеет право так поступать, а когда у должника есть шанс защитить своё жильё от изъятия.

8

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Владислав Стафонов

Что может повлиять на подготовку землеустроительной документации

Пять факторов, которых нужно знать при подготовке землеустроительной документации

Что может повлиять на подготовку землеустроительной документации
8
Екатерина Макаренко

Проблемы с КриптоПро на MacOS

Проблемы с КриптоПро на MacOS
11

Календарь вебинаров

26
Лучшие спикеры, новый каждый день
igotosochi

Амортизация облигаций: когда это хорошо, а когда плохо

Как можно заметить, облигации с амортизацией часто (но не всегда) дают более высокую доходность облигаций. Доходность как купонную, так и YTM — доходность к погашению, учитывающую реинвестирование купонов и амортизационных выплат, а также изменение стоимости облигации.

8
Права потребителей

Роспотребнадзор открыл горячую линию

Ко Всемирному дню прав потребителей 15 марта Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей (ЗПП).

24
НК РФ

🔥 Готовы новые поправки в НК по налогам

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект с масштабными поправками в НК.

95

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
anlenkova

«Обнал»: как компании зарабатывают на самозанятых и физлицах

20
УК РФ

Суд арестовал вице-президента банка «Россия» по делу о коммерческом подкупе

Банкир Игорь Андреев будет под стражей до 4 мая 2024 года. Его обвиняют в коммерческом подкупе, поскольку он получал деньги от бизнесменов, в чей проект по строительству инвестирует деньги банк «Россия».

1
299
Картельный сговор

Правительство создало 5-летнюю программу по борьбе с картелями

С картелями будут бороться цифровыми методами: между ведомствами наладят обмен информацией о случаях ограничения конкуренции и об участниках картельных соглашений.

164
Инвестиции

Telegram планирует выйти на биржу в США

Мессенджер Telegram оценивают в 30 млрд долларов. Ценные бумаги компании могут появиться на бирже в США, а часть акций планируют продать постоянным пользователям площадки.

113
Лицензирование

У производителей алкоголя отзовут лицензию, если их активы меньше 100 млн рублей

Компаниям могут отказать в выдаче лицензии, если их уставный капитал оплачен заемными средствами учредителей.

138
ВЭД

Цифровые финансовые активы теперь можно использовать во внешней торговле

Теперь цифровыми финансовыми активами разрешат проводить оплату за импорт и экспорт товаров и услуг.

137

Разборы законов

1 200
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Налоги, взносы, пошлины

Депутат хочет установить льготы для многодетных предпринимателей

С многодетных бизнесменов возможно не будут брать дополнительные налоги по повышенной ставке. Такой подход станет основной для развития семейного бизнеса и позволит предприятиям существовать дольше.

98
ЕГАИС

Стало ясно, как отражать в ЕГАИС порционное использование алкоголя при приготовлении коктейлей и блюд и продажи "чистого алкоголя" порциями

Росалкогольтабакконтроль дал разъяснения участникам алкогольного рынка и точкам общепита по направлению сведений в ЕГАИС.

2
142
Права потребителей

Крупнейшие производители кормов для домашних животных пообещали снизить цены

«Марс» и «Нестле» предоставят торговым сетям скидки до 30% на закупку кормов для питомцев, чтобы не допустить роста цен и злоупотребления доминирующим положением. Сейчас доля этих компаний на рынке составляет 73,1%.

4
137
Воинский учет

Куда призовут на военные сборы-2024 тех, кто в запасе: список

Указ президента от 01.03.2024 № 155 "О призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2024 году" установил, куда именно будут призывать запасников.

581
Банковская комиссия

Банк «ЮниКредит» повысит минимальную комиссию за валютные переводы

«ЮниКредит банк» со 2 апреля изменит пороговые значения комиссии за валютные переводы. Он начнет удерживать от 200 до 1000 долларов.

113
НДС

Экспортерам разрешат подавать документы для подтверждения нулевой ставки НДС без отметок таможни

Правительство упростит процедуру подтверждения ставки НДС в размере 0% для компаний, которые занимаются экспортом.

110

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бесплатно с

Лицензии теперь являются активами Новый ФСБУ 14/2022. Мини-курс

Правила учета НМА, формирования активов и применения нового ФСБУ 14/2022 разъясняем в сегодняшнем мини-курсе.

Лицензии теперь являются активами Новый ФСБУ 14/2022. Мини-курс
243

Интересные материалы

Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: школьникам отменят ЕГЭ, хоккеисту подарили вантуз, биткоин в очередной раз побил рекорд, а «Москвич» снизил цены на авто

Подготовили дайджест главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

9
344