Екатерина Макаренко
Обзоры новостей

Новостной дайджест: СБП с контрагентами, бизнес-аккаунты в Телеграм, ЦБ увеличил сумму для упрощенного контроля валютных операций

Подготовила для вас дайджест событий, информация о которых может пригодится вам в работе.
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СБП с контрагентами

С начала апреля банки должны обеспечить B2B-переводы через Систему быстрых платежей (СБП), в соответствии с указанием Центробанка, которое вступило в силу с 1 апреля 2024 года.

Система быстрых платежей, предоставляющая сервис для межбанковских переводов по номеру мобильного телефона, начала свою работу в 2019 году. До этого момента с ее помощью можно было осуществлять операции C2C, C2B и B2C, включая переводы между собственными счетами в разных банках, оплату товаров и услуг, а также возвраты от компаний клиентам в случае отказа от покупки или выплаты.

Теперь ИП и компании смогут рассчитываться с контрагентами с помощью QR-кода и круглосуточно, без выходных и праздников. Размер комиссий для клиентов банки будут устанавливать сами. Есть три ограничения: Переводы по СБП недоступны для платежей по поручению, в пользу компаний с лицевыми счетами в территориальных органах Федерального казначейства, для ИП, у которых в банке открыт только счет по вкладу. Деньги поступят на счет бизнеса почти мгновенно.

Бизнес-аккаунты в Телеграм

Пользователи Телеграм с 31 марта могут превратить свой аккаунт в бизнес-аккаунт и получить доступ к новым функциям.

С бизнес-аккаунтом доступны такие функции:

  • Часы работы и адрес теперь можно указать в профиле, а также отметить местоположение магазина на карте.

  • Новый вид чата позволяет добавить собственный текст и стикер на страницу нового диалога, в котором еще нет сообщений.

  • Временно Telegram для бизнеса бесплатно входит в подписку Telegram Premium; возможно, затем функции выделят в отдельный пакет.

  • Короткие команды для отправки заранее заготовленных сообщений называются быстрыми ответами.

  • Пользователем, пишущим вам впервые, будут автоматически отправляться приветственные сообщения.

  • Автоматические сообщения о вашем отсутствии на месте будут отправляться.

  • Цветные теги для чатов с названиями папок, в которых они находятся, могут быть использованы.

  • Для размещения ссылок на чат со своим бизнес-аккаунтом в виде кнопки на любых площадках.

  • Чат-боты для бизнеса будут анализировать полученные сообщения и отвечать на них от имени аккаунта.

Представители мессенджера заявили, что в Телеграме в будущих обновлениях будет добавлено еще больше возможностей для бизнеса.

Увеличена сумма для упрощенного контроля валютных операций

С 1 апреля 2024 года Центробанк установил увеличенную сумму до 1 млн рублей для упрощенного контроля валютных операций. По новому указанию Банка России от 09.01.2024 № 6663-У, бизнесу больше не потребуется предоставлять документы о перемещении товаров в ЕАЭС в банк.

Теперь информацией о движении товаров между странами ЕАЭС будут обмениваться таможенники и банки в электронном виде. Кроме того, с 1 апреля бизнесмены с контрактами стоимостью более 10 млн рублей смогут осуществлять расчеты в любом банке, уполномоченном Центробанком на валютный контроль.

При несвоевременном перечислении оплаты зарубежным заказчиком свыше 1 миллиона рублей с 1 апреля, бизнесу могут выписать предупреждение или штраф по КоАП. В зависимости от срока задолженности, могут быть применены два вида штрафов: первый в размере 1/150 ключевой ставки за каждый день просрочки от суммы сделки, а второй в размере от 3 до 10% от суммы контракта в рублях или от 5 до 30% от суммы валютного контракта или договора. 

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